Велика Британія відправила до України понад 100 елітних спецпризначенців для інструктажу, - Mirror

Велика Британія направила в Україну понад 100 військовослужбовців елітних підрозділів як військових радників для передачі досвіду українським колегам. Це рішення було прийняте на тлі напруженості, що триває біля українських кордонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Mirror.

Як військові радники в Україну відправлені представники добірних елітних підрозділів — SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецпризначення.

Вони допомагатимуть навчати українських спецпризначенців тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі та диверсіям.

Британський спецназ зміг розгорнути таку велику кількість сил у східноєвропейському регіоні, оскільки основні сили елітних підрозділів більше не задіяні в Афганістані.

Щодо перекидання спецназу в Україну джерело Mirror повідомило: "Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і надати допомогу українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безперечно, будуть дуже корисні українським збройним силам".

Велика Британія відправила до України понад 100 елітних спецпризначенців для інструктажу, - Mirror 01

Топ коментарі
+26
Бритам-черговий респект...
06.02.2022 09:01 Відповісти
+14
Я згадала цитату найвеличнішого сцицерона, який мовив -
"Я же не могу быть благодарен США просто за то, что это Соединенные Штаты Америки", - язвил Зеленский. Набрав полный рот слюны и попутно брызгая нею на иностранных журналистов, он плевал в американский колодец в то самое время, как уже четвертый американский самолет с оружием для Украины готовился к посадке в Киеве. Джерело:
06.02.2022 09:20 Відповісти
+8
Добрий ранок,все буде Україна!!!!
06.02.2022 10:02 Відповісти
Бритам-черговий респект...
06.02.2022 09:01 Відповісти
Одні дають віськову допомогу, про яку роками лише мріяли. Інші пишуть прогнози апокаліпсиси. Зрозуміло хто друг.
06.02.2022 09:09 Відповісти
Це камінь в чию сторону ?
06.02.2022 09:14 Відповісти
непорозуміння якесь...
06.02.2022 09:18 Відповісти
Я згадала цитату найвеличнішого сцицерона, який мовив -
"Я же не могу быть благодарен США просто за то, что это Соединенные Штаты Америки", - язвил Зеленский. Набрав полный рот слюны и попутно брызгая нею на иностранных журналистов, он плевал в американский колодец в то самое время, как уже четвертый американский самолет с оружием для Украины готовился к посадке в Киеве. Джерело:
06.02.2022 09:20 Відповісти
не всі все розуміють...
і це їх вина - це наша біль.
06.02.2022 09:28 Відповісти
а франчучня скільки?
06.02.2022 09:04 Відповісти
Французи допоможуть високоякісною лягушечною ікрою.
06.02.2022 09:10 Відповісти
не розумію балаклаву британців з франчуками, чи там там з німчучнею за Україну...
нічого спільного взагалі.
06.02.2022 09:07 Відповісти
???
балаканину?
ну так просто как Буш в ираке - мол коалиция же. но главные потери несем мы. от френдли файра там вроде половину положили бушисты своих же
вроде больше чем соддомисты-хусейниты
06.02.2022 09:09 Відповісти
люди без чуства юмора - це страшне.
балаклаву!
06.02.2022 09:13 Відповісти
страшне неуместно - при чем балаклава тут?

не розумію балаклаву британців з франчуками, чи там там з німчучнею\\\\\\\\\

и да - зачем кривляться?
06.02.2022 09:20 Відповісти
забудьте...
06.02.2022 09:22 Відповісти
диверсии, ммм. старая королева знает толк в хитрых операциях))
как то напали на порт во Франции, маскировались под немецкий корабль, а свой корабль-таран заминировали и потом взорвали вместе с чиновниками и журналистами, которые прибыли шоб репортировать.
немцы даже не расстреляли никого потом. Жирная свинья черчилль знал шо только плюс в карму себе заработает.
06.02.2022 09:07 Відповісти
Добре - і закинути їх на територію Московії.

Поки воюватимо на своїх городах до того часу російські холопі радітимуть тому, що їхні мальчики мочать хохлів.

Війна повинна прийти до їхніх міст
06.02.2022 09:10 Відповісти
Не полишає відчуття, що у критичній ситуції ці "радники" будуть не тільки радити.
Але що там було або не було насправді - дізнаються лише згодом і то не всі.
06.02.2022 09:11 Відповісти
Вони допомагатимуть навчати українських спецпризначенців тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі та диверсіям. Тут ключове слово диверсіям - значить, ризик окупації існує, і брити тренують майбутніх українських партизанів. Жінкам не потрібно підривати потяги, вони можуть пригостити окупанта отруєним млєко, яйкі
06.02.2022 09:34 Відповісти
А какой опыт они передадут, если не секрет? Где они его набрались?
06.02.2022 09:58 Відповісти
Откорой Википедию прочитай пару абзацев про SAS и не будешь детсадовских вопросов задавать. Хотя ж Гном...шо с него взять.
06.02.2022 10:17 Відповісти
Дай конкретный ответ. Каких террористов они обезвредили и где? Какие диверсии, где и против кого провели?
06.02.2022 10:23 Відповісти
На фото показано як «Богемные стрелки» (The Artisl Rifles) ,21-й полк SAS, заходять через поліські топі на рекогнисцировку в бєлараху
06.02.2022 12:18 Відповісти
, цей Гном вже засрав всі форуми Цензора від самого ранку. Спамте цього пропогандона
06.02.2022 12:20 Відповісти
Добрий ранок,все буде Україна!!!!
06.02.2022 10:02 Відповісти
помощь будет не лишней учитывая что по соседству ДВА Саддама Хусейна нарисовались...
06.02.2022 10:16 Відповісти
Великобритания направила в Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений в качестве военных советников для передачи опыта украинским коллегам. Источник:
-------------------------------

а какой "опыт" они могут передать например, киборгам или добробатовцам? С какой скоростью можно замаскироваться с помощью же нского одеяния?
06.02.2022 10:20 Відповісти
Та где 100 там и 500. Британские спецназовцы и учить приехали, и изучать тактику кацапов. В лесах Полесья даже 100 бойцов SAS - это серьезная сила, хтоб шо не казав.
06.02.2022 10:20 Відповісти
нагадую малоросьне, що Зеленський одним із перших своїх указів - це виплата пенсій радянським пенсіонерам в Ізраїлі + окремий закон проти антисемітизму прийнятий нещодавно, хоча загальний вже є.

Поклик крові..
06.02.2022 11:47 Відповісти
Це літні тренування на Яворівському полігоні
06.02.2022 12:27 Відповісти
Боже - храни Королеву!!!!!!
06.02.2022 16:12 Відповісти
 
 