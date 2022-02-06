"Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 6 лютого, до України прибув літак з черговою партією військової допоги від США Збройним Силам України. У посольстві Сполучених Штатів запевняють, що "буде ще більше".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - зазначили у посольстві США в Україні.
Топ коментарі
+63 Гыг с Вами
показати весь коментар06.02.2022 19:23 Відповісти Посилання
+53 Vika Lysenko
показати весь коментар06.02.2022 19:23 Відповісти Посилання
+51 alexandr shamov
показати весь коментар06.02.2022 19:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=0Zb6yOWfBcc
Какую страну воспитали !
Спасибо Дяде Сэму!
«Падруга валадіміра теж їм нагадила добряче….
А з окупантами та їх прихвостнями в Україні ми розберемося самі, до Ростову ….
запеклі вогню небояться.
Мудрі СРАКОЛИЗИ від партії ригоАналов кузьмук-єжель-сівкович вкурсі цієї операції… Жоден із цих хєєсралів не заборонив це знищення…, або покінчив з собою, як Кирпа чи Кравченко в банях…, у знак спротиву цьому…
Головне бабло від посади, яка там безпека України…, забронзовіли гниди..