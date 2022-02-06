УКР
З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Супутники компанії Maxar Technologies (США) оприлюднили нові кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Reuters.

Як зазначається, фотознімки зроблені перед анонсованими спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10−20 лютого та "спрямовані на відпрацювання відбиття нападу на південні кордони їхнього альянсу".

Знімки від американської компанії Maxar Technologies показали, що військові підрозділи озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками. Вони розгорнулися у Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною — Єльську, Речиці та Лунинці. Усі ці місця розташування військ знаходяться приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі

Зявилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю 01
Зявилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю 02
Зявилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю 03

+29
"Всі на заході нагнітають", це лише супутникові знімки, загрози від них немає.
показати весь коментар
06.02.2022 18:09 Відповісти
+29
Схоже на пункти прийому металобрухту...
показати весь коментар
06.02.2022 18:10 Відповісти
+24
Так, це реальна загроза !
Більше і краще треба озброювати Україну!
показати весь коментар
06.02.2022 18:14 Відповісти
"Всі на заході нагнітають", це лише супутникові знімки, загрози від них немає.
показати весь коментар
06.02.2022 18:09 Відповісти
А наша гордість супутник Січ 2 літаки б помітив, а танки ні. Правда зараз він лише 6 мільйонів баксів викинутих Зє в космос помічає.
показати весь коментар
06.02.2022 18:26 Відповісти
О, то ви у нас ще й в космічних супутниках спеціаліст чи це в методичці вказано?
показати весь коментар
06.02.2022 20:04 Відповісти
Когда спутник не работает от слова совсем, не надо быть специалистом в спутниках, чтобы заметить, что там как-то неладно.

PS Да, да, да, дайте ему сто дней и он повернется к солнцу правильной стороной. Я знаю. Но это сильно смахивывает на нашего преЗедента, а это плохой знак...
показати весь коментар
06.02.2022 22:01 Відповісти
Схоже на пункти прийому металобрухту...
показати весь коментар
06.02.2022 18:10 Відповісти
ни даты ни времени ни координат картинки из прошлого с таким же успехом... выдать можно усе пропало Путя нападэ...
показати весь коментар
06.02.2022 18:55 Відповісти
это наверное порохоботы вбрасывают, ведь Зеля с Путей уже вайну закончил. правда?
показати весь коментар
06.02.2022 23:59 Відповісти
Ти каравай для кацапів спік уже, ще й зеленого гівна вилий собі на голову щоб видно і чути тебе було здалеку, чиїх ти будеш
показати весь коментар
07.02.2022 07:45 Відповісти
...Во время работы тюремным надзирателем в Шкловской колонии в обязанности Лукашенко входило разносить еду и следить за порядком. Уволили его после применения неправомерной физической силы против заключенных. Именно в период работы в колонии случилась одна попытка суицида.

Во второй раз Лукашенко предпринял попытку совершить суицид в 2003 году. Подробности когда-нибудь возможно расскажет одна дама, которую в феврале 2004 года прямо из кабинета отправили в «американку» КГБ. Она много может рассказать. Вряд ли заговорит охранник, который его доставал из петли. Интересно, что с ним. https://c3n01d-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/c3n01d.c97.org/ru/news/2022/2/6/453677/
показати весь коментар
06.02.2022 19:05 Відповісти
Це все можна дістати реактивною артилерією. Там навіть брухту не лишиться.
показати весь коментар
06.02.2022 22:11 Відповісти
Прекрасні знімки!
Потрібно більше зброї давати Україні і тиснути на українську владу щодо реформ !
Браво московитам!
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
Наша влада -наше все! Ії запросто не налякаєш!
показати весь коментар
06.02.2022 18:16 Відповісти
Давно у психиатра был? Или просто рашотроллишь?
показати весь коментар
06.02.2022 18:23 Відповісти
Ракеты "Молния Перун" для ВСУ, большая партия из Польши - https://www.youtube.com/watch?v=Nl6T0MnqSVo&ab_channel=%D0%9F%D0%9E%D0%97%D0%AB%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%99
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
Самое худшее, что они начали перекидывать войска, а не технику.
показати весь коментар
06.02.2022 18:12 Відповісти
...сидячи по коліна в болоті на сухпаї через день - на 5:45

