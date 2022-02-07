УКР
22 658 72

Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії. ФОТОрепортаж

У місті Ель-Мардж на сході Лівії поліція затримала велику партію гашишу - 323 бруски наркотику, упаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

Зазначається, що знахідку виявив місцевий мешканець на березі Середземного моря.

За кілька днів до цього на березі моря на сході країни місцеві жителі знайшли упаковки із гашишем із зображеннями Пабло Ескобара.

У поліції вважають, що це сталося через затоплення партії контрабандного наркотику.

Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії 01
Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії 02
Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії 03
Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії 04

Автор: 

Топ коментарі
+83
То акцизна марка
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
+43
Это залет, как унылая лошадь это будет оправдывать?
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
+30
Оце, курва, тамга так тамга
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
Оце, курва, тамга так тамга
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
Так от шо значит - "пасматреть в глаза" *****
показати весь коментар
07.02.2022 13:26 Відповісти
Можливо, але чомусь вважаю, що таким чином досягалась ціль: ***** не тоне.
показати весь коментар
07.02.2022 14:36 Відповісти
ЗЕчмо прям слюнями изошёл бы над такой пачечкой. Не только посмотреть в глаза, но ещё обцеловать, облизать, обнюхать и вобще - куча вариантов. И всё - с любимым кумиром
показати весь коментар
07.02.2022 15:41 Відповісти
Это залет, как унылая лошадь это будет оправдывать?
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
все просто - таможня пропускає що завгодно, коли на ньому морда фуйла...
там як у дикунів - "де морда вождя - там ТАБУ!"
показати весь коментар
07.02.2022 13:20 Відповісти
Лошадь після такого, полетить.
показати весь коментар
07.02.2022 13:39 Відповісти
Це не зальот - це реклама. 😁
показати весь коментар
07.02.2022 14:03 Відповісти
То акцизна марка
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
Ничего удивительного ..
показати весь коментар
07.02.2022 13:06 Відповісти
талантливо
показати весь коментар
07.02.2022 13:07 Відповісти
це кокс в якого "нету АНАЛогу в мире"
показати весь коментар
07.02.2022 15:59 Відповісти
мечта гнуса попасть на такую упаковку со своим табло
показати весь коментар
07.02.2022 13:07 Відповісти
А...уеть !!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
Тобто гашиш фуйовий.
показати весь коментар
07.02.2022 13:09 Відповісти
Вначале прочитал не "у Лівії", а "у Львові"
показати весь коментар
07.02.2022 13:10 Відповісти
Якби таке знайшли у Львові, ти б про це не дізнався
показати весь коментар
07.02.2022 13:16 Відповісти
на березі моря у Львові... Ось як на тебе вплинуло попереднє: Понад 300 упаковок гашишу...
показати весь коментар
07.02.2022 14:41 Відповісти
Метро у Львові вже є, чому і морю не бути?
показати весь коментар
07.02.2022 15:10 Відповісти
і не одне
показати весь коментар
07.02.2022 16:00 Відповісти
Внутри рецепты употребления от Маньки Захаровой...
показати весь коментар
07.02.2022 13:10 Відповісти
Це просто рекламний хіт. Мовляв, дивіться, як старого вставило. Вся Європа торчить.
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:16 Відповісти
адресная доставка? Это многое объясняет...
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
Ось це і є слава
показати весь коментар
07.02.2022 13:11 Відповісти
Это почтовые марки)
показати весь коментар
07.02.2022 13:12 Відповісти
Ось чому не слід дивуватись заявам #уйла та інших зєманів-лукашенків: це звичайні наркомани, які цим лайном підтримують своїх прихильників. Виходить, що і наш "найвеличніший" прихильник...
показати весь коментар
07.02.2022 13:14 Відповісти
на севере Африке кулинарное искусство тоже передается по наследству...
там сыны - хорошо готовят отцов
показати весь коментар
07.02.2022 13:15 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:16 Відповісти
вот она ...всемирная слава!!!
показати весь коментар
07.02.2022 13:17 Відповісти
оберег не сработал
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
а як би ви промаркували такий товар?
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
Пабло Эскобар и Путин крупнейшие продавцы наркотикгв в истории. В Испанни за Хутина а суде озвучивалось когда шел процесс над главой "тамбовской" ОПГ Геннадием Петровым
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
Значит ***** в доле
показати весь коментар
07.02.2022 13:19 Відповісти
процент за рекламу
показати весь коментар
07.02.2022 13:51 Відповісти
Воно ж, за світлинами замовника, простіше орієнтуватися, коли робота на плантаціях заміняє школу і "букафками" невеликі проблеми.
