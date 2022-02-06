З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю. ФОТОрепортаж
Супутники компанії Maxar Technologies (США) оприлюднили нові кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Reuters.
Як зазначається, фотознімки зроблені перед анонсованими спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10−20 лютого та "спрямовані на відпрацювання відбиття нападу на південні кордони їхнього альянсу".
Знімки від американської компанії Maxar Technologies показали, що військові підрозділи озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками. Вони розгорнулися у Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною — Єльську, Речиці та Лунинці. Усі ці місця розташування військ знаходяться приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.
PS Да, да, да, дайте ему сто дней и он повернется к солнцу правильной стороной. Я знаю. Но это сильно смахивывает на нашего преЗедента, а это плохой знак...
Во второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в «американку» КГБ. Она много может рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/6/453677/
Потрібно більше зброї давати Україні і тиснути на українську владу щодо реформ !
Браво московитам!
МолнияПерун" для ВСУ, большая партия из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%AB%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99
Кремлевский гопник опущенный. Просрал за 23 года ВСЕ, чтобы потом на четвереньках унижаться перед КНР. Московский вассал, надувая щеки, еще строит из себя великого
https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE&t=563s&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
Відіслали на три букви...США та особисто Байден.
Відіслала... НАТО і особисто Столтенберг.
Причому НАТО ще й висунула зустрічний ультиматум - забратися геть з України, Грузії та Молдови.
Жаль лишень , що не висунули ще одну вимогу - "забратися геть з України ЗЄлі і його КО-Манді"...
Але тепер справа вже не лише в Україні.
Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч б ті самі країни Прибалтики. Чи Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...
Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє особисте виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
сидеть тихо-тихо, как мышь под веником
Протистояння росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!
І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…
Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!
Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.
Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни
Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
Більше і краще треба озброювати Україну!
но армия апмсягаоа не президенту,а народу
Військові ... сподіваємось на них. Якщо що - хунту зорганізуєм на раз.
,https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih
https://fr24.com/FORTE12/2ab95aba