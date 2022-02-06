УКР
"Слава нації - смерть ворогам" - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземці, які проживають в нашій державі провели акцію на підтримку України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Акція стартувала 6 лютого 14:00 біля пам'ятника Шевченка. Звідти учасники вирушили по бульвару Шевченка на Майдан, скандуючи "Слава Україні - Героям слава!", "Слава нації - смерть ворогам".

Як відзначили організатори акції "Настав час міжнародній спільноті разом з нашими українськими братами та сестрами продемонструвати нашу солідарність перед подальшою російською агресією".

Завершилася акція на Майдані Незалежності виконанням гімну України. По тому частина учасниів акції розійшлася, інші залишилися на Майдані спілкуватися. 

Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 01
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 02
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 03
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 04
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 05
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 06
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 07
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 08
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 09
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 10
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 11
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 12
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 13
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 14
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 15
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 16
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 17
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 18
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 19
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 20
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 21
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 22
Слава нації - смерть ворогам - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві 23

Фото, відео - Олег Богачук

акція (1487) іноземець (404) Богачук Олег (1457)
+63
Гарно, цивільно, дружньо.
06.02.2022 16:20 Відповісти
+53
Оце Люди.
06.02.2022 16:20 Відповісти
+51
06.02.2022 16:23 Відповісти
Гарно, цивільно, дружньо.
06.02.2022 16:20 Відповісти
Кацапи так декілька разів повторять свої навчання, залишаючи все більше і більше солдат, техніки, *********** біля кордонів України. Але напад неминуче буде. Скоріш за все за декілька місяців. Південні області під загрозою. Такі міста як Генічеськ, Маріуполь, Одеса, Мелітополь, Миколаїв, Бердянськ, Харків тощо зазнають нападу. Тому треба посилено готуватись до боїв в містах. Саме так, необхідно заводити особовий склад та техніку в міста та перетворити перелічені міста та менші местечка в неприступні фортеці для кацапів. Заздалегідь продумати міста для укриття, підготувати запаси амуніції, провізії, води. Треба надовго скувати просування рашистів, втягнути їх в довгу виснажливу війну. Шанси для оборони є лише в містах. Не можна повторити долю таках міст як Донецьк, Луганськ, Алчевськ (мовчу вже про Крим), які здали майже без пострілу. Шанси зупинити агресора лише в обороні міст. Ще це збільшить шанси на отримання допомоги від НАТО та ЄС, коли на екранах будуть кадри із зруйнованими будинками та сотнями жертв серед цивільних. Чому зараз не йде підготовка ????
06.02.2022 16:29 Відповісти
Тому що у нас не українська влада.
06.02.2022 16:37 Відповісти
Слава нашим братам -європейцям.
06.02.2022 21:45 Відповісти
17.01.2019 Владимир Горбулин отметил, что президентство Зеленского может стать трагедией для Украины.

"Мы и так не сильно организованная страна. Если мы потеряем скелет государственного управления, а это с Зеленским обязательно произойдет, кто бы и как бы с ним ни пришел, это будет трагедия для Украины. Больше я о нем ничего говорить не хочу, хотя я до того к нему как к представителю шоу-бизнеса относился с симпатией и уважением", - подытожил он.
06.02.2022 16:40 Відповісти
Прм Порошенко вы удачно отбивались от России...
06.02.2022 18:08 Відповісти
Проблема зё и, собственно, власти на сегодня самая главная. Не менее важная, чем проблемы ВСУ.
Как и с кем во главе Украина будет противостоять оккупанту? зё, в лучшем случае, сдрыснет куда-нибудь в Италию. А дерьма&к будут встречать рашку хлебом-солью. Сопротивление рассыпется как карточный домик на локальные участки.
Почему об этом никто не говорит? Все, вроде, понимают
06.02.2022 18:49 Відповісти
Почему не говорит? Тот же Горбулин об этом прямо сказал еще в январе 2019 года

