Повідомлено про підозру жінці, яка "зливала" інформацію про дислокацію ЗСУ російським найманцям, - Донецька облпрокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці с. Гранітне Волноваського району у сприянні діяльності терористичної організації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької облпрокуратури.

Як зазначається, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня 2022 року мешканка с. Гранітне неодноразово за допомогою одного з месенджерів, встановленого на мобільний телефон, передавала учаснику НЗФ терористичної організації "ДНР" дані щодо дислокації військових підрозділів Збройних сил України в населеному пункті та на прилеглій території с. Гранітне Волноваського району.

"Зокрема, зловмисниця, маючи освіту картографа, надала бойовику деталізовану інформацію у вигляді фотокарт місцевості із нанесеними умовними позначеннями про техніку, окопи, бліндажі, блокпости, будинки та укриття, які використовуються українськими захисниками. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів підозрювану затримали на КПВВ Новотроїцьке в поряду ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 тис грн.



