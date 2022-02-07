Банда торговців зброєю та боєприпасами затримана на території Вінницької та Черкаської областей, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Управління карного розшуку, слідчі Головного управління Національної поліції у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ за процесуального керівництва прокуратури області ліквідували діяльність банди, яка організувала нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів на території України. До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з числа криміналітету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти впродовж 2021-2022 років організували незаконний збут зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл.

Впродовж пів року оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності. Зокрема, ділки реалізували два автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами, вісім пістолетів різних марок - "ТТ", "Наган", "Браунінг" та "ПМ", три гранати, 300 штук набоїв.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Вінницької та ряду інших областей правоохоронці вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, набої до неї, 173 тисяч гривень та 11 000 доларів США, отримані від продажу зброї, засоби зв’язку, автомобіль, інші докази злочинної діяльності.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрілянина у нічному клубі на Вінниччині: поранено двох людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідера угруповання та одного з його спільників під час чергової реалізації бойової зброї за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та Альфа поліцейські затримали на території Вінницької та Черкаської областей. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Суд взяв під варту обох затриманих на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в сумі 198 тисяч гривень.





