показати весь коментар
07.02.2022 13:20 Відповісти
Мировые лидеры лопнут от зависти. Не каждому уготована судьба отправлять людей в рай .....
показати весь коментар
07.02.2022 13:21 Відповісти
Кто то себе решил прикрыться, но 300упаковок, мелковато как то.
показати весь коментар
07.02.2022 13:22 Відповісти
Так то ж не "маріхуана" а пишуть - "гашиш" А це штука не набагато дешевша від того ж кокаїну І вставляє" не гірше від інших "важких" наркотиків Це пилок конопель скріплений жировою основою і спресований у бруски От і уяви - "мелковато" це чи ні?
показати весь коментар
07.02.2022 13:49 Відповісти
Мелковато поверь. Когда на берегах находили по пару тонн кокаина, вот это, я понимаю улов.
Гашиш это фактически смесь трихом, воска и реального вагона аминокислот ТГК +- чутка СБД.
Для нас мелких, куча большая, но в общем мелковато)
показати весь коментар
07.02.2022 14:02 Відповісти
А скільки на дні лежить? У трюмах судна? Не все ж на берег винесло!
показати весь коментар
07.02.2022 14:14 Відповісти
Опіум для народа ! )))
показати весь коментар
07.02.2022 13:23 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:24 Відповісти
Якби воно курило траву, то було б не агресивне, а життєрадісне й усміхнене. Отже, воно на чомусь гіршому сидить
показати весь коментар
07.02.2022 13:36 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:26 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:27 Відповісти
"Подарок братскому ливийскому народу от их друзей" ( ВВПуХУ)
показати весь коментар
07.02.2022 13:28 Відповісти
Использовали бесплатные пакеты с мордой членоликого!
показати весь коментар
07.02.2022 13:28 Відповісти
Новая "твёрдая валюта" Запоребья?
Видать у лавролошади карманы дырявые, патирял...
показати весь коментар
07.02.2022 13:29 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 13:31 Відповісти
Готовятся к отключению от swift
показати весь коментар
07.02.2022 13:36 Відповісти
А ми й гадки не мали, чому Лукаш раптом поніс таку х-ню: 3 дні, полковник... А тот ось у чому справа, путінський презент.
показати весь коментар
07.02.2022 13:37 Відповісти
То сухпайки для русского солдата. Иначе начинают думать и задаваться разными вопросами типа, а кули мы тут под Воронежем делаем, мы домой хотим, мы жить хотим, а не гнить в канаве на чужой территории, куда нас этот дятел на фантике посылает. Без такого сухпайка в российской армии делать нечего.
показати весь коментар
07.02.2022 13:39 Відповісти
То вони "повторяються" Читав колись - в Індії плем"я "хашишинів" було У них був "стратегічний запас" на випадок війни У період цвітіння конопель вони брили наголо рабів (у всіх місцях) потім мили і висушували на сонці Потім змазували тіла маслом і ганяли по полю Після цього спеціальними шкребками зчищали пилок з жиром з тіл і на цій суміші замішували тісто з якого пекли сухі хлібці які зберігали в племінному "складі" Перед боєм воїнам видавали один хлібець на двох З"ївши воїни не знали страху і втоми кілька діб!
показати весь коментар
07.02.2022 13:56 Відповісти
роспропаганда во всей красе. Захерова не даст соврать.
показати весь коментар
07.02.2022 13:42 Відповісти
Подарункова партія для путінців до дня закоханих не доїхала до адресата
показати весь коментар
07.02.2022 13:51 Відповісти
Кто-то перепутал морду лица нашего ***** с ***************** ******.
В следующий раз ошибку исправят, я думаю.
показати весь коментар
07.02.2022 13:52 Відповісти
А какой тайный смысл в этом? адрес получателя? Или это просто прикол?
показати весь коментар
07.02.2022 13:53 Відповісти
Это чтоб адресата не перепутать. Те шо без портрета, то Лаврову в МИД.
показати весь коментар
07.02.2022 14:01 Відповісти
Ось що значить "слава "
Закріплена хврківськими ультрас.
показати весь коментар
07.02.2022 14:01 Відповісти
Проще было Новой Почтой послать.
показати весь коментар
07.02.2022 14:05 Відповісти
Это "Знак качества" товару?
показати весь коментар
07.02.2022 14:06 Відповісти
Таємницю розкрито.
показати весь коментар
07.02.2022 14:20 Відповісти
именной...))))))))))))
показати весь коментар
07.02.2022 14:24 Відповісти
Візитка Яроша.
показати весь коментар
07.02.2022 14:26 Відповісти
спєцаперация кієвского рєжима, палюбому)))))))
показати весь коментар
07.02.2022 14:50 Відповісти
Эскобар перевернулся в гробу....
показати весь коментар
07.02.2022 15:13 Відповісти
У поліції Лівії непросте завдання - встановити замовника товару
показати весь коментар
07.02.2022 15:23 Відповісти
это же этикетка

показати весь коментар
07.02.2022 15:42 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 17:41 Відповісти
А почему выбросили?
Срок годности закончился?
показати весь коментар
07.02.2022 18:14 Відповісти
Без надписи ***** не действительно
показати весь коментар
09.02.2022 12:49 Відповісти
 
 