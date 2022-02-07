УКР
Повідомлено про підозру жінці, яка "зливала" інформацію про дислокацію ЗСУ російським найманцям, - Донецька облпрокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці с. Гранітне Волноваського району у сприянні діяльності терористичної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облпрокуратури.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня 2022 року мешканка с. Гранітне неодноразово за допомогою одного з месенджерів, встановленого на мобільний телефон, передавала учаснику НЗФ терористичної організації "ДНР" дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

"Зокрема, зловмисниця, маючи освіту картографа, надала бойовику деталізовану інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про техніку, окопи, бліндажі, блокпости, будинки та укриття, які використовуються українськими захисниками. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів підозрювану затримали на КПВВ Новотроїцьке в поряду ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 тис грн.

Повідомлено про підозру жінці, яка зливала інформацію про дислокацію ЗСУ російським найманцям, - Донецька облпрокуратура 01
Повідомлено про підозру жінці, яка зливала інформацію про дислокацію ЗСУ російським найманцям, - Донецька облпрокуратура 02

+15
Какую нах депортацию..срок надо, и срок серьезный..чет я думаю внесут за нее 200 тысяч и рванет она в Лугандон- вот и все
07.02.2022 12:52 Відповісти
07.02.2022 12:52 Відповісти
+13
Де "Закон про колаборантів"? Саме плісняві колаборанти і заблокували його розгляд та прийняття. Розуміють "бабломойсько-мокшанські слуги", що підпадають під дію Закону.
07.02.2022 12:55 Відповісти
07.02.2022 12:55 Відповісти
+13

таким хвойдам знайдеться місце в тій же ж ОПі - гадючнику найвеличнішого ледаря **********, поряд з татаровими-дермаками..
07.02.2022 13:07 Відповісти
07.02.2022 13:07 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ . Очень интресный коммент Корчинского про любителей руцкого мира внутри Украины

Корчинський - московська агентура в Україні. П'ята колона Кремля. Коли почнеться вторгнення

https://youtu.be/u2U7GGIi_8U

07.02.2022 12:48 Відповісти
07.02.2022 12:48 Відповісти
Корчинский - московская агентура в Украине ? Не новость , ФСБ давно пестует и подкармливает свою агентуру в виде ультра-националистов . Типа Корчинского , Фарион и т.п. Иначе невозможно представлять россиянам Украину , как сборище маргиналов с лозунгом "москаляку на гилляку" , а данньіе персонажи регулярно подбрасьівают подобное лайно в информпространство .
07.02.2022 13:50 Відповісти
07.02.2022 13:50 Відповісти
То чом ж ви до лайна дійшли ?
07.02.2022 14:07 Відповісти
07.02.2022 14:07 Відповісти
А Ленке Зеленский , почему нет подозрения ? Она была в "Миротворце", за ЭТО
07.02.2022 18:34 Відповісти
07.02.2022 18:34 Відповісти
Вас санитары вовремя не укололи? Или за бабло?
07.02.2022 18:31 Відповісти
07.02.2022 18:31 Відповісти
Де закон про депортацію в країну на яку працювала?
07.02.2022 12:50 Відповісти
07.02.2022 12:50 Відповісти
Какую нах депортацию..срок надо, и срок серьезный..чет я думаю внесут за нее 200 тысяч и рванет она в Лугандон- вот и все
07.02.2022 12:52 Відповісти
07.02.2022 12:52 Відповісти
а після того як відсидить видати паспорт негромадянина як в Балтії
07.02.2022 12:53 Відповісти
07.02.2022 12:53 Відповісти
"срок сроком" а потім і депортація з позбавленням громадянства
07.02.2022 12:57 Відповісти
07.02.2022 12:57 Відповісти
Де "Закон про колаборантів"? Саме плісняві колаборанти і заблокували його розгляд та прийняття. Розуміють "бабломойсько-мокшанські слуги", що підпадають під дію Закону.
07.02.2022 12:55 Відповісти
07.02.2022 12:55 Відповісти
на гауптвахту су ку. там вона прозріє...
07.02.2022 12:51 Відповісти
07.02.2022 12:51 Відповісти
Позбавляти громадянства та викидати з України.
07.02.2022 12:52 Відповісти
07.02.2022 12:52 Відповісти
З самалёту...
07.02.2022 13:33 Відповісти
07.02.2022 13:33 Відповісти
Покажіть лице "геройки" - щоб її знайшла "нагорода"
07.02.2022 12:53 Відповісти
07.02.2022 12:53 Відповісти
Прізвище у неї на Зе починається на ленська закінчується?
07.02.2022 12:57 Відповісти
07.02.2022 12:57 Відповісти
Скумбрію пов`язали?
07.02.2022 13:01 Відповісти
07.02.2022 13:01 Відповісти
вскрили тухлу консерву
07.02.2022 13:07 Відповісти
07.02.2022 13:07 Відповісти
В этом Гранитном одни сепаратюги, можете их паблик в фб почитать.
07.02.2022 13:05 Відповісти
07.02.2022 13:05 Відповісти

