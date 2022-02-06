УКР
"Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!", - США про чергову партію військової допомоги Україні. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 лютого, до України прибув літак з черговою партією військової допоги від США Збройним Силам України. У посольстві Сполучених Штатів запевняють, що "буде ще більше".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Раді повідомити про 8-ме постачання безпекової допомоги Збройним Силам України. Це ще понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше. Будьте впевнені: ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, в той час, як вона захищає свій суверенітет і територіальну цілісність", - зазначили у посольстві США в Україні.

Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!, - США про чергову партію військової допомоги Україні 01
Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!, - США про чергову партію військової допомоги Україні 02
Понад 80 тонн солідарності. Буде ще більше!, - США про чергову партію військової допомоги Україні 03

+63
06.02.2022 19:23 Відповісти
+53
Благодарность США ,Великобритании ,всем друзьям !
06.02.2022 19:23 Відповісти
+51
Дякувати , не передякувати амерам.
06.02.2022 19:12 Відповісти
Як би ще бронежилетів і касок привезли.
06.02.2022 20:38 Відповісти
Kto potom za vse` eto budet otdavat' $...
06.02.2022 20:39 Відповісти
Скоріш за все КАЦАПИ, як репарації.
06.02.2022 20:42 Відповісти
Лютые новости: британский спецназ в Украине, цитата дня и отделение зерна от плевел

https://www.youtube.com/watch?v=0Zb6yOWfBcc
06.02.2022 20:39 Відповісти
06.02.2022 20:41 Відповісти
Надеюсь там стингеры.Хотя бы тысяча таких штук позволит нам минимально закрыть небо на 3-5 км.
06.02.2022 20:51 Відповісти
А в нас ПВО нема?!!! А-а-а-а! Пацталом. Тільки чомусь в Пентагоні порахували, що в разі масованого використання ВКС РФ, в війні з Україною, через два тижні ВКС не залишиться, від слова зовсім.
06.02.2022 20:55 Відповісти
При самом лучшем раскладе мы уроним около 200-300 рашинских самолетов.Но у них их около 1000 штук.Остальные тоже нужно будет чем то сбивать.
06.02.2022 21:08 Відповісти
та есть еще методики..
06.02.2022 21:41 Відповісти
Нет
08.02.2022 18:53 Відповісти
Когда грузины в 2008 году"уронили" 6 рашен самолетов и один вертолет, полеты запретили.
06.02.2022 22:16 Відповісти
Решту збивати не потрібно,бо вони не літаючі,на ходу в них явно штук до 500 буде,решта металобрухт!!!
06.02.2022 22:17 Відповісти
Ти хочеш сказати, що три комлекси ЗРК України зібють один літак кацапстану?!!! А аналітики Пентагону ідіоти?!!! Мені здається, що ідіот всеж таки ти.
07.02.2022 08:49 Відповісти
У нас нет столько ЗРК,дурик.
07.02.2022 17:32 Відповісти
То може звернишся до білої книги та подивешся тваридло?
07.02.2022 17:43 Відповісти
Гуляй,дурик.Ты неадекватен.
07.02.2022 17:49 Відповісти
Дуже "аргументоване" твердження! На рівні паганенької ботоферми.
07.02.2022 17:52 Відповісти
"запасаноу ! ",куле..

06.02.2022 21:46 Відповісти
все это хорошо, но есть ли у нас чем небо закрыть?!
06.02.2022 21:39 Відповісти
Немного есть, С-200, С-300, буки
06.02.2022 22:09 Відповісти
ключевое слово "немного"....
06.02.2022 22:24 Відповісти
А відкрити Вікі, і подивитись структуру ППО розуму не вистачає? Хоча що я хочу від людини, яка повинна двічі повторювати своє імя.
07.02.2022 08:52 Відповісти
На подлёте прямо сейчас ещё одна 747 птичка с Довера с печеньками от дяди Сэма
06.02.2022 22:47 Відповісти
Кто джавелинов купит пачку, тот получит, водокачку
06.02.2022 22:53 Відповісти
Какие же молодчаги были Джордж Вашингтон, Бенджамин Франклин и остальные Отцы Основатели, известные нам в основном по долларовым купюрам.
Какую страну воспитали !
06.02.2022 23:00 Відповісти
Боже, бережи Америку
07.02.2022 00:04 Відповісти
Больше птичек!
Спасибо Дяде Сэму!
07.02.2022 01:22 Відповісти
а немцы, купленные кацапами, глубокую обеспокоиность выдвигают.
07.02.2022 11:11 Відповісти
Німці повністю обшрьодерлися перед усим миром….
«Падруга валадіміра теж їм нагадила добряче….
07.02.2022 20:45 Відповісти
пролітала ця птичка у суботу над Чернівцями
07.02.2022 16:03 Відповісти
3 фотки это фоторепортаж? тогда я космонавт, я смотрел фильм - гравитация!
07.02.2022 19:43 Відповісти
Дякуємо США за реальну та стабільну підтримку України у тяжкий для нас час!!
А з окупантами та їх прихвостнями в Україні ми розберемося самі, до Ростову ….
запеклі вогню небояться.
07.02.2022 20:41 Відповісти
Тисячі ПЗРК в Україні були знищені під контролем генерала Терещенка В , а можна було використати для тренувань бійців і тепер ….
Мудрі СРАКОЛИЗИ від партії ригоАналов кузьмук-єжель-сівкович вкурсі цієї операції… Жоден із цих хєєсралів не заборонив це знищення…, або покінчив з собою, як Кирпа чи Кравченко в банях…, у знак спротиву цьому…
Головне бабло від посади, яка там безпека України…, забронзовіли гниди..
07.02.2022 20:56 Відповісти
Чудово.
07.02.2022 21:59 Відповісти
