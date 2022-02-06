УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10466 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
13 918 38

Сотні людей вийшли на акції на підтримку України в різних містах Німеччини. ФОТОрепортаж

У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У Мюнхені на центральний майдан Марієнплац вийшли, за даними організаторів, близько 350 людей.

В Дрездені на акції біля опери Земпера взяли участь майже 100 людей. Там був присутній і ексдепутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Арнольд Фаатц, який закликав нинішній уряд Німеччини надати Україні зброю, а поставлені нещодавно п'ять тисяч шоломів назвав "глузуванням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина не виключає жодних варіантів санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема щодо "Північного потоку - 2", - Шольц

Учасники скоординованої акції нагадали, що війна України з Росією на Донбасі триває з 2014 року, але тепер вона загрожує поширитись на всю Європу. Війна на Сході України забрала життя понад 13 тисяч людей.

Нагадаємо, минулими вихідними акції десятки українців та противників можливого військового конфлікту між Києвом та Москвою виходили до Бранденбурзьких воріт у Берліні, а також на центральні майдани Франкфурта-на-Майні, Гамбурга та Кельна.

У Мюнхені та Дрездені акції на підтримку України проводяться активістами вдруге. На 19 лютого планується проведення скоординованої акції українських громад в різних країнах ЄС.

Також дивіться: "Слава нації - смерть ворогам" - акція іноземців, на підтримку України відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні людей вийшли на акції на підтримку України в різних містах Німеччини 01
Сотні людей вийшли на акції на підтримку України в різних містах Німеччини 02
Сотні людей вийшли на акції на підтримку України в різних містах Німеччини 03

Читайте також: Україна могла б отримувати німецьку оборонну зброю не безпосередньо від ФРН, а в рамках європейських постачань, - лідер ХДС Мерц

Автор: 

акція (1488) Німеччина (7742) Україна (6197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+58
Усім притомним людям у Німечині-респект...
показати весь коментар
06.02.2022 21:44 Відповісти
+27
Краплина в морі вати! Дякую всім, хто вийшов!
показати весь коментар
06.02.2022 21:46 Відповісти
+23
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ. Джерело:
показати весь коментар
06.02.2022 21:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усім притомним людям у Німечині-респект...
показати весь коментар
06.02.2022 21:44 Відповісти
але їх дуже мало
показати весь коментар
06.02.2022 22:42 Відповісти
Але все ж трохи є.
показати весь коментар
06.02.2022 23:19 Відповісти
нічого, як німчура буде непритомна, то влаштуємо їм
міліонний Берлінський Майдан із біженців з Лівого берега !

Ганси ви цього хочете ?
показати весь коментар
06.02.2022 23:58 Відповісти
У Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію на підтримку України та проти агресії РФ. Джерело:
показати весь коментар
06.02.2022 21:45 Відповісти
Краплина в морі вати! Дякую всім, хто вийшов!
показати весь коментар
06.02.2022 21:46 Відповісти
вийшли не німці,а Українці що там живуть.
показати весь коментар
06.02.2022 21:53 Відповісти
вiд чого у штазi очко палає!
показати весь коментар
06.02.2022 22:44 Відповісти
что я и говорил
канцлер скоро еще не так запоет
показати весь коментар
06.02.2022 21:55 Відповісти
аж 350.... можна було подумати що на зупинці потяг чекають
показати весь коментар
06.02.2022 21:57 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FK7uNpgXMAofip0?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FK7uNpgXMAofip0?format=jpg&name=900x900



показати весь коментар
06.02.2022 21:57 Відповісти
Наконец-то.. Вода камень точит. может хоть так мозги в Бундестаге начнут прочищаться. США с одной стороны, граждане Германии с другой..
показати весь коментар
06.02.2022 21:58 Відповісти
то вам ответ о наличии и братстве убеждённых *********** навального,мальцева и т.д. и т.п...за бугром.
показати весь коментар
06.02.2022 22:06 Відповісти
Вийшли наші заробітчани !
показати весь коментар
06.02.2022 22:08 Відповісти
Заробітчане - із великої літери !!!!
бо Люди Праці, а не дармоїді-біженці
показати весь коментар
07.02.2022 00:01 Відповісти
цими людьми, їх працею та життєвими правилами стверджується Україна в Європі !!!
показати весь коментар
07.02.2022 00:02 Відповісти
Спасибо всем, кто вышел! Только для изменения политики Германии по отношению к Украине, "сотен" мало. К сожалению.
показати весь коментар
06.02.2022 22:08 Відповісти
10 апреля@buch10_04



Столовые приборы, в которые встроены однозарядные 6-мм кремниевые пистолеты - Германия, 18 век

показати весь коментар
06.02.2022 22:12 Відповісти
Сотни и все немцы. Как смешо и в тоже самое время грустно.
Стыдно такое выкладывать и приписывать к этому немцев. Пропаганда в кубе.
показати весь коментар
06.02.2022 22:12 Відповісти
Чукча - не читатель, чукча - писатель? Может, со второй попытки осилите текст статьи?
показати весь коментар
06.02.2022 22:28 Відповісти
а шо там осилювати? один нiмчик з опозицii вийшов. а 80% вообщє бeз рами дe та Украiна.
показати весь коментар
06.02.2022 22:47 Відповісти
Я об этом: 6 лютого українські громади провели скоординовану акцію Джерело:
И далее по тексту...
Никакого вранья нет в статье, что товариСЧу стыдно стало. Пусть читать научится.
показати весь коментар
06.02.2022 22:59 Відповісти
тому вийшли лишe своi. а один нiмeцький опозицiонeр ... щe трeба тричi подумати чи вiн свою думку висоловив чи просто використав опозицйний укол.
показати весь коментар
06.02.2022 23:07 Відповісти
Я о том и говорю: по тексту совершенно ясно, что речь идет именно об украинцах, проживающих /находящихся/ в Германии. Название статьи этого не отражает. Это - да. Но текст ведь тоже нужно читать, чтобы участвовать в обсуждении, а не только заголовки.
показати весь коментар
06.02.2022 23:14 Відповісти
Та ср..ти нам на тих німців !

бо ми на них ср..ти хотіли !
нам своє робить !
показати весь коментар
07.02.2022 00:06 Відповісти
цe утопiя - Но текст ведь тоже нужно читать, чтобы участвовать в обсуждении, а не только заголовки.
показати весь коментар
07.02.2022 17:07 Відповісти
Печальное зрелище. Такой себе "самолайк" на фоне общего игнора.
показати весь коментар
07.02.2022 11:33 Відповісти
так. закордоний округ обрав Пороха (окрiм Польщi).
показати весь коментар
06.02.2022 22:49 Відповісти
Німці? Бачу українців та білорусів. Ну може пару геррів там і було, але це краплина.
Німеччина, Ізраїль, Угорщина у блек-листі!
показати весь коментар
06.02.2022 22:29 Відповісти
Я особисто також виходив на акцію у Дрездені. Німці також були присутні.

Дехто з німців навіть українську мову вивчав. Це при тому, що немає родичів з України.
показати весь коментар
07.02.2022 11:51 Відповісти
ну так это ж наши и вышли, а немцам максимально плевать.
показати весь коментар
06.02.2022 22:34 Відповісти
коли там будуть міліони українців-біженців, то німцям буде не плєвать, вони будуть під нашу дудку танцювати !
показати весь коментар
07.02.2022 00:08 Відповісти
Ja,ja! Много беженци, sehr gut, дешевая рапочая сила. Бесплатный булька не будет.
показати весь коментар
07.02.2022 10:18 Відповісти
 
 