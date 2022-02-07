Прикордонну дорогу до КПП "Дяківці" відремонтували на Буковині, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Буковині зробили прикордонну дорогу Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП "Дяківці".

Про це повідомляє "Укравтодор", який продемонстрував фото до та після ремонту, інформує Цензор.НЕТ.

Автошлях Т-26-04 сполучає Чернівецьку область з Ботошанським повітом, що у сусідній Румунії.

До початку ремонтних робіт в рамках програми "Велике будівництво" 5-кілометровий відрізок навіть не мав асфальтобетонного покриття, а був з гравію. 9 штучних споруд та 36-метровий міст на ділянці теж перебували у незадовільному стані.

Щоб прикордонна дорога відповідала параметрам четвертої категорії, проїзну частину розширили до 7 метрів. Влаштували якісне двошарове асфальтобетонне покриття, відновили 9 штучних споруд, дотримались усіх заходів із безпеки дорожнього руху.

Крім цього, відремонтували і міст. Підрядник підсилив проміжні опори конструкції, укріпив конуси монолітним бетоном, влаштував монолітні залізобетонні плити на проїзній частині, заасфальтував, встановив перильне та бар’єрне огородження.

Торік за підсумками програми "Велике будівництво" у Чернівецькій області відновили загалом 128 км доріг державного значення.

Координатор програми, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко раніше повідомив про те, що до 2024 року в Україні будуть відремонтовані 24 тисячі км доріг.