Кремлевский гопник опущенный. Просрал за 23 года ВСЕ, чтобы потом на четвереньках унижаться перед КНР. Московский вассал, надувая щеки, еще строит из себя великого

https://www.youtube.com/watch?v=jJMovIXcZJE&t=563s&ab_channel=%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
показати весь коментар
06.02.2022 18:16 Відповісти
Не багато їх там.
показати весь коментар
06.02.2022 18:13 Відповісти
Отже, переговори закінчено! Путіна ( як і Зєлю з його запереченнями загрози нападу) остаточно і безповоротно послали "гуляти" з усіма його вимогами та червоними лініями.

Відіслали на три букви...США та особисто Байден.
Відіслала... НАТО і особисто Столтенберг.
Причому НАТО ще й висунула зустрічний ультиматум - забратися геть з України, Грузії та Молдови.

Жаль лишень , що не висунули ще одну вимогу - "забратися геть з України ЗЄлі і його КО-Манді"...

Але тепер справа вже не лише в Україні.

Україна відтепер - лише сама чутлива точка застосування ординських сил напрямок першого їх удару. Замість неї могла бути будь-яка інша європейська країна. Хоч б ті самі країни Прибалтики. Чи Фінляндія. Або Швеція, про захоплення острова Готланд, про які в Орді так весело радісно "розмірковують"...

Захід тепер боротиметься не просто за Україну, а й за своє особисте виживання .
Боротиметься на території України - але вже не лише за неї.
Він тепер Захід ( окрім прикуплених московським карликом) боротиметься проти Путіна.
показати весь коментар
06.02.2022 18:14 Відповісти
Зе и команде Блинкен показал его счета за границей и посоветовал

сидеть тихо-тихо, как мышь под веником
показати весь коментар
06.02.2022 18:18 Відповісти
Звичайно, що загарбницьку війну в ********* світі ще ніхто не вигравав ще жоден фюрер -ні товаріщ Гітлєр, ні Муссоліні,.. не виграють і недофюрери Путін і Зєля! Ніхто і Ніколи! (правда, ЗЕко-***** ВЖЕ продемонструвала, що готова зустріти Путіна з квітами... будь де, не лише в Парижі, чи Стамбулі)

Протистояння росії тепер буде скрізь.
На будь-якому театрі бойових дій.
У будь-якій сфері їхньої гібридної війни. - Енергетичній.,інформаційній, кібернетичній, економічній.
Ми зараз з вами живемо в період, коли сонце над імперією вкотре пройшло точку зеніту - і рушило до заходу сонця.
Все, у росії тепер розпочався зворотний лік часу!

І Україна у цій серії переможе.
Так, вони можуть посунути свої танкові колони. Так, вони можуть - напевно, все ще можуть - й захоплювати міста. Але ось утримувати їх…

Чечня - сто п'ятдесят кілометрів. Україна - півтори тисячі. -Вдесятеро.
Населення Чечні було близько мільйона двохсот тисяч. В України - сорок мільйонів.
Щоби завоювати Чечню, їм знадобилося п'ятнадцять років!
З УПА вони боролися до середини шістдесятих!

Я не дуже уявляю, у що їм обійдуться штурми українських міст.
Тим більше, що в кожному вікні, у кожному підвалі тепер може бути «Джавелін», «Стінгер» «Стугна» «Корсар» , чи звичайна берданка... Штурм Грозного зайняв понад місяць і коштував їм півтори тисячі людей.
При тому, що обороняли місто лише 3-5 тисяч бійців.

