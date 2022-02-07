Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький. ФОТОрепортаж
Польща передасть Україні легкі 60-мм міномети та ручні 40-мм гранатомети.
Про це інформує Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин оборонного заводу Zakłady Mechaniczne Tarnów, у п’ятницю 4 лютого, розповів про передачу Україні озброєння.
60-мм міномет LMP-2017.
Глава польського уряду повідомив, що наступного тижня Польща відправить нашій державі партію зброї, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.
"Перший транспорт покине наш східний кордон наступного тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією", – підкреслив він.
Боєприпаси до БМП-1.
Польща бачить посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну.
"Ми бачимо рішучість захищатися з українського боку, але й техніки не вистачає, тому треба діяти швидко", - сказав прем’єр-міністр.
Прем’єр-міністр пояснив, що Польща спочатку поставить сто одиниць озброєння. Серед них - легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, можливо, ручні гранатомети RGP-40.
Польський 60-мм міномет LMP-2017.
Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з "руки" снарядами вагою 2,3 кг.
Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40 важить трохи більше шести кілограмів і здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися у барабані) 40-мм гранат за кілька десятків секунд.
Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40.
Дальність його пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів – коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду, до приблизно 800 метрів – у разі застосування 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду.
Польський ручний гранатомет RGP-40.
RGP-40 оснащений чотирма планками Пікатінні, призначеними для кріплення додаткового обладнання. Верхня використовується для кріплення прицілів, а нижня – для з’єднання вертикальної рукоятки та висувної сошки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
твої слова, це слова путіна в 14-15 роках
та на чиєму боці?
І ми трохи почекаємо Головне - щоб Кримський міст до того часу не завалився - бо як же вашим "кримчанам з норільськими мордами" тікать додому?
А еще, я помню, поляки разработали свой танк. Возникает невольный вопрос. Где?
Міномети теж рулять.