Прикордонну дорогу до КПП "Дяківці" відремонтували на Буковині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Буковині зробили прикордонну дорогу Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП "Дяківці".

Про це повідомляє "Укравтодор", який продемонстрував фото до та після ремонту, інформує Цензор.НЕТ.

Автошлях Т-26-04 сполучає Чернівецьку область з Ботошанським повітом, що у сусідній Румунії.

До початку ремонтних робіт в рамках програми "Велике будівництво" 5-кілометровий відрізок навіть не мав асфальтобетонного покриття, а був з гравію. 9 штучних споруд та 36-метровий міст на ділянці теж перебували у незадовільному стані.

Щоб прикордонна дорога відповідала параметрам четвертої категорії, проїзну частину розширили до 7 метрів. Влаштували якісне двошарове асфальтобетонне покриття, відновили 9 штучних споруд, дотримались усіх заходів із безпеки дорожнього руху.

Крім цього, відремонтували і міст. Підрядник підсилив проміжні опори конструкції, укріпив конуси монолітним бетоном, влаштував монолітні залізобетонні плити на проїзній частині, заасфальтував, встановив перильне та бар’єрне огородження.

Торік за підсумками програми "Велике будівництво" у Чернівецькій області відновили загалом 128 км доріг державного значення.

Координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше повідомив про те, що до 2024 року в Україні будуть відремонтовані 24 тисячі км доріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині повністю відновили трасу Н-11, - Служба автодоріг. ФОТОрепортаж

Прикордонну дорогу до КПП Дяківці відремонтували на Буковині, - Укравтодор 01
Прикордонну дорогу до КПП Дяківці відремонтували на Буковині, - Укравтодор 02
Прикордонну дорогу до КПП Дяківці відремонтували на Буковині, - Укравтодор 03
Прикордонну дорогу до КПП Дяківці відремонтували на Буковині, - Укравтодор 04

07.02.2022 12:19 Відповісти
Бл одно и тоже. Как вы уже за...ли своими дорогами пиариться. Их и так каждый год делали, не меньше чем сейчас и в несколько раз дешевле . Но только осел исключительно о них вещает с каждого чайника, просто потому что больше не о чем.
показати весь коментар
07.02.2022 12:21 Відповісти
Да иди на...прямо по своим дорогам мразь падальЯковская. Сейчас всё можно посмотреть за пару минут и сравнять цыфры чмо.
показати весь коментар
07.02.2022 15:09 Відповісти
ну положили асфальт. Ну марафет навели. И что? И при чем тут преЗедент. Разве что крадивництвом.
показати весь коментар
07.02.2022 12:23 Відповісти
Хорошу справу роблять! Шляхи- це лице України прямо на в'їзді на її територію.
показати весь коментар
07.02.2022 12:35 Відповісти
Зебил ,по ним будешь бежать вместе с ослом.
показати весь коментар
07.02.2022 15:10 Відповісти
 
 