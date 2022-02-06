Польська лікарня "прийняла в штат" роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot. ФОТО

У п'ятницю, 4 лютого, вперше в історії Польщі, одна із лікарень "прийняла в штат" роботів, яких розробив місцевий стартап ProCobot.

Про це повідомив у фейсбуці голова ради Асоціації українського бізнесу в Польщі Ярослав Романчук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, робот зможе доставляти їжу в палату, нагадуватиме про медичні призначення та час прийому медикаментів.

"Він супроводжуватиме маленьких пацієнтів у кімнату збору крові, а найпрекрасніше, що він читатиме дітям книги і доставлятиме талісмани до кімнат. Робот також використовуватиметься для збору використаного посуду після сніданку та вечері, таке рішення ефективно скоротить непотрібне переміщення надто великої кількості людей коридором, що так важливо в умовах нинішньої пандемії", - зазначає Романчук.

"Викликаючи усмішку на обличчях цих маленьких пацієнтів, така технологія зменшить боротьбу та травму під час перебування в лікарні. Аспект "не бійся і йди за мною" не тільки допоможе маленьким героям пережити важкий час у лікарні, а й підвищить їхню впевненість у технологіях найкрасивішим способом!", - резюмував він.

