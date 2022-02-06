УКР
Депутат "Батьківщини" Мейдич декларує мільйони гривень, але отримує компенсацію з бюджету за оренду житла, - ЦПК. ФОТО

Депутат від "Батьківщини" Олег Мейдич, який отримує компенсацію з бюджету за оренду житла, декларує мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Центру протидії корупції".

"На фото - депутат від Батьківщини Олег Мейдич, переписку якого зафіксували фотокори в парламенті. Схоже, що депутат переписується з донькою, яка купила сумку за 8500 євро, зекономивши батькові кругленьку суму грошей.

Найцікавіше те, що Мейдич отримує компенсацію з бюджету за оренду житла. Тобто 8500 євро на сумку є, а от 20 тисяч грн в місяць на оренду житла в Києві немає. Нехай платники податків скинуться. А Мейдич купить ще один дорогий аксесуар.

Наприклад, в 2020 році пан депутат прикупив два годинники на каучуковому ремінці загальною вартістю під 600 тисяч грн. Ці гроші Мейдич міг використати для оренди житла, але навіщо, якщо є платники податків, еге ж?

Мейдич не соромиться брати компенсацію за оренду житла, хоча лише в 2020 році продав рухомого майна на 2,2 млн грн, а дружина заробила 6 млн грн. Судячи з декларації депутата від "Батьківщини", подружжя зберігає 112 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 22,2 млн грн", - йдеться у публікації.

Депутат Батьківщини Мейдич декларує мільйони гривень, але отримує компенсацію з бюджету за оренду житла, - ЦПК 01

Антикорупційники також перераховують "зашквари" Мейдича: не голосував за судову реформу, не голосував за антиколомойський закон, не підтримував відставку Авакова, не підтримував покарання за незаконне збагачення, не голосував за прозоре фінансування партій.

Топ коментарі
+35
І сало буде в тричі жирніше!!! Прослойок буде в 2 рази більше!!!
06.02.2022 19:22 Відповісти
+22
Звичайний жлоб,як і переважна більшість т.з.паламентарів.
06.02.2022 19:22 Відповісти
+19
Зверніть увагу - написане в 2019 році
-----------------------------------------------------------
Вова - это не янукович, Вова - гораздо хуже, и последствия от его прихода тоже будут серьезнее.

1. Вова - лжец и манипулятор. Он врет, когда его ловят - начинает извиваться как уж, переводя все в вопросы или истерику.

2. Вова не стратег. Он декларирует приход на 5 лет, а значит он не видит никаких перспектив дальше, у него нет стратегического видения развития Украины на 10-20-30 лет. А в государственном управлении иметь четкую стратегию на десятилетия не просто нужно, а и жизненно необходимо.

3. Янукович, в отличие от Вовы, имел цель сделать из Украины свой паханат, который бы кормил его и его семью долгие и долгие годы. Соответственно его действия были направлены именно на это - отжим бизнесов, атака на олигархов, отсутствие реформ и фантастическая коррупция, бенефициаром которой являлась семья, но Украина должна была существовать для кормовой базы. У Вовы нет никакой цели, нет никакой биг айдиа, нет желания во все это влазить, и его бенефиты на счетах Коломойского.

4. Вова отвратительный менеджер. То, что ему приписывают создание успешного бизнеса - миф. Вова является частичным бенефициаром, но весь менеджмент и схемы находятся в руках Баканова и Хомутынника, а Вова - просто говорящее лицо. У Вовы был опыт управления на канале - продержался год, результат отрицательный.

5. Вова категорически не способен разобраться ни в одном вопросе - даже на бытовом уровне он не понимает логику вещей, полностью отсутствуют причинно-следственные связи действия-результат. Пример - его вызов ПП на стадион, где полностью были не просчитаны ответные ходы.

6. Вова украинофоб. Ему чужда украинская культура и ценности. Он невоспитан и хамовит, за что справедливо называется быдлом.

7. Вова трус, и абсолютно не способен работать и вообще функционировать во враждебной среде. Вся его кампания - яркое и жирное подтверждение. Чуть он высовывает нос из теплой джакузи - начинается треш и угар.

8. Вова не способен принимать ответственность на себя. Все позиции высказываются "командой", а когда нужно принять решение, то Вова перекладывает его на "команду" или на "народ". Коллективная ответственность - полная безответственность.

9. Вова отвратительный переговорщик. Его неумение слушать, понимать, стратегии и цели, навыков переговоров как процесса - не оставляет шанса на любые успешные переговоры, особенно когда они будут жёсткие и ультимативные.

10. Вова полностью не самостоятельная фигура, обязанная своим текущим успехом и известностью в первую очередь Коломойскому, а значит будет действовать строго в интересах олигарха. Это означает, что прогнозировать нужно не действия Вовы, а действия и желания ИВК.

