27 447 76

Інспектор виправної колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх подруг сестри, - ДБР. ФОТО

Інспектору "Кропивницької виправної колонії №6", який зґвалтував двох неповнолітніх дівчат, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"У ніч на 26 липня 2021 року інспектор після спільного відпочинку з друзями своєї сестри визвався підвезти додому 13-річну дівчину. Він поїхав у безлюдне місце, де зґвалтував її. За два дні за аналогічною схемою інспектор зґвалтував 15-річну іншу знайому сестри, яка була напідпитку", - йдеться в повідомленні.

Інспектору повідомлено про підозру у зґвалтуванні малолітньої та неповнолітньої особи (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також ДБР встановлює наявність інших жертв інспектора.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Інспектор виправної колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх подруг сестри, - ДБР 01
Інспектор виправної колонії у Кропивницькому зґвалтував неповнолітніх подруг сестри, - ДБР 02

Топ коментарі
+24
Прикольно будет, если сядет в ту же колонию, в которой инспектором был. куча знакомых с обеих сторон)))
07.02.2022 14:34
+21
" після спільного відпочинку з друзями своєї сестри"
Мабуть книжки читали або класичну музику слухали.
07.02.2022 14:34
+19
Тю, слуга нарита Иванисов гвалтувал несовершенно летнюю, у него есть судимость, но это не помешало стать депутатом
07.02.2022 14:44
Вертухаї всі однакові
07.02.2022 14:31
чому вертухай у камуфляжі ?
07.02.2022 16:15
Яке ж воно маленьке, точно, як наш Зеля.
07.02.2022 21:58
07.02.2022 14:34
в ляльки грали...надувні
07.02.2022 14:38
І у кУльки з ароматом полунички.
07.02.2022 14:43
,це дає привід гвалтувати?..
07.02.2022 15:21
Зґвалтування і розбещення - різні речі.
І те і те - погано, але ж треба дочекатися висновків.
У своєму пості я оцінок нікому не давав.
Ні йому, ні дівчатам, я тільки процитував уривок з новини.
07.02.2022 15:31
07.02.2022 14:34
если сядет - в Макошино поедет (макинтошино называют)

там подобный (погонный) контингент
07.02.2022 14:39
...спереди и сзади
07.02.2022 14:55
не сяде
07.02.2022 15:27
Тепер ця мерзотна паскуда сама буде подружкою для багатьох на зоні...
07.02.2022 14:34
дядя, это сказки из 70х годов прошлого века! )))) сегодня в колониях только такие, плюс убийцы и наркоманы.
07.02.2022 14:51
А кто, ты его лично будешь пялить там? Откуда эти мифы берутся...
07.02.2022 14:52
Ну, просто когда-то, очень давно, действительно за изнасилование можно было заехать в петушатню. Потом "авторитеты" подумали, подумали, собрали сходняк в 80-х и приняли постанову, чтоб за износы в петушатню не загонять, типа очень много заяв с целью вытащить бабло или женить на себе. И уже в 90-х можно было вообще без проблем встретить насильников малолеток среди смотрящих, не говоря уже о блатоте.
Да, и, в любом однополом коллективе, если есть характер или сила - проблем не будет, особенно, если тебя греют с воли. А если ты слабохарактерный сирота - то какая б "почетная" статья не была, с высокой доле вероятности окажешься в петушатне или шнырятне.
07.02.2022 16:01
Чому так довго думали?
07.02.2022 14:36
яка була напідпитку... Пока протрезвели да раздуплились
07.02.2022 14:39
реальная тема - по согласию, потом - давай денег
07.02.2022 14:40
пьяные 13 и 15 летние подруги сестры)))) не смущает родителей, что из них получится в итоге? избиратель 95 квартала.
07.02.2022 14:55
угадай, их родители за кого голосовали?
07.02.2022 15:05
Деньги на подпужек закончились.
07.02.2022 14:40
Афигеть - дело государственной важности если само ДБР расследует и центральная новость по всей Украине выставляется...

Удивительно что не СБУ...
07.02.2022 14:39
Згвалтування неповнолітньої це резонансна справа
07.02.2022 14:41
07.02.2022 14:44
Неправда. Там не было изнасилования. Правда, по не зависящим от преступника обстоятельствам. Только соучастие.
07.02.2022 16:20
ага - государственного уровня...
а судя статье - там просто подстава...
07.02.2022 14:44
мразь конечно,конченная,но девочки... 13 лет , другая-15 лет (на підпитку)..
07.02.2022 14:40
А никто не исключает вероятность, что они просто напраслину на инспектора наговорили?
07.02.2022 14:40
ТЫ ШО!!! Само ДБР, статья на самом Цензоре. Непонятно почему не совместная операция ДБР и СБУ!

