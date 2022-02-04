УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5545 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 235 11

Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поблизу села Вишневе Лубенського району внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки "Renault Magnum", під керуванням 64-річного водія, легковика "Cherry Amulet", під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача "Volvo" із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження.

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії "Cherry Amulet" та "Mercedes-Benz-Sprinter", а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.

За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Також читайте: Трьом учасникам стрілянини біля пункту обміну валют у Києві повідомлено про підозру в хуліганстві, - Нацполіція. ФОТО

Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція 01
Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція 02
Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція 03
Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція 04
Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція 05

Автор: 

ДТП (4541) Нацполіція (15496) Полтавська область (1230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вже і не знаю що краще,,Велике будівництво,, чи дороги в ямах.Адже наші водії керуються не знаками та правилами а кількістю та глибиною ям на дорогах.
показати весь коментар
04.02.2022 10:42 Відповісти
+3
Ну у нас не має нормальної організації детектування порушень. А люди просто звичайне бидло. Не всі звичайно але... Елементарне, не в микання поворотників. Погано що права куплені. І не всі знають що ці помаранчеві вогники не для краси). А поліція... Як були ментами так і залишилися. Нічого не робиться. Кожен день стаю свідком купи порушень ПДД. Навіть патрульні які проїжджають повз не реагують абсолютно.
Повинно бути так. Три адміністративки. І права анульовані. Аварія по твоїй вині. Права анульовані. І на перездачу... Це б трохи дисциплінувало водіїв. Але у випадку коли "менти" виконували свої обов'язки.
показати весь коментар
04.02.2022 10:54 Відповісти
+1
Да, иногда бывает удивительно как такие небольшие забитые сёла или городки где ты когда то жил попадают на сайты новостей.
Первый случай был с Новыми Санжарами в 20-ом году когда Зебил привез туда ковидников из Китая. Что бы этот мухосранск в котором мне часто приходилось бывать прославился на весь мир... никогда бы не поверил. Теперь вот Вышневе. В детстве пришлось там пожить с 96 по 99 года, место было всегда не благополучное. Раньше село называлось Куйбышево, после декомунизации Вышневе. Всегда было не благополучно, кто-нибудь то повесится то утопится ну и всяких ДТП там куча была - одному голову оторвало, в другое время семья погибла. Была там толстая такая тётка работала у нас в школе в столовой, тоже разбилась в
ДТП, по словам очевидцев - деда и бабки (убирали картошку в поле, дело было в августе) "летела под проводами". А вообще село аграрное до коммунистов его не было.
показати весь коментар
04.02.2022 20:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже і не знаю що краще,,Велике будівництво,, чи дороги в ямах.Адже наші водії керуються не знаками та правилами а кількістю та глибиною ям на дорогах.
показати весь коментар
04.02.2022 10:42 Відповісти
при дерьмаке могут еще и кацапы прийти и машину отжать .. клоун к этому и ведет.. а крадивництво - божья роса
показати весь коментар
05.02.2022 14:55 Відповісти
Да не смешите мои подковы,у них есть более ,,рыбные,, места.Вот у Генпрокуратуры уже зачистили.А там и ОП и ВР Украины и никто даже искать нестанет,оттуда все исчезает безследно как и из бюджета страны.
показати весь коментар
05.02.2022 15:03 Відповісти
Да никто уже живым не придет даже не смотря на потуги промокшанской власти Украины.
показати весь коментар
05.02.2022 15:26 Відповісти
Ну у нас не має нормальної організації детектування порушень. А люди просто звичайне бидло. Не всі звичайно але... Елементарне, не в микання поворотників. Погано що права куплені. І не всі знають що ці помаранчеві вогники не для краси). А поліція... Як були ментами так і залишилися. Нічого не робиться. Кожен день стаю свідком купи порушень ПДД. Навіть патрульні які проїжджають повз не реагують абсолютно.
Повинно бути так. Три адміністративки. І права анульовані. Аварія по твоїй вині. Права анульовані. І на перездачу... Це б трохи дисциплінувало водіїв. Але у випадку коли "менти" виконували свої обов'язки.
показати весь коментар
04.02.2022 10:54 Відповісти
У 90% водійські права куплені,хоча пройшли через всі бази данних.Чому не провести повторну атестацію водіїв при участі представників інших країн із якими межує Україна?Впевнений що 99% не перездадуть даже на рівнь пішохода а не те що на водія.
показати весь коментар
05.02.2022 15:30 Відповісти
как-то текст по-дебильному написан. типа Рено Магнум не седельный тягач.
написали бы уже: две фуры, Спринтер и Амулет.
показати весь коментар
04.02.2022 11:20 Відповісти
Там складний профіль дороги, якщо це те місце про яке я думаю. З кожного напрямку крутий ухил та ще й поворотами. Для теперішнього стану дороги вибухове поєднання. В тих місцях аварії трапляються доволі часто
показати весь коментар
04.02.2022 11:33 Відповісти
Нн
показати весь коментар
04.02.2022 16:39 Відповісти
Да, иногда бывает удивительно как такие небольшие забитые сёла или городки где ты когда то жил попадают на сайты новостей.
Первый случай был с Новыми Санжарами в 20-ом году когда Зебил привез туда ковидников из Китая. Что бы этот мухосранск в котором мне часто приходилось бывать прославился на весь мир... никогда бы не поверил. Теперь вот Вышневе. В детстве пришлось там пожить с 96 по 99 года, место было всегда не благополучное. Раньше село называлось Куйбышево, после декомунизации Вышневе. Всегда было не благополучно, кто-нибудь то повесится то утопится ну и всяких ДТП там куча была - одному голову оторвало, в другое время семья погибла. Была там толстая такая тётка работала у нас в школе в столовой, тоже разбилась в
ДТП, по словам очевидцев - деда и бабки (убирали картошку в поле, дело было в августе) "летела под проводами". А вообще село аграрное до коммунистов его не было.
показати весь коментар
04.02.2022 20:20 Відповісти
 
 