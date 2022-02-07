Інспектор виправної колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх подруг сестри, - ДБР. ФОТО
Інспектору "Кропивницької виправної колонії №6", який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат, повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"У ніч на 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її. За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, яка була напідпитку", - йдеться в повідомленні.
Інспектору повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Мабуть книжки читали або класичну музику слухали.
І те і те - погано, але ж треба дочекатися висновків.
У своєму пості я оцінок нікому не давав.
Ні йому, ні дівчатам, я тільки процитував уривок з новини.
там подобный (погонный) контингент
Да, и, в любом однополом коллективе, если есть характер или сила - проблем не будет, особенно, если тебя греют с воли. А если ты слабохарактерный сирота - то какая б "почетная" статья не была, с высокой доле вероятности окажешься в петушатне или шнырятне.
Удивительно что не СБУ...
а судя статье - там просто подстава...
Если бы там что-то реально было - то тихонько бы расследовали - если такой срач - то там чистая подстава.
и потом тот, кто ей подливал и отымел, скажет тебе, что это её проблемы.
як що в посвідченні написано ІНСПЕКТОР, то на цей момент, ця людина
є казлом уродом хабарником, бандитом,
одним совом, кідарас. і моральний і фізичний.
так они там наверно постоянно детей насилуют