Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

Додаткові сили Сполучених Штатів Америки прибули до Польщі. Країна розташує їх неподалік від України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в твіттері міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

Блащак зазначив: "1700 солдатів армії США перекинуті до Польщі. Вони діятимуть у південно-східній частині Польщі, на східному фланзі НАТО. Це місце привертає нашу увагу, а також увагу НАТО та США".

Він продовжив: "Ми послідовно зміцнюємо безпеку Польщі та східного флангу НАТО. Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії щойно приземлилися в аеропорту Жешува. Це наша союзницька відповідь на зростаючу кризу, спричинену агресивними діями Росії".

Також читайте: Перша група американських військових прибула до Німеччини у рамках посилення військ НАТО








