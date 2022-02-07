Понад 300 упаковок гашишу із зображенням Путіна виявили на березі моря у Лівії. ФОТОрепортаж

У місті Ель-Мардж на сході Лівії поліція затримала велику партію гашишу - 323 бруски наркотику, упаковані в плівку із зображенням президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь".

Зазначається, що знахідку виявив місцевий мешканець на березі Середземного моря.

За кілька днів до цього на березі моря на сході країни місцеві жителі знайшли упаковки із гашишем із зображеннями Пабло Ескобара.

У поліції вважають, що це сталося через затоплення партії контрабандного наркотику.

