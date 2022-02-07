УКР
Автомобіль звалився з мосту у річку на Львівщині, 35-річний водій загинув, - поліція. ФОТОрепортаж

Водій легкового автомобіля загинув у Львівській області через падіння автомобіля у річку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області у фейсбуці.

За даними поліції, інцидент стався сьогодні, 7 лютого, о 07:20 на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград Львівської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ-2104", 35-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та злетів із мосту в річку Солокія. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля помер на місці події", - зазначено у повідомленні.

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Автомобіль звалився з мосту у річку на Львівщині, 35-річний водій загинув, - поліція 01
Автомобіль звалився з мосту у річку на Львівщині, 35-річний водій загинув, - поліція 02

+1
вода поганий провідник
показати весь коментар
07.02.2022 11:18 Відповісти
+1
Чим ближче один до одного ви будете розміщувати полюси, у воді, тим більший струм буде проходити між ними, доки не відбудеться коротке замикання.
показати весь коментар
07.02.2022 12:31 Відповісти
Дивно. Лежить у воді , а фари горять. Навіть проводка не замкнула. Як ?
показати весь коментар
07.02.2022 11:03 Відповісти
вода поганий провідник
показати весь коментар
07.02.2022 11:18 Відповісти
?
показати весь коментар
07.02.2022 11:52 Відповісти
Ми ж бачимо, як фари світяться під водою.
Це ж наглядно. Думаю, якщо акумулятор покласти у воду, його не замкне, а просто буде проходити незначний струм між полюсами через воду, розряджаючи акумулятор.
Не так? )
показати весь коментар
07.02.2022 11:58 Відповісти
Интересно, а у мерседеса в подобной ситуации будут фары светит?
показати весь коментар
07.02.2022 12:15 Відповісти
Чим ближче один до одного ви будете розміщувати полюси, у воді, тим більший струм буде проходити між ними, доки не відбудеться коротке замикання.
показати весь коментар
07.02.2022 12:31 Відповісти
Не все это знают))
показати весь коментар
07.02.2022 13:49 Відповісти
как можно с того моста свалиться? похоже он и вовсе мимо проехал...
показати весь коментар
07.02.2022 13:47 Відповісти
"Взлетел" с моста ?))
показати весь коментар
08.02.2022 00:14 Відповісти
 
 