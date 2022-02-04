Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поблизу села Вишневе Лубенського району внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки "Renault Magnum", під керуванням 64-річного водія, легковика "Cherry Amulet", під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача "Volvo" із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії "Cherry Amulet" та "Mercedes-Benz-Sprinter", а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція. ФОТО