таким хвойдам знайдеться місце в тій же ж ОПі - гадючнику найвеличнішого ледаря **********, поряд з татаровими-дермаками..
07.02.2022 13:07 Відповісти
07.02.2022 13:07 Відповісти
А як справи з "першою леді",яка також передавала дані сепарам про переміщення ЗСУ? А наш майбутній " гарант" дуже хвалив сепарів коли вони відбили танк у ЗСУ. Чи потрібно нашим гнидам це пояснювати,чи ні???
07.02.2022 13:10 Відповісти
07.02.2022 13:10 Відповісти
Це часом не Олена Зеленська?
07.02.2022 13:11 Відповісти
07.02.2022 13:11 Відповісти
монтажная пена
07.02.2022 13:23 Відповісти
07.02.2022 13:23 Відповісти
по хорошому їй не про підозру має бути повідомлено, а про розстріл. А перед тим провести її повз стіну Михайлівського в Києві - нехай ця мразь подивиться в очі тим полеглим хлопчикам і дівчаткам. ...А краще - їхнім мамам
07.02.2022 13:23 Відповісти
07.02.2022 13:23 Відповісти
Да хоть в глаза ссы. "Хохлы виноваты, а Россия нас спасает". Их не изменить.
07.02.2022 13:27 Відповісти
07.02.2022 13:27 Відповісти
Самое интересное, что эта "консерва" - не более чем расходный материал, т.е. ей даже обменный фонд не пополнишь.
Был бы закон об "особом периоде" ("военное положение" - light) - можно было бы к стенке поставить. А так ... Особенно повеселил "залог в 200 000 грн.
07.02.2022 13:33 Відповісти
07.02.2022 13:33 Відповісти
Топить в бочке с гавном таких надо...
**** убогая...
07.02.2022 13:34 Відповісти
07.02.2022 13:34 Відповісти
а некоторые считают что таких нужно в первые леди выдвигать
07.02.2022 18:34 Відповісти
07.02.2022 18:34 Відповісти
А позвной у нее был "Скумбрия-8".
07.02.2022 13:41 Відповісти
07.02.2022 13:41 Відповісти
вот . фото еще одной такой же добровольной помошницы
07.02.2022 18:32 Відповісти
07.02.2022 18:32 Відповісти
Утилизировать эту самку. Если успела размножиться то дитёв ейных отправить на историческую родину в росиянские *****.
07.02.2022 18:43 Відповісти
07.02.2022 18:43 Відповісти
Цікаво аиходить - Порошенку за статтею "Державна зрада" застава 1 лярд, до того ж докази еіемерні. Поплічниці терористів за такою ж статтею - застава 200 тисяч, з повним пакетом зафіксованих доказів. 🤔
07.02.2022 19:07 Відповісти
07.02.2022 19:07 Відповісти
А ленке зеленской вообще скумбрия по 8, за призыв к измене. И сколько там парней из за нее погибло - неизвестно.
07.02.2022 19:56 Відповісти
07.02.2022 19:56 Відповісти
Я женщин не бил до семнадцати лет…(с
07.02.2022 19:29 Відповісти
07.02.2022 19:29 Відповісти
 
 