18 552 97

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький. ФОТОрепортаж

Польща передасть Україні легкі 60-мм міномети та ручні 40-мм гранатомети.

Про це інформує Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин оборонного заводу Zakłady Mechaniczne Tarnów, у п’ятницю 4 лютого, розповів про передачу Україні озброєння.

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький 01

60-мм міномет LMP-2017.

Глава польського уряду повідомив, що наступного тижня Польща відправить нашій державі партію зброї, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.

"Перший транспорт покине наш східний кордон наступного тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією", – підкреслив він.

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький 02

Боєприпаси до БМП-1. 

Польща бачить посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну.

"Ми бачимо рішучість захищатися з українського боку, але й техніки не вистачає, тому треба діяти швидко", - сказав прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр пояснив, що Польща спочатку поставить сто одиниць озброєння. Серед них - легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, можливо, ручні гранатомети RGP-40.

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький 03

Польський 60-мм міномет LMP-2017. 

Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з "руки" снарядами вагою 2,3 кг.

Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40 важить трохи більше шести кілограмів і здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися у барабані) 40-мм гранат за кілька десятків секунд.

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький 04

Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40. 

Дальність його пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів – коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду, до приблизно 800 метрів – у разі застосування 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду.

Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький 05

Польський ручний гранатомет RGP-40. 

RGP-40 оснащений чотирма планками Пікатінні, призначеними для кріплення додаткового обладнання. Верхня використовується для кріплення прицілів, а нижня – для з’єднання вертикальної рукоятки та висувної сошки.

