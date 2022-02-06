З'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України з Білоруссю. ФОТОрепортаж

Супутники компанії Maxar Technologies (США) оприлюднили нові кадри, на яких видно російські війська неподалік українсько-білоруського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на Reuters.

Як зазначається, фотознімки зроблені перед анонсованими спільними військовими навчаннями РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022", які відбудуться 10−20 лютого та "спрямовані на відпрацювання відбиття нападу на південні кордони їхнього альянсу".

Знімки від американської компанії Maxar Technologies показали, що військові підрозділи озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками. Вони розгорнулися у Білорусі в трьох місцях поблизу кордону з Україною — Єльську, Речиці та Лунинці. Усі ці місця розташування військ знаходяться приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Під час штурму Києва росіяни втратять 4 тис. вбитими, а українські війська - 15 тис." - Fox News розповів про прогнози генерала США Міллі





