Наслідки вчорашнього обстрілу Павлополя російськими військами із використанням безпілотника. ФОТО

5 лютого 2022 року з 12.20 до 12.30 збройні формування РФ здійснили обстріл населеного пункту Павлопіль із застосуванням БПЛА шляхом скидання мінно-вибухових пристроїв.

Як інформує Цензор.НЕТ, українська сторона СЦКК провела верифікацію наслідків зазначеного обстрілу.

"Запуск БПЛА ударного типу здійснювався із населеного пункту Верхньоширокинське. Над населеним пунктом Павлопіль БПЛА здійснив скидання чотирьох мінно-вибухових пристроїв. Внаслідок вибухів було пошкоджено приміщення середньої школи №19, розташованої за адресою: Павлопіль, вул. Молодіжна, 19 та житловий будинок за адресою: Павлопіль, вул. Молодіжна, 21", - зазначає українська сторона СЦКК.

Дані факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Українська сторона СЦКК підкреслює, що даний факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей та режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А також свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.

Наслідки вчорашнього обстрілу Павлополя російськими військами із використанням безпілотника 01
Наслідки вчорашнього обстрілу Павлополя російськими військами із використанням безпілотника 02
Наслідки вчорашнього обстрілу Павлополя російськими військами із використанням безпілотника 03

