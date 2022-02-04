"Ні Табачнику 2.0": студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабмін з вимогою відставки Шкарлета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 4 лютого, студенти Києво-Могилянської академії пікетують Кабінет Міністрів України з вимогою відставки глави МОН Сергія Шкарлета та підписання контракту з обраним президентом НаУКМА.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Студенти тримають плакати зі своїми вимогами. Вони періодично скандуть "Шкарлет - геть!", "Краща освіта!" Також мітингувальники озвучують в мікрофон свої вимоги.
"Жоден міністр освіти не переживав битви з Могилянкою. Могилянка завжди перемагала. Краща освіта завжди перемагала", - заявили учасники мітингу.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, ексміністр освіти України Сергій Квіт переміг на виборах президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Пізніше Квіт розповів, як невідомі намагалися зірвати вибори у виші.
Очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що міністерство не визнаватиме результати виборів президента Національного університету "Києво-Могилянська академія". Буде оголошено повторний конкурс.
4 лютого Міносвіти скасувало наказ про повторний конкурс на посаду президента Києво-Могилянської академії.
Тамара Горіха Зерня
"Повноважень "не визнавати" щось ( вибори ректора ) МОН не має, про що міністр Шкарлет сам раніше казав у зв'язку з ситуацією з виборами ректором депутат від "СН" в Харкові"
Шкарлет не має повноважень визнавати чи ні вибори в Могилянці.
Стосовно скриньок нехай працює поліція, до якої зверталось керівництво Могилянки.
Плагіатор та порушник законів Шкарлет мститься Квиту.
Києво-Могилянська академія закликає депутатів не призначати Шкарлета міністром освіти.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадує про плагіат у наукових роботах Сергія Шкарлета і закликає депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.
Відкриту заяву спільноти НаУКМА розміщено на https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4639-vidkryta-zaiava-spilnoty-naukma-proty-pryznachennia-na-posadu-ministra-osvity-serhiia-shkarleta?fbclid=IwAR1afveXlrIwypkh8Jt-evOnVgv44wBY5S0_2rReJq-HBYLdZ3uYNd06l7k офіційному сайті університету.
Источник: Фейсбук https://www.facebook.com/alyona.zlobina/posts/10159888989647855 Альони Гудкової , https://www.facebook.com/vdngkyiv/photos/a.451446491700560/2087066851471841/ ВДНГ , https://www.facebook.com/evgeny.mushkin.5/posts/10223763719512477 Євгена Мушкіна
Гарно освічені лікарі, юристи, економісти, дипломати і інші спеціалісти - це те чого бракує в УКРАЇНІ.
