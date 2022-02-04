На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині завершився ремонт останньої 11-кілометрової ділянки дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв поблизу обласного центру.

У Службі автомобільних доріг у Миколаївській області показали, як виглядає траса після проведеного ремонту, передає Цензор.НЕТ.

У процесі ремонту на дорозі було повністю замінено дорожній одяг, встановлено бар'єрну огорожу типу "Нью Джерсі" та нові автопавільйони. Тепер комфортний проїзд забезпечений на всій протяжності траси.

Також були облаштовані тротуари та пішохідні переходи, обладнано електроосвітлення, нанесено дорожню розмітку та шумові смуги.

Роботи виконувались за програмою "Велике будівництво".

Цього року на трасі в районі села Мішково-Погорілове буде обладнана система "зважування-у-русі" (WIM), яка убезпечить нове дорожнє покриття від руйнування перевантаженим великогабаритним транспортом.

Також для безпеки пішоходів та водіїв на трасі планують збудувати надземний пішохідний перехід. Проєкт його встановлення вже розробляється.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що минулого року під час "Великого будівництва" було відремонтовано та збудовано загалом 5098 км доріг державного значення та 2190 км – місцевого.