Топ коментарі
+47
Слава Польщі!!! Гостинці проти танків і піхоти це добре. Ще проти ракет треба багато
показати весь коментар
07.02.2022 10:38
+42
Опять русофобию затеваете?!! 😜
показати весь коментар
07.02.2022 10:35
+33
Это очень классное оружие.Могли бы и сами научиться такое производить !!! Особенно в окопной войне в донбассе ,просто незаменимо и очень эффективно.Его бы раньше поставили бы года 3 назад,оно могло много чего изменить. Большой респект Полякам.
показати весь коментар
07.02.2022 10:39
Опять русофобию затеваете?!! 😜
показати весь коментар
07.02.2022 10:35
Это самое ,вот это самое
показати весь коментар
07.02.2022 11:06
У задомстанова другие ассоциации...
показати весь коментар
08.02.2022 13:54
Ничего,что то ,что это раздвинет его ассоциации в нужном месте
показати весь коментар
08.02.2022 23:09
показати весь коментар
07.02.2022 10:35
Тоже обещал подъехать
показати весь коментар
07.02.2022 13:28
Слава Польщі!!! Гостинці проти танків і піхоти це добре. Ще проти ракет треба багато
показати весь коментар
07.02.2022 10:38
Спасибо Дуде.
показати весь коментар
07.02.2022 11:03
Нууу, поляків можна зрозуміти! 😊 Безперечно, посиавлябчи нам зброю вони мають на увазі три речі : 1.те, що захищаючи Україну, ми жахщажмо і Польщу. Нехтування цією аксіомою у 1920-х роках минулого століття привело до того, що спочатку була знищена УНР, а невдовзі, за якихось 20 років - і сама Польща. 2. Традиційна ненависть до кацапів, які декілька разів брали участь у розчлеуванні і знищенні Польської держави. І звичайно ж 3. Багато поляків, як і українців вважають поляків найближчими родичами українців - майже рідними братами. В деякій мірі так і є. Про це свідчать і близькість менталітет, і мов, і спільних пісень, і спільної історії. Ще Хенрик Сєнкевіч вважав війну Змальниуького громадянською, такою, як у Франції були гугенотські війни. Він вважав, що то війна православних з католиками, де і з тої, і з іншої сторони були шляхтичі і наприклад руський (не русскій) шляхтич Ярема Вишневецький воював за католиків, а Іван Виговський, чи навіть Богун, та й сам Хмельницький - вихованець католицького єзуїтського колегіуму - на боці українців. На мою думку, яеюкби поляки тоді толерантно ставились до українців, вбачаючи у них рівноправних партнерів, то сьогодні існувала б досить велика і сильна польсько-украхнська федерація накшалт Бельгії, Швейцарії чи Нідерландів. Польща не була б розчленована і кацапія знаходилася б у межах Московського цвюарства допетровських часів. Напевне поляки теж це усвідомлюють. Тому їхнє ставлення до українців поліпшилося.
показати весь коментар
07.02.2022 11:17
Тогочасний учасник тої війни, пізніше польський історик Самуель Твардовський так і називав ту війну "WOJNA DOMOWA", тобто громадянська війна
показати весь коментар
07.02.2022 12:32
і до чого ти приліпив громадянську війну?
твої слова, це слова путіна в 14-15 роках
та на чиєму боці?
показати весь коментар
08.02.2022 10:05
Это очень классное оружие.Могли бы и сами научиться такое производить !!! Особенно в окопной войне в донбассе ,просто незаменимо и очень эффективно.Его бы раньше поставили бы года 3 назад,оно могло много чего изменить. Большой респект Полякам.
показати весь коментар
07.02.2022 10:39
Дійсно зброя новітня. Тільки от цякаво, як прицілюватись із такого малокаліберного гранатомета? На фото не видно ніяких прицільних пристроїв
показати весь коментар
07.02.2022 10:41
там все є,спеціальні планки дають можливість приєднати потріні девайси.
показати весь коментар
07.02.2022 10:50
Інтуітивно стріляють, чуйка і окомір бійця. Все там є що треба
показати весь коментар
07.02.2022 10:51
Там аж ЧОТИРИ "планки Пікатінні" Дві - для приєднання прицільних пристроїв одна - для вертикальної рукоятки і одна х для під"єднання сошок
показати весь коментар
07.02.2022 20:46
думаю, принцип прицілювання приблизно такий самий, як у підствольного гранатомету ГП-25
показати весь коментар
08.02.2022 15:01
А на фото разве не коллиматорный прицел?
показати весь коментар
08.02.2022 15:27
"Польща бачить посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну". А німецькі вилизувачі дупи путлєра - не бачать
показати весь коментар
07.02.2022 10:40
показати весь коментар
07.02.2022 11:18
добре,така зброя з композитних матеріалів міцна та легка,що додає мобільності піхоті.
показати весь коментар
07.02.2022 10:40
Нормально! Два-три постріли по колоні "асвабадітєлєй" з британських "подарунків" - щоб підпалить перший і останній танки у колоні на лісовій дорозі Потім вогонь по затиснутих в колоні "Градах" і автомобілях з ************ Ну а потім мінометами і ручними гранатометами по живій силі що залягла коло дороги!
показати весь коментар
07.02.2022 10:44
И никаких пленних, як говорив кумир козломордих сралін
показати весь коментар
07.02.2022 10:49
а куда пленных девать?
показати весь коментар
07.02.2022 12:15
Я свой!Дяденька -не стреляй! Вже не пройде
показати весь коментар
08.02.2022 13:59
Да ты батенька - стратег. Фейк, когда до таких баталий додумался???? После Иловайска и Дебальцево??? Или после сдачи донецкого и луганского аэропортов??? Сейчас уже сражаешься - освобождаешь Крым от путена?? Парад в Севастополе на день дурака ( 1Апреля) готовишь.
показати весь коментар
07.02.2022 11:11
Не бзди! Китайці чекають повернення "Північних територій три століття Економічно вони їх уже повернули - все сільське господарство і переробна промисловість та торгівля по реалізації продовольства в Сибіру - в руках китайців Легка промисловість (одяг і взуття) - імпорт з Китаю
І ми трохи почекаємо Головне - щоб Кримський міст до того часу не завалився - бо як же вашим "кримчанам з норільськими мордами" тікать додому?
показати весь коментар
07.02.2022 11:20
Ух ты! Живая вата на Цензоре! Можно в тебя палкой потыкать пока ты еще живой?
показати весь коментар
07.02.2022 11:45
Розкрив орді тактику зачистки від колон)
показати весь коментар
09.03.2022 00:02
Дякуємо !!!
показати весь коментар
07.02.2022 10:46
Кожному піхотному відділенню такий девайс. Купіть в поляків ліцензіі на ці труби і починайте робити, а не пиляти бюджет на всякий онанізм з розробками про які через рік забувають
показати весь коментар
07.02.2022 10:47
цікаво, хто слідкує, та на якому рівні, щоб уся допомога стріляла максимум на 2,5 км?
показати весь коментар
07.02.2022 10:50
Поставляют переносные мобильные системы, для партизанщины.
показати весь коментар
07.02.2022 10:57
Взагалі останні Джавеліни, що поставляються, луплять на 5 км!
показати весь коментар
07.02.2022 11:13
хто сказав?
показати весь коментар
07.02.2022 11:24
У педії 600-800м всього
показати весь коментар
09.03.2022 00:03
👍👍👍
показати весь коментар
07.02.2022 10:52
Всі дають зброю, а ми за вісім років навіть навіть патронний завод не спромоглись збдувати
показати весь коментар
07.02.2022 10:53
На паьронному заводі багато не відкатаєш, он пархаті купляли лінію на снаряди - то спросто ******** гроші, а форт купив лінію на 9мм сорокових років, то дівчата вручну допилювали кулі під калібр
показати весь коментар
07.02.2022 11:02
Вот благодаря таким идиотам у нас зеленский и президент. Вообще то у нас стугну выпускают. И нептун разработали. Это навскидку. А так чего то та же Польша не смогла все оружие у себя выпускать, каждая страна делает по чуть чуть своего остальное закупает у союзников.
показати весь коментар
07.02.2022
Зеленський вже восьмий рік президент?
показати весь коментар
07.02.2022 11:19 Відповісти
Нет, зеленский президент благодаря идиотам, которые кричат аааа, патронный завод не построили.. Хотя надо было делать просто немерянное количество работы, начиная от ремонта старой техники и заканчивая стабильностью финансовой системы.
показати весь коментар
07.02.2022 12:51 Відповісти
не годуйте тролятину їх і так як насрано.
показати весь коментар
07.02.2022 15:26 Відповісти
Так чому все-таки за вісім років війни не збудуваи патронний завод? Можеш дати чітку відповідь?
показати весь коментар
07.02.2022 16:16 Відповісти
Зате магазины рошен всюди
показати весь коментар
07.02.2022 11:08 Відповісти
Еще один придурок. Магазины рошен - сугубо частные магазины за деньги сугубо частной корпорации. И кстати всюду - это штук так 80 на всю страну. Притом что тех же АТБ на всю страну ну раз в 20 больше, я моглчу про размеры атб и рошена. Но нет, придуркам вбили в голову про рошен.
показати весь коментар
07.02.2022 11:11 Відповісти
То зебіл звичайний, спам його.
показати весь коментар
07.02.2022 11:12 Відповісти
Патрони виготовляють заводи "Форт" ,"Маяк", лінію з виробництва нових снарядів ще при Пороху запустили. Правда, 3 роки при владі "квартала 95" про цю лінію не чути, може вже Коломойський кудись перепродав.
показати весь коментар
07.02.2022 12:02 Відповісти
Асталавіста, кацапи.
показати весь коментар
07.02.2022 10:56 Відповісти
Дивно що на форумі немає обсиратєлєй з козластану. Пропивають зароблене, учора спасу від них небуло - особливо срали гном з зєльоним чєлавечком
показати весь коментар
07.02.2022 10:57 Відповісти
С поляками у нас довольно сложная общая история, тем не менее нормальный адекватный сосед, пусть и не друг на век, лучше ***..го "брата" который себя называет "одним народом" с нами. Спасибо Польше!
показати весь коментар
07.02.2022 11:03 Відповісти
тебе, козлорылый, какая разница?
показати весь коментар
07.02.2022 11:06 Відповісти
Поляки засчитают убитыми кацапами.
показати весь коментар
07.02.2022 11:09 Відповісти
кацапськими рабами.
показати весь коментар
07.02.2022 11:09 Відповісти
Кабаева, тобой и расплатимся
показати весь коментар
07.02.2022 11:10 Відповісти
Вкусняшки от друзей, дякуем...
показати весь коментар
07.02.2022 11:07 Відповісти
Точно...Теперь в России станет меньше украинских гастарбайтеров.
показати весь коментар
07.02.2022 11:17 Відповісти
Теперь в хрюссии станет меньше кацапов.
показати весь коментар
07.02.2022 11:25 Відповісти
Восемь лет думал и наконец допер?
показати весь коментар
07.02.2022 11:34 Відповісти
Совки только по революциям спецы. Это наследственное.
показати весь коментар
07.02.2022 11:36 Відповісти
В України теж є свої аналоги. Той же М60-16 Камертон та МП-60


