"Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 лютого, до України прибув літак з черговою партією військової допоги від США Збройним Силам України. У посольстві Сполучених Штатів запевняють, що "буде ще більше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - зазначили у посольстві США в Україні.

