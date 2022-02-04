Вантажівка, мікроавтобус, легковик і тягач зіткнулись на Полтавщині, постраждали 11 осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поблизу села Вишневе Лубенського району внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів травмовано 11 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.
Слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: вантажівки "Renault Magnum", під керуванням 64-річного водія, легковика "Cherry Amulet", під керуванням водія, 1981 року народження, мікроавтобуса "Mercedes-Benz-Sprinter", під керуванням 40-річного водія та сідлового тягача "Volvo" із напівпричепом SANTI, під керуванням водія, 1998 року народження.
Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та доставлені до Пирятинської, Лубенської та Сумської місцевих лікарень. Серед травмованих: водії "Cherry Amulet" та "Mercedes-Benz-Sprinter", а також 9 пасажирів мікроавтобуса. Переважна більшість травмованих – мешканці Сумщини та Київщини.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Повинно бути так. Три адміністративки. І права анульовані. Аварія по твоїй вині. Права анульовані. І на перездачу... Це б трохи дисциплінувало водіїв. Але у випадку коли "менти" виконували свої обов'язки.
написали бы уже: две фуры, Спринтер и Амулет.
Первый случай был с Новыми Санжарами в 20-ом году когда Зебил привез туда ковидников из Китая. Что бы этот мухосранск в котором мне часто приходилось бывать прославился на весь мир... никогда бы не поверил. Теперь вот Вышневе. В детстве пришлось там пожить с 96 по 99 года, место было всегда не благополучное. Раньше село называлось Куйбышево, после декомунизации Вышневе. Всегда было не благополучно, кто-нибудь то повесится то утопится ну и всяких ДТП там куча была - одному голову оторвало, в другое время семья погибла. Была там толстая такая тётка работала у нас в школе в столовой, тоже разбилась в
ДТП, по словам очевидцев - деда и бабки (убирали картошку в поле, дело было в августе) "летела под проводами". А вообще село аграрное до коммунистов его не было.