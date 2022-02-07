Автомобіль звалився з мосту у річку на Львівщині, 35-річний водій загинув, - поліція. ФОТОрепортаж

Водій легкового автомобіля загинув у Львівській області через падіння автомобіля у річку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області у фейсбуці.

За даними поліції, інцидент стався сьогодні, 7 лютого, о 07:20 на вулиці Богдана Хмельницького у місті Червоноград Львівської області.

"Водій автомобіля "ВАЗ-2104", 35-річний мешканець одного з сіл району, не впорався з керуванням та злетів із мосту в річку Солокія. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля помер на місці події", - зазначено у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС. ФОТО

За фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).



