Путін вдав, що спить у момент виходу української збірної на відкритті Олімпіади-2022. ФОТО
Президент Росії Володимир Путін, який сьогодні під час офіційного візиту до Пекіну, відвідав урочисте відкриття Зимових Олімпійських ігор, вдав, що спить в той момент, коли українська збірна виходила на стадіон "Пташине гніздо".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Daily Mail.
Як зазначається, Путін сидів із заплющеними очима і стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону "Пташине гніздо" в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна. Цей момент кілька секунд транслювали низка каналів.
Крім того, видання акцентує увагу на тому, що Путін сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.
Зачем то придуривается, комедию ломает... ведь, понятно что не спит. Как дитё малое, которое "спит" в общественном транспорте, чтобы место бабушкам не уступать. Позорище!!!
Жестко же его бомбит от Украины, просто абсолютно неадекватное поведение от злобы и бессилия
нет, подыхать оно должно очень долго и очень мучительно...
Путіна***** проблеми зі здоров'ям? (відео)
Так, на відео видно, що воно дивно йде, а особливу увагу привертає його правий бік та рука. Судячи з відео, може виникнути думка, що президента паралізувало.
https://t.me/a_shtirlitz/14940
На це також звернули увагу користувачі мережі. Дехто висловив думку, що у праву руку Путіну вкололи "Супутник-5". Хтось вважає, що у нього стався інсульт.
Є й такі, хто зауважив, що президент РФ завжди так ходив, а зараз замість нього двійник, який просто переграє.
Какой счет, плиз!?
Будет ему вступание Китая за Россию.
Китай его догонит, и с носака ещё раз вступится.
Миллера китайцы вычеркнули, а тех двоих счастливчиков,
которые будут выносить за кхмуйлом кошачий лоток - оставили.
Из окошка вижу ..уй
Это нам товарищ путин
Шлет воздушный поцелуй