Чи зупинить їх свіжо-пролита кров??
Ні - гори трупів їх ніколи не зупиняли. Ні своїх, ні чужих.
Так, крові пропити вони здатні. Ой, як здатні. І довго ще пити... й без війни

Але зупинить їх лише Український Дух! -Українська армія та Український Опір!
показати весь коментар
06.02.2022 18:55 Відповісти
шмаркля і його слуги урода, хоч і неприємні всім без виключення, однак сказати їм забиратись може тільки український народ, самі обрали самі і гнати маємо, а кацапня незаконно скрізь встромилась от їм і можна таке сказати
показати весь коментар
06.02.2022 21:41 Відповісти
Так, це реальна загроза !
Більше і краще треба озброювати Україну!
показати весь коментар
06.02.2022 18:14 Відповісти
Зеля все здасть россійським муджахедам без опору як в Афгані.
показати весь коментар
06.02.2022 18:18 Відповісти
он не может сдать...он может только приказать сдаться.
но армия апмсягаоа не президенту,а народу
показати весь коментар
06.02.2022 18:25 Відповісти
а шо,обязательно быть порохоботом,шоб кацапа нахрен послать?
показати весь коментар
06.02.2022 18:53 Відповісти
Від Зелі особисто небагато що залежить. Від його оточення (кріт Андрій тощо) більше - але теж не все.
Військові ... сподіваємось на них. Якщо що - хунту зорганізуєм на раз.
показати весь коментар
06.02.2022 18:29 Відповісти
Хочешь мира - готовься к войне
показати весь коментар
06.02.2022 18:15 Відповісти
НУ І ШО? Не мені,ні модему сусіду тікати нікуди. Як кажуть " ДАБРО ПАЖАЛАВАТЬ"
показати весь коментар
06.02.2022 18:16 Відповісти
Ето ети что ле за 72 часа собрались брать Киев? Как раз до пункта сдачи металолома может и доедут
показати весь коментар
06.02.2022 18:19 Відповісти
Если это все войска, то их откровеноо немного, но кажется, что это не все
показати весь коментар
06.02.2022 18:20 Відповісти
На дамбас ешелоны военной техники и побольше каждый день ехало. И докуда они дошли? Ровно дотуда где мы начали с ними воевать а не там где мы трусили поджилками и сдавались без единого выстрела
показати весь коментар
06.02.2022 18:21 Відповісти
Хороша ціль для "Точки У". Сподіваюсь, їх застосуютьпо цих цілях, якщо щось.
показати весь коментар
06.02.2022 18:25 Відповісти
Гениальная идея - вмазать "точками" по РБ.
показати весь коментар
06.02.2022 18:49 Відповісти
Геніальна ідея - надати власну територію для вторгнення іноземних військ на територію дружнього до недавна сусіда.
показати весь коментар
06.02.2022 18:52 Відповісти
"рб" - это где?
показати весь коментар
06.02.2022 20:27 Відповісти
це скорочення від "раб"
показати весь коментар
06.02.2022 20:52 Відповісти
а тем временем вейшнория у побережья японского моря как бэ бпк взорвала ))) как бэ должен даже "он утонул" снова быть )))
,https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih https://avia.pro/news/rossiyskiy-boevoy-korabl-vzorvalsya-na-poberezhe-yaponskogo-morya-7-postradavshih
показати весь коментар
06.02.2022 18:32 Відповісти
рік тому майже, але всеодно добре
показати весь коментар
06.02.2022 21:48 Відповісти
)))) да, сёдня ничо не упало. хоть об этом так приятно вспомнить
показати весь коментар
06.02.2022 21:57 Відповісти
Nado stob amerikansi dali svoji MRLS oni tam nestojali,a gde to za 300 kilometrov byli ot granici
показати весь коментар
06.02.2022 18:34 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2022 18:37 Відповісти
Ось яка пташка зараз в небі над Україною

https://fr24.com/FORTE12/2ab95aba
показати весь коментар
06.02.2022 18:39 Відповісти
сьрюсафобию затевает воте-та-вот!
показати весь коментар
06.02.2022 18:49 Відповісти
пусть летает...лижбьі зеля не знал..а то кокойто нехороший глаз у него
показати весь коментар
06.02.2022 21:54 Відповісти
Не, то хєрня. (с.)рєзніков)
показати весь коментар
06.02.2022 19:23 Відповісти
Херня это а не войска. Я даже танков не увидел.
показати весь коментар
06.02.2022 20:15 Відповісти
Так вон сколько штаты Джавелинов в Украину навезли, теперь стремно танки отправлять. Пушечное мясо на убой в тентованных грузовиках отправили, их потерять не страшно, пофиг, бабы ещё нарожают.
показати весь коментар
06.02.2022 22:07 Відповісти
 
 