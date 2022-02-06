Депутат "Батьківщини" Мейдич декларує мільйони гривень, але отримує компенсацію з бюджету за оренду житла, - ЦПК. ФОТО

Депутат від "Батьківщини" Олег Мейдич, який отримує компенсацію з бюджету за оренду житла, декларує мільйони гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку "Центру протидії корупції".

"На фото - депутат від Батьківщини Олег Мейдич, переписку якого зафіксували фотокори в парламенті. Схоже, що депутат переписується з донькою, яка купила сумку за 8500 євро, зекономивши батькові кругленьку суму грошей.

Найцікавіше те, що Мейдич отримує компенсацію з бюджету за оренду житла. Тобто 8500 євро на сумку є, а от 20 тисяч грн в місяць на оренду житла в Києві немає. Нехай платники податків скинуться. А Мейдич купить ще один дорогий аксесуар.

Наприклад, в 2020 році пан депутат прикупив два годинники на каучуковому ремінці загальною вартістю під 600 тисяч грн. Ці гроші Мейдич міг використати для оренди житла, але навіщо, якщо є платники податків, еге ж?

Мейдич не соромиться брати компенсацію за оренду житла, хоча лише в 2020 році продав рухомого майна на 2,2 млн грн, а дружина заробила 6 млн грн. Судячи з декларації депутата від "Батьківщини", подружжя зберігає 112 тисяч доларів, 70 тисяч євро і 22,2 млн грн", - йдеться у публікації.

Антикорупційники також перераховують "зашквари" Мейдича: не голосував за судову реформу, не голосував за антиколомойський закон, не підтримував відставку Авакова, не підтримував покарання за незаконне збагачення, не голосував за прозоре фінансування партій.

