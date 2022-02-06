УКР
Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією. ФОТОрепортаж

Кияни різного віку у суботу, 5 лютого, пройшли тренування у військовому навчальному таборі поблизу столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Mail Online.

Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 01
Фото: dailymail

Серед інших, чотирирічні брати-близнюки Тарас і Богдан "грали з дерев’яними автоматами, коли чоловіки та жінки на задньому плані готувалися до реальної війни проти Росії".

Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 02
Фото: dailymail
Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 03
Фото: dailymail

Мати хлопців Ірина не впевнена, чи розуміють діти, що відбувається, але констатує, що їм подобається. "Поки вони хочуть бути пожежником і поліцейським", - додала вона. Дядько Ірини загинув на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запрацювала гаряча лінія щодо вступу до територіальної оборони

Також на навчаннях - 10-річний Ярослав Пікалік разом із матір’ю Тетяною. Хлопець не може офіційно приєднатись до тероборони, бо неповнолітній, але хотів бути на навчаннях, бо його батько загинув за Україну як доброволець п’ять років тому.

Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 04
Фото: dailymail

20-річна студентка університету Яна Комуш зауважила, що хоче допомогти захистити Україну.

Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 05
Фото: dailymail

Волонтери 19-річна Софія та 19-річний Вадим зустрічаються вже півроку, але також готові воювати.

Також читайте: Міноборони має всю інформацію та реалістично оцінює ситуацію: ймовірність значної ескалації досі низька, - Резніков

Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 06
Фото: dailymail
Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 07
Фото: dailymail
Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 08
Фото: dailymail
Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією 09
Фото: dailymail

Читайте також: Війська РФ обстріляли наші позиції в районі Водяного та Пісків із гранатометів, - штаб ООС

Автор: 

діти (5321) Київ (20195) тероборона (397)
Топ коментарі
+57
Ваccерман Железный @26_55847_314159

А вы знаете, что нынешние поставки оружия из США происходят по тому же закону о ленд-лизе, по которому США поставляли оружие в Европу для борьбы с фашизмом в 1941-1945?
06.02.2022 20:18 Відповісти
+57
Суддя Інгульського (колишнього Ленінського) районного суду міста Миколаєва Олег Кирильчук повідомив колегам, що підписав контракт на проходження військової служби у штабному підрозділі ЗСУ

Про це у Вищу раду правосуддя повідомив суддя Ленінського райсуду Дмитро Губницький, https://s.newsua.one/0h06f пише "Судово-юридична газета".

Як зазначається, Кирильчук займатиметься "формуванням у Миколаєві підрозділів територіальної оборони".

Сам Кирильчук сказав колегам, що підписав контракт одразу на п'ять років.
06.02.2022 20:20 Відповісти
+37
Кретин это ты ватник Зебильный! Хотя да фашизм был в Италии а в германии национал-социализм! А ватники стеснялись своих братьев социалистов и называли их как и итальянцев фашистами!
06.02.2022 20:33 Відповісти
кошмар. Что мы нацисты, шлем детей на войну, насмешки...Ужас...
06.02.2022 23:10 Відповісти
а есть ссылка?
06.02.2022 23:24 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10479957/Ukrainian-children-young-four-paces-military-training-camp.html?fbclid=IwAR2bjiFDpS1A0IE6ybnI5OwEMP4OxTKdX8kDURZyo4J2Ggle2LR1dZoPFWI https://www.dailymail.co.uk/news/article-10479957/Ukrainian-children-young-four-paces-military-training-camp.html?fbclid=IwAR2bjiFDpS1A0IE6ybnI5OwEMP4OxTKdX8kDURZyo4J2Ggle2LR1dZoPFWI


сверху ссылка
но там надо иметь крепкие нервы, чтобы читать что пишут
А лучше хороший английский, чтобы отвечать...
06.02.2022 23:38 Відповісти
благодарю.
06.02.2022 23:48 Відповісти
да, комментарии там конечно жесть....
Они представляют, что мы вправду тренируем детей стрелять и убивать.
Там что-то один из наших пытался им что-то аргументировать...

