Інспектор виправної колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх подруг сестри, - ДБР. ФОТО

Інспектору "Кропивницької виправної колонії №6", який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

"У ніч на 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її. За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, яка була напідпитку", - йдеться в повідомленні.

Інспектору повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