Владимир Горбулин рассказал в интервью газете "Факты", опубликованном 17 января 2019 года, что не представляет шоумена Владимира Зеленского во главе украинской армии.
"Это и смешно, и трагично. [Американский политолог Збигнев] Бжезинский как-то сказал: "Когда фарс становится действительностью, это уже трагедия". Я неплохо отношусь лично к Зеленскому, но совсем иначе отношусь к должности президента Украины. Совершенно не могу себе представить Зеленского во главе армии. Может, как первого уходящего с поля боя…" - отметил он.
06.02.2022 18:57 Відповісти
это 2019, тогда ситуация не была такой мерзкой. да и зё еще не так раскрылся. 73% верили, а на старика Горбулина кто обращал внимание?
Но сейчас вопрос стоит совершенно в другом ракурсе: быть или не быть
06.02.2022 21:15 Відповісти
Оце Люди.
06.02.2022 16:20 Відповісти
щось не видно прапорів вірменії, азербайджану...
06.02.2022 19:56 Відповісти
Але багато німецьких, це приємно здивувало
06.02.2022 20:07 Відповісти
а до них ще тільки рускких не вистачає...
зате русккоязичних безліч
06.02.2022 20:16 Відповісти
Усім іноземним друзям підтримуючим Україну-респект.Вони є більшими патріотами України на відміну від багатьох місцевих поцреотів...
06.02.2022 16:21 Відповісти
Дякуємо за підтримку!
06.02.2022 18:21 Відповісти
Красавчики!! Спасибо друзьям за поддержку!
Слава Украине! Смерть ворогам!
06.02.2022 16:21 Відповісти
У біді пізнаються друзі!!!
06.02.2022 16:21 Відповісти
оці точно не провалять тест на політичну освіченість...

06.02.2022 16:22 Відповісти
Щира подяка всім, хто з нами !
06.02.2022 16:22 Відповісти
06.02.2022 16:23 Відповісти
Сразу бы подписали "ленин" потому что ни первому ни второму эта фейковая фраза не принадлежит. Не опошляйте настоящую героическую историю освободительного движения Украины, сучьи вы дети, книг не читающие
06.02.2022 16:27 Відповісти
06.02.2022 16:33 Відповісти
Кацапура, у нас кажуть сіфілітік Членін, запам'ятай!
07.02.2022 12:55 Відповісти
русскій...
06.02.2022 16:29 Відповісти
Не оправдывайся, и среди русских встречаются не дебилы. Но к тебе это не относится...
06.02.2022 16:48 Відповісти
Я по національності чистий українець. А ти хто по національності?
06.02.2022 17:06 Відповісти
Зрозумів. Бо тільки в цій градації існують українці забруднені, зіпсовані. Як в анекдоті: всі навколо в гівні а тут виходжу я в білому фраці, бо чистий українець і заслуга моя в тому така ж як і в тому що народився в четвер або у вівторок. Пишаймося!
06.02.2022 19:00 Відповісти
він чисте "********** ольгіньске звичайне"
07.02.2022 12:56 Відповісти
А вы из какого ВОП постите?
06.02.2022 16:40 Відповісти
Я к этому, вашему, обществу не отношусь.
06.02.2022 16:55 Відповісти
Впрочем, я сразу понял, что вы из этого самого общества, а не из взводного опорного пункта постите.
06.02.2022 16:56 Відповісти
Из ху*вого однако из-за паребрика ипись он в рот..
06.02.2022 19:03 Відповісти
Молодці ! Дякуємо за підтримку!
Україна для вас другий дім ! Повага вам !
06.02.2022 16:26 Відповісти
И кончил
06.02.2022 16:51 Відповісти
РАЗОМ НАС БАГАТО - НАС НЕ ПОДОЛАТИ
06.02.2022 16:32 Відповісти
Насамперед треба закріпитись в містах та містечках військам із зброєю на шляху імовірного наступу рашистів. Після проходження цих міст війска мають мобілізуватись, обєднатись та атакувати вслід, Тому кацапам прийдеться на кожне місто залишати велику кількість людей. Це їх буде затягувати. Якщо ціль в них Київ, то поки вони дійдуть до столиці, залишать по дорозі дуууже багато сил, але Київ їх теж буде "гостинно" чекати. І справа навіть не лише в Києві. Так само і інше велике місто. Треба використовувати переваги бетонних джунглів та затягнути кацапів на виснажливі та довгі військові дії, які вони не зможуть вести. Чим довше ми їх затримаємо, тим більше буде сипатись нам допомоги, а їм на голови прильотів від союзників. Шкода, що я не бачу, щоб зараз ми готувались до цього. Те, що старі пушки вивозять в поля та пуляють по цілях майже нічим не допоможе у майбутніх бойових діях.
06.02.2022 16:33 Відповісти
Люди ще сплять або думають, що само розвіється. Очуняються, коли ворог зайде в хату, якщо вона вціліє...
06.02.2022 16:46 Відповісти
ДЯКУЄМО!
06.02.2022 16:35 Відповісти
Дякую за підтримку!
06.02.2022 16:38 Відповісти
06.02.2022 16:38 Відповісти
вигадайте спочатку що таке НАТО, що таке NATO - зрозуміло, що таке НАТО - якісь чотири букви, котрі не означають нічого
06.02.2022 19:46 Відповісти
Так в журнале Крокодил писали, шоп пролетарий смог понять що воно написано
06.02.2022 20:11 Відповісти
Саме так, точно, таке було. Ще, до купи спогадів, до "НАТО" додавалися СЕНТО, СЕАТО, може ще щось... Відображалось переважно різними карікатурами, бо це подобалося кпсс. Так вважалося, що буде страшніше, людей в ті роки залякували імперіалістами-людожерами, не інакше. А були ті організації чимось таким, як NATO, військово-оборонними організаціями, тільки на південно-східних територіях. В 70-х роках минулого століття ці організації саморозпустилися.
06.02.2022 20:53 Відповісти
В мене така ж собака була.
06.02.2022 16:38 Відповісти
Таке воно вже гарне...
06.02.2022 16:39 Відповісти
Агресору пальця відкусить. Ну, обслинить точно.
06.02.2022 17:54 Відповісти
А где ж подевалась?
За комуналку заплатили?
06.02.2022 16:44 Відповісти
Не знаю. Пропав. Вже давно..
06.02.2022 17:00 Відповісти
Співчуваю...
06.02.2022 17:03 Відповісти
Дякую. Це була болюча втрата. Шукали довго, сподівались..
06.02.2022 17:12 Відповісти
Це болiсна втрата...😢 Я була на 4 мiсяцi вагiтностi, коли нашого улюбленця
сбила машина. Вiд хвилювання та слiз попала в пологовий будинок на збереження
вагiтностi....Хвала Господу, все добре закiнчилось. Сину 41 рiк. 😊
Але бiльше песикiв не заводили... Тетяна
06.02.2022 19:25 Відповісти
Хоть в тартарары все будет валиться, а у них котики и песики в голове.
06.02.2022 20:14 Відповісти
Дякую вельможне панство за підтримку
06.02.2022 16:41 Відповісти
Thank you, friends!

