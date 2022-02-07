Польща передає Україні легкі міномети та ручні гранатомети, - Моравецький. ФОТОрепортаж

Польща передасть Україні легкі 60-мм міномети та ручні 40-мм гранатомети.

Про це інформує Мілітарний, передає Цензор.НЕТ.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відвідин оборонного заводу Zakłady Mechaniczne Tarnów, у п’ятницю 4 лютого, розповів про передачу Україні озброєння.

60-мм міномет LMP-2017.

Глава польського уряду повідомив, що наступного тижня Польща відправить нашій державі партію зброї, яка може бути використана для захисту від можливого нападу Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військовослужбовці тренувалися використовувати американські гранатомети М141. ФОТОрепортаж

"Перший транспорт покине наш східний кордон наступного тижня, щоб українці не були беззахисними перед російською агресією", – підкреслив він.

Боєприпаси до БМП-1.

Польща бачить посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну.

"Ми бачимо рішучість захищатися з українського боку, але й техніки не вистачає, тому треба діяти швидко", - сказав прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр пояснив, що Польща спочатку поставить сто одиниць озброєння. Серед них - легкі піхотні міномети калібру 60 мм LMP-2017 і, можливо, ручні гранатомети RGP-40.

Польський 60-мм міномет LMP-2017.

Легкий піхотний міномет LMP-2017 використовується для знищення живої сили, легких укріплень на полі бою, а також вогневих позицій та військової техніки напівпрямим вогнем в оптичній видимості в будь-який час доби та за будь-якої погоди умови. Виробник пропонує LMP-2017 у двох калібрах: польський 59,4 мм та 60,7 мм відповідно до STANAG 4425.2. Мінометом можна стріляти з "руки" снарядами вагою 2,3 кг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Польща розташує додаткові війська США на своїй території поруч з Україною, - міністр оборони Блащак. ФОТОрепортаж

Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40 важить трохи більше шести кілограмів і здатен випустити шість (тобто всі боєприпаси, які можуть міститися у барабані) 40-мм гранат за кілька десятків секунд.

Ручний багатозарядний гранатомет RGP-40.

Дальність його пострілів залежить від типу боєприпасів. Вона коливається від 400 метрів – коли використовують 40 мм х 46SR НАТО LV гранати з початковою швидкістю близько 78 м за секунду, до приблизно 800 метрів – у разі застосування 40 мм x 51SR з початковою швидкістю близько 120 м на секунду.

Польський ручний гранатомет RGP-40.

RGP-40 оснащений чотирма планками Пікатінні, призначеними для кріплення додаткового обладнання. Верхня використовується для кріплення прицілів, а нижня – для з’єднання вертикальної рукоятки та висувної сошки.