Исходя из всего вышесказанного, Вова даже не поймет и 1/20 части схем, где старые-новые лица будут выпиливать бюджет.

Вова снимет с себя любую ответственность за каждый скандал с корруцией, которой станет в разы больше. С другой стороны, конечно, говорить о ней станут меньше, бо Г+Г не будет же занять своего хозяина и его куклу.

Вам не нравится ПП? Понимаю. Вам медленно коррупцию искореняют? Понимаю. Вы обижены,что вам в карманы коммуналкой залезли? Понимаю.

Так вот теперь зафиксируйте сегодняшний день, ваши доходы и расходы. Мы взлетаем. В пропасть. Вы теперь вспомните все мифы, которыми вас кормили 5 лет, потому что теперь - это будут не мифы, а четкий план действий. Именно это вам пообещали и будут с вами делать.

Чавк-чавк, котики. Пристегнитесь. Будет больно.

Автор: Константин Нескромный 2019й год
06.02.2022 20:33 Відповісти
А шо, першій лєді можна субсидію оформляти, а дупутати хіба лохи?
06.02.2022 19:21 Відповісти
Звичайний жлоб,як і переважна більшість т.з.паламентарів.
06.02.2022 19:22 Відповісти
Мабуть крадену в ромів купив. Зі знижкою.
06.02.2022 19:25 Відповісти
У них там біля Ради цей магазинчик є. Так не зайдеш (я був по роботі), так там все по 8К
06.02.2022 19:27 Відповісти
оба свиня ненажерлива...
06.02.2022 20:09 Відповісти
У ЄС самі святі
06.02.2022 22:12 Відповісти
І сало буде в тричі жирніше!!! Прослойок буде в 2 рази більше!!!
06.02.2022 19:22 Відповісти
воной пох на все - она в нирване у жужи в дубаях
06.02.2022 19:38 Відповісти
06.02.2022 19:39 Відповісти
Так він реально злидень...30 тисяч зелених...здивували. Мінімальний хабар районного судді більший...
06.02.2022 19:22 Відповісти
коли вони вішатися почнуть? від сорому))
06.02.2022 19:23 Відповісти
Вопрос был бы правильнее "Коли їх вішати почнуть?" )
показати весь коментар
06.02.2022 20:03 Відповісти
це і малося на увазі))
06.02.2022 20:06 Відповісти
Очередной богоизбганый?
06.02.2022 19:30 Відповісти
Да...те саме роблять і зелені мільйонери.
Прості трахтористи та перукарки нажили собі мільйонні статки.
06.02.2022 19:28 Відповісти
скотиняка як і ця 3 косою що постійно гадить моему народу
06.02.2022 19:28 Відповісти
Так , як тільки в країні ніби то щось починало покращуватися - вилазила грігян-капітельман .
06.02.2022 19:49 Відповісти
І якась товба обов*язково повинна перднути.
06.02.2022 22:52 Відповісти
Нюхай , зебіл !
07.02.2022 00:14 Відповісти
Ще і *********...отака вона Юліна Матьківщина.
06.02.2022 19:29 Відповісти
А там табличка чорно-зелена вгорі, тьотко, то ти подивись, не полінуйся, скільки Пециних дупутатів-бідняків отримують квартирні і скільки юлькіних.
06.02.2022 22:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uavvtw1Di0U Олег Мейдич - кримінальний авторитет з Вінниччини
06.02.2022 19:30 Відповісти
Да там большинство таких...
06.02.2022 20:01 Відповісти
Ага. Пеця Бесарабський хоч і не з Вінниці, але причепився до неї.
06.02.2022 20:09 Відповісти
Русня іди сядь на бутилку/пляшку, і не злазь поки ***** не дозволить. Лізе гівно в Україну.
06.02.2022 20:24 Відповісти
От ти дурне! Ти і є те гівно, яке прилізло в Україну.
06.02.2022 22:34 Відповісти
Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами української громадиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
Олексій Іванович народився у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'яни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB_(%D0%B6%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C) Ізмаїльського жудеця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) Саф'янах і середню школу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%97%D0%BB Ізмаїлі , вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівського сільськогосподарського інституту . У період навчання одружився https://uk.wikipedia.org/wiki/1956 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (після заміжжя - Порошенко) (https://uk.wikipedia.org/wiki/1937 1937 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2004 2004 ), наступного року 28 серпня народився старший син Михайло (https://uk.wikipedia.org/wiki/1957 1957 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 ).