показати весь коментар
07.02.2022 11:50 Відповісти
полякам респект! уж они-то точно знают, что раисе и германии нельзя верить
показати весь коментар
07.02.2022 11:36 Відповісти
Прикольний гранатомет з барабаном. Модифікована версі Мількора з Південної Африки.
показати весь коментар
07.02.2022 11:38 Відповісти
Для "Сапога" давайте ОГ-9!!!
показати весь коментар
07.02.2022 11:44 Відповісти
Перший міномет теж класний -6.6 кг ваги для 60 мм це щось.
показати весь коментар
07.02.2022 11:46 Відповісти
Судя по присылаемому оружию Украину готовят к городским боям. Не верят в украинскую армию.
показати весь коментар
07.02.2022 11:49 Відповісти
Или наоборот верят и дают то оружие, которре поможет освободить Донецк и др.города)
показати весь коментар
07.02.2022 12:11 Відповісти
Подяка полякам! Видно, хто брати-слов'яни.
показати весь коментар
07.02.2022 12:04 Відповісти
Самое смешное что ни один украинец не осмелится сказать такое поляку. За "брата" от ляха можно получить в глаз.)
показати весь коментар
07.02.2022 12:17 Відповісти
Та ти що? Чомусь я такого не чув! А от коли поляки разом з українцями молотять кацапів - чув не раз! У Любліні наприклад!
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
Я теж таке не чув. От що поляки русню не любять, чув і бачив навіть
показати весь коментар
07.02.2022 13:20 Відповісти
Та ні - буває! Але коли поліцаї польські починають "копать" то майже завжди "вилазять кацапські вуха" - якась "патріотична" організація у якої фінансування виявляється у якійсь російській "конторі"
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Интересное прочтение 60-мм миномета. Никаких тебе сошек, прицелов... Скинул с плеча, да и закидал окопчик минами, и дальше побежал. Точность невысокая, но цена выстрела копеечная. И мобильность супербест! Прям интересно будет, как такая штука кацапов будет косить.

