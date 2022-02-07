Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії. ФОТОрепортаж
У місті Ель-Мардж на сході Лівії поліція затримала велику партію гашишу - 323 бруски наркотику, упаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".
Зазначається, що знахідку виявив місцевий мешканець на березі Середземного моря.
За кілька днів до цього на березі моря на сході країни місцеві жителі знайшли упаковки із гашишем із зображеннями Пабло Ескобара.
У поліції вважають, що це сталося через затоплення партії контрабандного наркотику.
там як у дикунів - "де морда вождя - там ТАБУ!"
там сыны - хорошо готовят отцов
Гашиш это фактически смесь трихом, воска и реального вагона аминокислот ТГК +- чутка СБД.
Для нас мелких, куча большая, но в общем мелковато)
Видать у лавролошади карманы дырявые, патирял...
В следующий раз ошибку исправят, я думаю.
Закріплена хврківськими ультрас.
Срок годности закончился?