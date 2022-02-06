УКР
Польська лікарня "прийняла в штат" роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot. ФОТО

У п'ятницю, 4 лютого, вперше в історії Польщі, одна із лікарень "прийняла в штат" роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot.

Про це повідомив у фейсбуці голова ради Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робот зможе доставляти їжу в палату, нагадуватиме про медичні призначення та час прийому медикаментів.

"Він супроводжуватиме маленьких пацієнтів у кімнату збору крові, а найпрекрасніше, що він читатиме дітям книги і доставлятиме талісмани до кімнат. Робот також використовуватиметься для збору використаного посуду після сніданку та вечері, таке рішення ефективно скоротить непотрібне переміщення надто великої кількості людей коридором, що так важливо в умовах нинішньої пандемії", - зазначає Романчук.

"Викликаючи усмішку на обличчях цих маленьких пацієнтів, така технологія зменшить боротьбу та травму під час перебування в лікарні. Аспект "не бійся і йди за мною" не тільки допоможе маленьким героям пережити важкий час у лікарні, а й підвищить їхню впевненість у технологіях найкрасивішим способом!", - резюмував він.

Польська лікарня прийняла в штат роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot 01

Польська лікарня прийняла в штат роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot 02
Польська лікарня прийняла в штат роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot 03

Польська лікарня прийняла в штат роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot 04

Молоді що сказати. Отак живуть люди, творить звичайні чуда. А ми вкотре готуємось захищати цивілізацію від орди
пшол ***** кацап
Що ти мелеш, комуняка?)))
Не бачу якоїсь новизни.
Молоді що сказати. Отак живуть люди, творить звичайні чуда. А ми вкотре готуємось захищати цивілізацію від орди
смотри взад - кто там это говно взрастил?
а? ну и потом - кто вскормил?
Киев-вашингтон - близнецы-братки
а нам говорят, шо у нас лучшие айтишники....
До чого тут IT. Забити маршрут пересування, то не дуже складна штука. Цікаво чи є там якісь камери для орієнтації. Моливо цього робота треба спочатку на спеціальне місце викочувати і вмикати.
без системи компютерного зору того робота взагалі не можна між люди випускати.
все вже давно придумано і реалізовано в роботах-пилососах які орієнтуються по ІЧ-дачиках. Ніякого викочування і компутерного зору
как я рад(думает молодой ватник, сидя в сортире очковом, перед походом в тайгу за разрешенным валежником), мы вас можем разбомбить, просто Пукин не хочет почему то.
бл.., военком идет(прячется)
Що ти мелеш, комуняка?)))
пшол ***** кацап
Поляки молодцы! Они быстро избавились от соковой барачной вони и быстро развиваются,
Круто, что это докатилось до Европы наконец-то. В Японии это давно уже, ещё как лет двадцать назад применяют. Будущие за роботами. Все эти программы, уже адекватно разговаривают на любом смартфоне. Круто! В Японии уже и "жён-роботов" разработали- голова никогда не болит, и мозг не выносит, и ещё може поддержать интеллектуальный разговор. Понятно, что не то, но лет через 15 может и перестанут брать кредиты на свадьбу))
Без весіль і жінок японці закінчаться і нікому буде виготовляти роботів. Так що мізки як виносили так і будуть виносити))
Они наоборот будут мешаться. Вот увидите.
На санітарка вирішили зекономити
