Велика Британія відправила до України понад 100 елітних спецпризначенців для інструктажу, - Mirror
Велика Британія направила в Україну понад 100 військовослужбовців елітних підрозділів як військових радників для передачі досвіду українським колегам. Це рішення було прийняте на тлі напруженості, що триває біля українських кордонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Mirror.
Як військові радники в Україну відправлені представники добірних елітних підрозділів — SAS, SBS, Спеціального розвідувального полку та групи підтримки спецпризначення.
Вони допомагатимуть навчати українських спецпризначенців тактиці боротьби з терористами, снайперській стрільбі та диверсіям.
Британський спецназ зміг розгорнути таку велику кількість сил у східноєвропейському регіоні, оскільки основні сили елітних підрозділів більше не задіяні в Афганістані.
Щодо перекидання спецназу в Україну джерело Mirror повідомило: "Спецназ Великобританії був перекинутий у регіон, щоб допомогти і надати допомогу українським військовим. Вони мають широкий набір навичок, які, безперечно, будуть дуже корисні українським збройним силам".