Закінчив інститут https://uk.wikipedia.org/wiki/1959 1959 , здобувши фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Після завершення навчання поїхав на малу батьківщину в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області інженером Держтехнагляду. https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 став головним інженером Болградського районного об'єднання сільгосптехніки. У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болграді народився другий син https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Петро Порошенко - майбутній Президент України.
Табе на і палі. Якби якийсь "вальцман" побрався з українкою, на прізвище ГРИГОРЧУК і взясв її прізвище, то був би ГРИГОРЧУКОМ, а не Порошенком! Може тебе на і палі і в іншому?
06.02.2022 20:42 Відповісти
Ги-ги! Теж мені дослідник роду бесарабських покручів. Я десь назвав Пецю Вальцманом?
06.02.2022 22:38 Відповісти
Ето сірота сіроти баби Юлі...
06.02.2022 19:31 Відповісти
Рахувати навчись, телепню соєвий. В фракції ВО "Батьківщина" 25 депутатів і 3 отримують квартирні. В соєвій ЄС 27 депутатів і з них 7 отримують квартирні. Чи ти хочеш сказати, що ті 7 соєвих ніщеброди, а не такі ж, як той мейдич?
06.02.2022 22:43 Відповісти
а почему нет раз халява,мразина
06.02.2022 19:33 Відповісти
Цікаво що вони збираються носити в сумці ціною в хату?
06.02.2022 19:33 Відповісти
налоги, говорите платить....ну, ну
06.02.2022 19:34 Відповісти
Жулькина школа
06.02.2022 19:40 Відповісти
Комусь ще не зрозуміло , що вони пруться в ВР щоб красти ? Треба скасувати цю маячню - різні пільги для цих упирів . Більшість заходить туди вже мільйонерами . Ну а йуліна банда - теж саме , що і риги , жопозж , зеслуги - тільки що кричать , що вони патріоти .
06.02.2022 19:45 Відповісти
Бариг соєвих ніхто не переплюне.
06.02.2022 20:10 Відповісти
Здарова наркоман! Как оно на бутылке?
06.02.2022 20:23 Відповісти
мені тільки цікаво, від чого цей 70-річний дід балдіє... Може, від бвулььи воної?
06.02.2022 21:18 Відповісти
Як від чого? Від сміху над вами - соєвими тупими телепнями.
06.02.2022 22:45 Відповісти
06.02.2022 19:47 Відповісти
Цей мандич не винен, на Заході людина яка має такі доходи не отримає ніяких компенсацій ні за що, це можливо лише в Україні де людина яка отримує мільонні прибутки, за газ у приватному помешканню платить за такою ж ціною як і пенсіонер з 1700 гривнями на місяць...)))
06.02.2022 19:48 Відповісти
який жах - всего один...От у п итера - целых два!
06.02.2022 19:50 Відповісти
Надо срочно бежать к гетьманцеву и отслюнявливать 5% а то депутатскому помёту уже приходится распродаж ждать шоб какую то несчастную сумочку купить.)
06.02.2022 19:51 Відповісти
Вот куда идут наши деньги, этим ненасытным жлобам, и когда они эти сволочи уже нажрутся???
06.02.2022 19:57 Відповісти
Та хіба це один такий халявщик із числа "ізбраних"!
06.02.2022 19:59 Відповісти
Йому положено. Ашо?
06.02.2022 20:05 Відповісти
абы на талоны на молоко этот овторитет нэ наполягав...
06.02.2022 20:11 Відповісти
пенсионерам субсидия не положена, слишком много тратят пенсионеры на лекарства, а депутатам положено .. вот же страна.. нищий кормит богатого, парадокс.. слуги народа, вы же за народ, отмените все льготы для всех чиновников, абсолютно для всех.. глядишь и денег в бюджете прибавится.. хотя вы только на словах слуги, а на деле вы такое же деоьмо как и все остальные властьимушие!
06.02.2022 20:14 Відповісти
06.02.2022 20:17 Відповісти
Татьяна Мейдич очень рада за Надюшу))
06.02.2022 20:22 Відповісти
Юля Деви -Христос всегда отличалась неразборчивостью в связях. Начиная с Лазаренка, Портнов не последний.Неплохие,человеческие отношения были и сМедведчуком, да и Данилов у неё отирался.Кто знал?Не хочет теперь с нею ручкаться.Нехороший человек!
06.02.2022 20:28 Відповісти
06.02.2022 20:31 Відповісти
Друзі, вас це дивеє.....Я ,навіть, згадав як дна **** з косою якось бігала по литовищі, щоб зустріти літак з ліками...Нічого святого..І ми ще( і я в тому числі) іноді кжем собі.....От німці піде#### не дають нам зброї..Може це не німці такі п.....и, а ми самі такі. І не справа тут в ЗЕ. І без нього вистачає сміття в парламенті.....Доки ж такі гієни будуть проходити в парламент....
06.02.2022 20:40 Відповісти
Журнал Фокус 09.11.2009г.

