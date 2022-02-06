Кияни разом зі своїми дітьми тренуються воювати з Росією. ФОТОрепортаж

Кияни різного віку у суботу, 5 лютого, пройшли тренування у військовому навчальному таборі поблизу столиці.

Серед інших, чотирирічні брати-близнюки Тарас і Богдан "грали з дерев’яними автоматами, коли чоловіки та жінки на задньому плані готувалися до реальної війни проти Росії".

Мати хлопців Ірина не впевнена, чи розуміють діти, що відбувається, але констатує, що їм подобається. "Поки вони хочуть бути пожежником і поліцейським", - додала вона. Дядько Ірини загинув на Донбасі.

Також на навчаннях - 10-річний Ярослав Пікалік разом із матір’ю Тетяною. Хлопець не може офіційно приєднатись до тероборони, бо неповнолітній, але хотів бути на навчаннях, бо його батько загинув за Україну як доброволець п’ять років тому.

20-річна студентка університету Яна Комуш зауважила, що хоче допомогти захистити Україну.

Волонтери 19-річна Софія та 19-річний Вадим зустрічаються вже півроку, але також готові воювати.

