Сотні людей вийшли на акції на підтримку України в різних містах Німеччини. ФОТОрепортаж
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
У Мюнхені на центральний майдан Марієнплац вийшли, за даними організаторів, близько 350 людей.
В Дрездені на акції біля опери Земпера взяли участь майже 100 людей. Там був присутній і ексдепутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Арнольд Фаатц, який закликав нинішній уряд Німеччини надати Україні зброю, а поставлені нещодавно п'ять тисяч шоломів назвав "глузуванням".
Учасники скоординованої акції нагадали, що війна України з Росією на Донбасі триває з 2014 року, але тепер вона загрожує поширитись на всю Європу. Війна на Сході України забрала життя понад 13 тисяч людей.
Нагадаємо, минулими вихідними акції десятки українців та противників можливого військового конфлікту між Києвом та Москвою виходили до Бранденбурзьких воріт у Берліні, а також на центральні майдани Франкфурта-на-Майні, Гамбурга та Кельна.
У Мюнхені та Дрездені акції на підтримку України проводяться активістами вдруге. На 19 лютого планується проведення скоординованої акції українських громад в різних країнах ЄС.
Дехто з німців навіть українську мову вивчав. Це при тому, що немає родичів з України.