Лучше бы кто знает английский, не на цензоре бы время убивал, а объяснил придуркам, что происходит на самом деле....
06.02.2022 23:09 Відповісти
Вы видели как русские воюют в Сирии? Для интереса поищите видео на ютубе. Бомбардировщики сбрасываю фугасы, с земли действуют Буратино. Или у бородатых руки из задницы растут и поэтому они со своими АК никого не могут убить?
показати весь коментар
06.02.2022 22:09 Відповісти
Рідкий маскаль долеть до средини Дніпра і той дохлий
06.02.2022 23:39 Відповісти
Что, прям никого? Русские для своих генералов не люди - их никто не считает. Прикопают по-тихому да кредит закроют.
07.02.2022 10:44 Відповісти
А ГДЕ ОНЛАЙН КУРС !?
06.02.2022 22:12 Відповісти
Кацапи, вам досі ще не зрозуміло, що перемогти таку країну, вам не під силу
06.02.2022 22:50 Відповісти
заголовок звучит как будто мы тренируемся нападать на парашку, а не защищаться. редакторов надо чистить, а то будет беда...
06.02.2022 23:03 Відповісти
Гібридна війна. Вбитих мало, але контужених - ...
06.02.2022 23:05 Відповісти
На ОПУ надіятися, себе не поважати!!
06.02.2022 23:37 Відповісти
По ходу с этими макетами и будем воевать
07.02.2022 01:02 Відповісти
макеты сделанны для киева .. их скорее потом учат вне киева .. это замануха. Ну дай новичку автомат в черте города.
07.02.2022 09:36 Відповісти
Да ви хворі.Навіщо ви це робите.Та кому це потрібно.
07.02.2022 01:15 Відповісти
Свинособак ожидает позор и превращение в биогумус. Плодородные земли Украины станут ещё более плодородными.
07.02.2022 01:20 Відповісти
Хто і що робить? Люди самі (БЕЗ ПРИМУСУ) хочуть показати що будут битися з окупантом
07.02.2022 01:22 Відповісти
С учетом 1932 года и Второй мировой войны то как раз мы и являемся основным биогумосом! Благодаря таким восторженным агитаторам, вроде Троцкого с тобой...
07.02.2022 09:17 Відповісти
Чушь собачья, я бы выгнал с работы пиарщика который выдумал этот бред с деревянными автоматами. В стиле ЮНармии. Ужасная вредная акция.
07.02.2022 05:28 Відповісти
Пиарщик в Москве зарплату получает наша ему только на проституток и на цветы для бабы...
07.02.2022 09:15 Відповісти
даже в совке нвп было в старших классах а тут с горшка сняли дичь полная
07.02.2022 07:45 Відповісти
Цирк квартальный - заготовка патриотического мяса для бойни. Все только для видосиков и для блага кинопродюсеров.
Самое страшное - "ермаки" всех переписывают и регистрируют. Уже сегодня работают на будущие успехи российского окупационного гестапо. Украинцы, подумайте! Если это не списки для будущих арестов, то почему автомат деревянный и почему он не дома с патронами, как в Швейцарии... Скоро у нас на кухне все ножи покрупнее опишут, а мы в сказки киностудии "Квартал " продолжаем верить!
07.02.2022 09:14 Відповісти
Чем больше вкидываюсь в эту идиотскую новость, тем больше вижу что она в интересах врага. Устроили потешную комедию для всего мира, лучше показать фото с вишколiв ПС, где они одновременно с двух автоматов на ходу стреляют. А детей втягивать в милитаристкие игрища это по кацапски и по фашистки и ассоциации соотвествующие вызывают. Похоже очередная информационная диверсия от кацапов а не новость. Были бы украинские спецслужбы было бы следствие, кто это гомно придумал и зачем
07.02.2022 09:32 Відповісти
Дєбил... если б остался янык - наши молодіе пацаны уже пять в сирии гибли бы. а кто был бы против - по примеру ордло или бсср - на швабрах сидели! и кацапы рассказывали б нам как нам жить и какие мы предатели хохлы, и насколько хуже их! а сейчас бы на молдову и польшу готовились вводить войска вместе с кацапами!
07.02.2022 18:12 Відповісти
сходство еть,кроме автоматов,ТАМ они настоящие
07.02.2022 18:39 Відповісти