А еще, я помню, поляки разработали свой танк. Возникает невольный вопрос. Где?
показати весь коментар
07.02.2022 12:32 Відповісти
хорошее железо, спору нет. вот только никто нам пво-шек пока не подогнал, поляки единственные кто обещал стингеров подвезти, а их что-то все нет.
показати весь коментар
07.02.2022 12:47 Відповісти
Поляки не "Стінгери" обіцяли а модернізовані "Иглы-1"
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
да нам побоку, абы птичек хорошо приземляло и чтоб в количествах больше чем у кацапсин этих птичек еще осталось.
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
Так у них саме розрахунок на вертольоти! Пишуть - 1200 шт Бо якщо НАТО "закриє небо" то крім вертольотів ніяка авіація літать не зможе А от вертольоти на "предельно малой" літать зможуть Саме тому нам поставлять почали саме "Стінгери" Але ж вертольоти можна бить і з ПТРК і зі звичайних гранатометів (навіть з автоматичних) Та й ЗУ-23 та ДШК не треба забувать! В Афгані вони себе непогано зарекомендували!
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
стінгер зламав хід війни, і мені б приємно побачити їх у руках "авганців" за нашого боку
показати весь коментар
07.02.2022 13:20 Відповісти
Ракети до стінгерів німці обіцяли до тис шт і ще якась країна
показати весь коментар
09.03.2022 00:18 Відповісти
Przyjaciele powstają na wojnie. Podziękowania dla polskich braci za broń. Chwała Ukrainie! Chwała Rzeczypospolitej!
показати весь коментар
07.02.2022 12:56 Відповісти
Весь світ підіймається на боротьбу з російським фашизмом .
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
О ЦЕ ПОЛЮВАННЯ БУДЕ !)
показати весь коментар
08.02.2022 11:39 Відповісти
ДІЧ НАВІТЬ ЗАГОНЯТИ НЕ ТРЕБА )))
показати весь коментар
08.02.2022 11:40 Відповісти
Гранатомети то цільний жир
Міномети теж рулять.
показати весь коментар
08.02.2022 23:09 Відповісти
Нам США поставили до війни гранатомети smaw-d і ще якісь автоматичні гвинтівки з кумулятивними зарядами проти піходи.
показати весь коментар
09.03.2022 00:38 Відповісти
Ну очень красивые и дизайнерские польские штучки... прям гуччи
показати весь коментар
09.03.2022 11:03 Відповісти
 
 