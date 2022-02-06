Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж
Додаткові сили Сполучених Штатів Америки прибули до Польщі. Країна розташує їх неподалік від України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в твіттері міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
Блащак зазначив: "1700 солдатів армії США перекинуті до Польщі. Вони діятимуть у південно-східній частині Польщі, на східному фланзі НАТО. Це місце привертає нашу увагу, а також увагу НАТО та США".
Він продовжив: "Ми послідовно зміцнюємо безпеку Польщі та східного флангу НАТО. Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії щойно приземлилися в аеропорту Жешува. Це наша союзницька відповідь на зростаючу кризу, спричинену агресивними діями Росії".
06.02.2022 18:27
06.02.2022 18:30
06.02.2022 18:24
в україні додається оборонне летальне озброєння...про це пишуть відкрито, з фоторепортажами розвантажень його....підраховують кількість його вражень при 100% попаданні...
Ще як були ми козаками,
А унії не чуть було,
Отам-то весело жилось!
Братались з вольними ляхами,
Пишались вольними степами,
В садах кохалися, цвіли,
Неначе лілії, дівчата.
Пишалася синами мати,
Синами вольними... Росли,
Росли сини і веселили
Старії скорбнії літа...
Аж поки іменем Христа
Прийшли ксьондзи і запалили
Наш тихий рай. І розлили
Широке море сльоз і крові,
А сирот іменем Христовим
Замордували, розп'яли...
Поникли голови козачі,
Неначе стоптана трава,
Украйна плаче, стогне-плаче!
За головою голова
Додолу пада. Кат лютує,
А ксьондз скаженим язиком
Кричить: «Te Deum! Алілуя!..»
Отак-то, ляше, друже, брате!
Неситії ксьондзи, магнати
Нас порізнили, розвели,
А ми б і досі так жили.
Подай же руку козакові
І серце чистеє подай!
І знову іменем Христовим
Ми оновим наш тихий рай.
Стоїть Іван і щось думає. Проходить повз Абрам та й питає: "Іван, що це ти тут стоїш і думаєш?"
Іван відповідає: "Та думаю де жити добре".
"Ой вей, Іване, там добре де нас немає", - відповідає Абрам.
Іван йому: "Так я ж це і думаю, що куди не глянь, то скрізь ви".
а у нас - мудрий нарід вибрав розбрат та поклоніння Клоуну
і тоді виселення з любих приводів - табори, контракти-армія-гарячі точки, каторга, комсомольські стройки, далекосхідний гектар
Томі і джони запросто пустять на фарш лукашистських вертухаїв - це їм не кидатись камінням в польський кордон.
Теперь ешьте - не обляпайтесь, дебилы.