«Эпидемия гриппа была проверкой для МИД Украины относительно способности обеспечить новые механизмы координации действий, как в привлечении международной помощи, так и в противодействии чрезвычайным обстоятельствам, которые могут возникнуть в будущем»

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Петр Порошенко.

«Нам были доставлены антибиотики, лекарственные препараты, дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты. Начала доставляться противогриппозная вакцина и прибыли с этим гуманитарным грузом специалисты», - рассказал Порошенко.

По его словам, «в министерстве четко выработали перечень лекарств, которые являются сертифицированными, которые безопасны и проверены, которые сразу можно использовать на территории Украины», сообщает пресс-служба «Нашей Украины».
06.02.2022 22:49 Відповісти
Копейка рубль бережет. Ну и гривну конечно тоже. (шутка)
06.02.2022 20:43 Відповісти
Молодець донька цього Мейдича ! Одним дописом про сумку за 8500 євро суттєво понизила рейтинг Тимошенко серед пенсіонерів...
06.02.2022 20:45 Відповісти
Ну вана несмотря на сумки подороже все равно у слабоумных пенсов в ,,голых-босых,, числится
06.02.2022 22:00 Відповісти
Не згоден - юлєдебілам і зедебілам не понизити рейтинги нічим . Хіба що деякі з них стають разумководебілами .
07.02.2022 00:24 Відповісти
Мудрий наріт все оплатить!
06.02.2022 20:45 Відповісти
Товарищ Мендич , это какой то позор ! )
06.02.2022 20:47 Відповісти
А чого інакше йти у владу?
06.02.2022 20:51 Відповісти
Если это предусмотрено законом, то только глупый не будет этим пользоваться. Не должно быть льгот в таком виде. Почему депутат -киевлянин должен получать на 20тис. меньше, чем иногородний. Закон должен максимально учитывать принцип справедливости.
06.02.2022 21:08 Відповісти
Ця тема на устах років двадцять і ніхто палець о палець.Гуртожиток для всіх один - все.
06.02.2022 21:22 Відповісти
Интересно,все эти ребятки,покупающие часики,сумочки,разную пое....нь,за суммы,превышающие в десятки раз годовой доход несчастного работяги или пенсионера,они не переживают,что в случае "пудингнападёт",будет очередь из желающих подержать их за ноги?Или они думают,что успеют дёрнуть "в случае опасности"?
06.02.2022 21:25 Відповісти
Люди , які пережили 30-40ві , розповідали , що ті , хто був чиновниками у сталіна , в часи окупації , потім прекрасно служили в управах у гітлера . Після війни вони знову , вже з орденами "за пабєду над фашізмом" протирали штани в совєцкіх установах .
07.02.2022 00:36 Відповісти
БыдлоЫлита!!! Жлоб обыкновенный!!!
06.02.2022 21:32 Відповісти
не обыкноенный, он кошерный
06.02.2022 22:03 Відповісти
"Мейдич" - фамилии у дановых ржачные
06.02.2022 22:02 Відповісти
Это он собирает на аренду жилья и машины для своей "хозяйки трубы" , которая по декларации беднее охранника в АТБ.
06.02.2022 22:13 Відповісти
Это стандартаня схема, интересно как "хозяйка трубы" пользуется результатами, при этом не отсвечивая ни в каких расследованиях журналистов. Не стёб, сам не понимаю. Возможно она "хозяйка журналистов"?
06.02.2022 22:29 Відповісти
Да из любой партии такое имеет место, на жаль( мои знакомые, купив две квартиры на взятки и оформив на родственников, получили государственную и продали, и тоже арендуют за счёт государства, кормушка, ради этого туда и шли за кучу взяток. Грустно конечно, но имеет место быть....
06.02.2022 22:29 Відповісти
06.02.2022 22:40 Відповісти
Ух і їб.ла !
07.02.2022 00:29 Відповісти
Стенд - Их разыскивает полиция ?
07.02.2022 00:43 Відповісти
Ні , поліція не допоможе . Це з підручника анатомії : "уроди справжні , звичайні".
07.02.2022 00:51 Відповісти
З газових оборудок для своїх нардепів «АВОНАПРАЦЮЄ» можна було б, а от з народних податків, це уже зашквар …
Так можуть тільки служки…
06.02.2022 23:42 Відповісти
Только речь заходит о Тимошенко, порохоботы и зелеботы превращаются в друзей -единомышленников! Вот что настоящая женщина может! Даже враз помирить "заклятых" врагов!
07.02.2022 07:48 Відповісти
 
 