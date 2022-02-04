УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7710 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 228 24

На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині завершився ремонт останньої 11-кілометрової ділянки дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв поблизу обласного центру.

У Службі автомобільних доріг у Миколаївській області показали, як виглядає траса після проведеного ремонту, передає Цензор.НЕТ.

У процесі ремонту на дорозі було повністю замінено дорожній одяг, встановлено бар'єрну огорожу типу "Нью Джерсі" та нові автопавільйони. Тепер комфортний проїзд забезпечений на всій протяжності траси.

Також були облаштовані тротуари та пішохідні переходи, обладнано електроосвітлення, нанесено дорожню розмітку та шумові смуги.

Роботи виконувались за програмою "Велике будівництво".

Цього року на трасі в районі села Мішково-Погорілове буде обладнана система "зважування-у-русі" (WIM), яка убезпечить нове дорожнє покриття від руйнування перевантаженим великогабаритним транспортом.

Також для безпеки пішоходів та водіїв на трасі планують збудувати надземний пішохідний перехід. Проєкт його встановлення вже розробляється.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що минулого року під час "Великого будівництва" було відремонтовано та збудовано загалом 5098 км доріг державного значення та 2190 км – місцевого.

Також дивіться: На новій дорозі до Одеського порту стартувало будівництво КПП, - "Укравтодор". ВIДЕО

На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг 01
На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг 02
На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг 03

Автор: 

дороги (3100) Миколаївська область (2366) Велике будівництво (743)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Для бубы криворогого это не важно. Для него важно, что он пристроил своего тестя в дорожный бизнес и сейчас построить километр дороги стоит в 2 раза дороже, чем при Порохе. Главное, что у бубы криворогого и его братвы закончилась эпоха бедности.
Ну а тупое быдло, проголосовавшее за этого окурка как было нищебродами, так и осталось ими.
показати весь коментар
04.02.2022 16:34 Відповісти
+7
Про дороги треба звітувати після того, як вони хоча б одну повну зиму простояли.
показати весь коментар
04.02.2022 16:11 Відповісти
+7
Дрыщ ЗЕбанутый, благодаря Петру Алексеичу ты можешь что-то еще кукарекать со своего обосцанного дивана, потому что он остановил лапотную орду и их фюрера *****. А что сделал для странц выпердыш КАЛомойского, за которого ты тут блеешь?
показати весь коментар
04.02.2022 16:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про дороги треба звітувати після того, як вони хоча б одну повну зиму простояли.
показати весь коментар
04.02.2022 16:11 Відповісти
Для бубы криворогого это не важно. Для него важно, что он пристроил своего тестя в дорожный бизнес и сейчас построить километр дороги стоит в 2 раза дороже, чем при Порохе. Главное, что у бубы криворогого и его братвы закончилась эпоха бедности.
Ну а тупое быдло, проголосовавшее за этого окурка как было нищебродами, так и осталось ими.
показати весь коментар
04.02.2022 16:34 Відповісти
коментаторы дальше своей будки не выходят.ИДИОТЫ!!!
показати весь коментар
04.02.2022 17:53 Відповісти
Раз у ботов пена в комментариях значит хороший президент. Надо уметь и в следующий раз проголосовать за него.
показати весь коментар
05.02.2022 09:10 Відповісти
На сході і півдні щось будують, а на заході нікуя, крім Карпат.
показати весь коментар
04.02.2022 16:13 Відповісти
На западе строят Польшу
показати весь коментар
04.02.2022 16:18 Відповісти
На Заході думають що будують на Сході . На Сході що на Заході.
А гроші вкрали.
показати весь коментар
04.02.2022 17:09 Відповісти
На заході України роботи зовсім нема, на стройці платять 500 грн в день, в жопу такі зарплати.
показати весь коментар
04.02.2022 16:15 Відповісти
на стройці чи будові ? 500 грн хоче доходяга на мішалці який після обіду буде лежати в кориті з розчином. любий майстер одразу ставить перед фактом шо має бути мінімум 1000 грн в день, якшо не дай Бог зламався котел чи шось подібне то буде погодинний прайс як в адвоката медведчука. те саме і автослюсари. тут ціни перповзли щ Польщі а може десь навіть дорожче ніж там. Доречі дружина бугалтер від дзвінка до дзвінка на відповідальній держроботі має менше 500 грн в день
показати весь коментар
04.02.2022 17:06 Відповісти
ТАМ ДЕ МЕНШЕ ПЛАТЯТЬ ТАМ БІЛЬШЕ ТРЕБА ІБАШИТИ, ЖАДНІ ЛЮДИ ЗА КОПІЙКУ ВСІ СОКИ ВИСОСУТЬ.
показати весь коментар
04.02.2022 17:21 Відповісти
Зимою клали асфальт? Дуже добре. Слідуючою зимою починайте знову класти.
показати весь коментар
04.02.2022 16:17 Відповісти
"вкладали", "наступною" (в Лахті 2 криза з вчителями української? )
показати весь коментар
04.02.2022 16:20 Відповісти
Навіщо тобі знати? З якою метою?
показати весь коментар
04.02.2022 16:22 Відповісти
Взагалі-то правильно і так і так. Тобі самому б українську вивчити.
показати весь коментар
04.02.2022 17:12 Відповісти
Тебя-же обучили твои лапотные кураторы.
показати весь коментар
05.02.2022 09:55 Відповісти
Петро Олексійович теж так хотів зробити, але треба було будувати будки для великої родини!
показати весь коментар
04.02.2022 16:17 Відповісти
Дрыщ ЗЕбанутый, благодаря Петру Алексеичу ты можешь что-то еще кукарекать со своего обосцанного дивана, потому что он остановил лапотную орду и их фюрера *****. А что сделал для странц выпердыш КАЛомойского, за которого ты тут блеешь?
показати весь коментар
04.02.2022 16:29 Відповісти
Да уж по больше.
показати весь коментар
05.02.2022 09:13 Відповісти
О, отлично, молодцы. Отремонтировали и модернизировали дорогу за государственные деньги, теперь можно ее и в концессию отдать, как и планировали. Ну, чтобы граждане еще раз за нее заплатили:
"В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам. Про це написав Криклій у Телеграм-каналі ще 29 жовтня. Тоді стало відомо, що уряд планує передати в концесію 6 автомобільних доріг:

- ділянка дороги М-03 від Борисполя до Полтави;

- ділянка дороги М-06 від Києва до Рівного;

- маршрут від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (М-04, Н-11); Источник: "
показати весь коментар
04.02.2022 16:24 Відповісти
Їхав сьогодні по цій ділянці. Розсипаний щебень, земля на асфальті. 3 рази в лобове скло вдарив гравій від машини попереду.

Засранці. Їм би тільки відрапортувати.
показати весь коментар
04.02.2022 18:17 Відповісти
С Баштанки на Николаев уже дыры!!!***
показати весь коментар
04.02.2022 18:54 Відповісти
При Порошенке там были прорвы. В то же время он забирал винзаводы в Ник. обл.
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
На долго ли?
показати весь коментар
04.02.2022 20:36 Відповісти
 
 