06.02.2022 16:43 Відповісти
все, просто все видят угрозу нападения и хотят спасти Украину... все кроме зеленского.. это пздц какой то
06.02.2022 16:53 Відповісти
😒😞😠
06.02.2022 19:28 Відповісти
подяка
06.02.2022 17:00 Відповісти
"І мене в сем'ї великій,
В сем'ї вольній, новій,
Не забудьте пом'янути
Незлим тихим словом."
06.02.2022 17:10 Відповісти
Смотрел, смотрел... Ни одного триколорчика с дуглавым петушком! Ни одного оппозиционерчика с флажочком. Сидят, как мыши под веничком. Ни гу-гу... Или не так, "братья и сестры" ?
06.02.2022 17:39 Відповісти
Їх і без триколорчика за кілометр видно...
06.02.2022 17:42 Відповісти
Жиди при владі тому,що козаки перевилися!А так би сиділи по корчмах,як колись.
06.02.2022 18:01 Відповісти
Бо тоді їх не називали євреями. І це реально важливо.
06.02.2022 18:03 Відповісти
Та да,тоді все простіше було...
06.02.2022 18:11 Відповісти
Ну от, а писали, що всі роз'їхались по домівках.
Не так щоб дуже роз'їхались.
Респект !
06.02.2022 17:57 Відповісти
Спасибо им. А мне интересно, как они собрались вместе? Это-ж абсолютно разные люди, не знакомые между собой.
06.02.2022 18:18 Відповісти
А як на Майдані збиралися?
06.02.2022 18:38 Відповісти
Посольства контактируют между собой.
06.02.2022 23:05 Відповісти
Слава Богу, слава Україні
06.02.2022 18:44 Відповісти
А німці там яким боком?
06.02.2022 19:23 Відповісти
Дякуємо вам, добрі люди. Нехай Бог благословить ваші держави.
06.02.2022 19:40 Відповісти
Лозунг "Смерть ворогам" - это иудейский лозунг, ибо только в иудейской религии есть сатанинский завет - Око за око , зуб за зуб.
06.02.2022 23:23 Відповісти
так підставляй щоки і сраку маскалям - їм такі і потрібні
06.02.2022 23:56 Відповісти
God Save the Queen !!!
07.02.2022 12:55 Відповісти
 
 