Путін вдав, що спить у момент виходу української збірної на відкритті Олімпіади-2022. ФОТО

Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні під час офіційного візиту до Пекіну, відвідав урочисте відкриття Зимових Олімпійських ігор, вдав, що спить в той момент, коли українська збірна виходила на стадіон "Пташине гніздо".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Daily Mail.

Як зазначається, Путін сидів із заплющеними очима і стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна. Цей момент кілька секунд транслювали низка каналів.

Крім того, видання акцентує увагу на тому, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.

