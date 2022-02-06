Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією. ФОТОрепортаж
Кияни різного віку у суботу, 5 лютого, пройшли тренування у військовому навчальному таборі поблизу столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mail Online.
Серед інших, чотирирічні брати-близнюки Тарас і Богдан "грали з дерев’яними автоматами, коли чоловіки та жінки на задньому плані готувалися до реальної війни проти Росії".
Мати хлопців Ірина не впевнена, чи розуміють діти, що відбувається, але констатує, що їм подобається. "Поки вони хочуть бути пожежником і поліцейським", - додала вона. Дядько Ірини загинув на Донбасі.
Також на навчаннях - 10-річний Ярослав Пікалік разом із матір’ю Тетяною. Хлопець не може офіційно приєднатись до тероборони, бо неповнолітній, але хотів бути на навчаннях, бо його батько загинув за Україну як доброволець п’ять років тому.
20-річна студентка університету Яна Комуш зауважила, що хоче допомогти захистити Україну.
Волонтери 19-річна Софія та 19-річний Вадим зустрічаються вже півроку, але також готові воювати.
сверху ссылка
но там надо иметь крепкие нервы, чтобы читать что пишут
А лучше хороший английский, чтобы отвечать...
Они представляют, что мы вправду тренируем детей стрелять и убивать.
Там что-то один из наших пытался им что-то аргументировать...
Лучше бы кто знает английский, не на цензоре бы время убивал, а объяснил придуркам, что происходит на самом деле....
Самое страшное - "ермаки" всех переписывают и регистрируют. Уже сегодня работают на будущие успехи российского окупационного гестапо. Украинцы, подумайте! Если это не списки для будущих арестов, то почему автомат деревянный и почему он не дома с патронами, как в Швейцарии... Скоро у нас на кухне все ножи покрупнее опишут, а мы в сказки киностудии "Квартал " продолжаем верить!