Если бы там что-то реально было - то тихонько бы расследовали - если такой срач - то там чистая подстава.
07.02.2022 14:46
а про шифера срача не было?
07.02.2022 14:51
этот инспектор наверно в родстве с Кивой - после спильного видпочинку спильный секос
07.02.2022 14:48
Срочно в партию Слуги Уроды!
07.02.2022 14:54
Нравы на зоне поменялись, но таких инспекторов там по-прежнему "любят". Вертухай - насильник малолеток, это то, за что жестко наказывают
07.02.2022 14:57
Бред. Тем более, что сидеть он будет на Макошино.
07.02.2022 16:02
комент дакна снесли. админы. чика, у тебя словесный понос снесли админы. и как у всякого зебильнутого запор мысли. пшел в загон,, баран
09.02.2022 22:11
Во-во, общайся в таком же духе, чтоб сразу было видно, кто ты есть по жизни
10.02.2022 00:32
Блей дальше, баран. Я тебе твой "бред" в глотку забью, недоносок
10.02.2022 04:42
Написал диванобоец, который боится светануть настоящие данные и подписался именем, которое давали быдлокрепостным в средние века. Мне уже бояться? Или для начала предоставишь мне право первой ночи со своей дочкой?
10.02.2022 11:01
Какой диван, ишак? Я тебя пригашаю, в гости "обслужу" без очереди. приезжай , шизоид. Одесса, Таировское кл. 5
11.02.2022 15:44
А не слишком много чести, чтоб я к тебе, ишаку, ехал? "Обслуживай" педиков, которым нравится, когда им мужики сосут, а я по женщинам. Но если хочешь, призжай сам. Черкассы, Казбет. Покажу тебе, ватному гомику, как бьют с носака у нас на Казбете.
11.02.2022 22:24
А что так, муфлон? Диван покинуть ссышь или по жизни дрыстун заднеприводеый? Похоже ты уже обосрался., Поэтому стули свою вонючию вагину под носом и больше ее не разевай, а то писюнов наглотаешься
12.02.2022 07:42
Слышь, ватан. Вижу не всю одесскую сепарню выпалили, раз ты так пасть раззеваешь. Я тебе уже сказал: есть желание получить по соплям - Черкассы, Казбет. ВЕЛКАМ.
12.02.2022 10:44
Слухай сюды, падаль. Ты дерьмо собачье, чтобы всем ярлыки раздавать. . Не знаю, ка сепара, а ублюдка увидеть хочешь. Просто подойди к зеркалу. А потом просто убейся,. Украина и без таких головожопых проживет
13.02.2022 10:33
Сиди ровно, сепарская падаль. И радуйся, что ребя не грохнули в 14-м
13.02.2022 17:04
Та я и так сижу ровно и на тебя хер ложу. Всякая блевотина дерьмо качать удумало. Возьми палку для селфи сунь себе в жопу, на экране сепарка и увидеш. Каждый холуй мнит себя щирым украинцем, а на передке совсем другие. Ты хоть в тер. оборону записался , или косишь, калечное?
13.02.2022 17:09
Придур, я в АТО поехал в апреле 14-го, когда иакие как ты еще колоннами за "русский мир" ходили и кацапов звали. Так что, нехрен мне рассказывать, сепар ты конченный
13.02.2022 17:17
Пышы исчо, му-звон. Клава все вытерпит. Я таких хероев еще в Афганскую видел. Камуфляэ, гитара и ай да на рынок песни горланить, да с дурачья бабло снимать. Кстати, и Кива и Савченко тоже в АТО были, но идиоты , каких еще поискать надо. Часом не твои родствельники, кретин?
13.02.2022 17:39
А, так ты еще и оккупантом в Афгане был? Мало там вас, скотов, моджахеды на фарш пускали.
13.02.2022 20:07
Тяжелый случай. Полный олигофрен.. Ты расскажи как ты в АТО херойствоваа, кончита
14.02.2022 07:02
Кому рассазывать? Сепару и совковому оккупанту? Ты вообще долбанулся? Вали в свою рашу, гнида.
14.02.2022 09:50
Бо нема чого казати. Як всяка наволочь, ховаєшься за інших. Таких блазнівь, як ти зараз через край. Якщо ти , таке недолуге, десь і був біля зони ООС, ще невідомо, чим і як ти там займався. А може ти їз того "славетного" батальону "Прикарпаття", що тікав аж до кордону Польші? Тому сиди мовчки нацюцюрник
14.02.2022 10:46
о, сепаратюга освоил гугл-переводчик? Так не проканает, бить будут по морде, ане языку
14.02.2022 13:25
чинарик, а тебе и гугл не поможет. И похоже тебя уже не раз головой били. 100% первый раз еще в роддоме, санитарка расстаралась. Так на каких ты фронтах воевал, чапаевец?
14.02.2022 16:56
ПНХ, сепар
14.02.2022 23:15
Это проблемы тупых бухих малолеток. И их тупых родителей, которые не научили уму разуму.
07.02.2022 14:59
Твою дочку подружка пригласит в гости, где будет интересная компания,
и потом тот, кто ей подливал и отымел, скажет тебе, что это её проблемы.
07.02.2022 15:11
Цікава компанія, для 13-ти річної, де наливають. Ще більш цікава малолітня, що бухає.
07.02.2022 17:03
у вас есть дочь?
07.02.2022 15:23
А ваша з 13-ти років бухає?
07.02.2022 17:04
Если вашу подружка потянет в гости, (а по факту в шобло, которое будет подначивать и морально давить), то и ваша доченька в 13 набухается.
07.02.2022 20:14
Все, що потрібно знати про наші органи...
07.02.2022 15:01
А друзей сестры тоже згвалтував? Или они его?
07.02.2022 15:05
нема різниці яка у людини професія.
як що в посвідченні написано ІНСПЕКТОР, то на цей момент, ця людина
є казлом уродом хабарником, бандитом,
одним совом, кідарас. і моральний і фізичний.
07.02.2022 15:38
Цей дебіл розважався в компанії 13-річної дівчини? Кінчений на всю голову!
07.02.2022 16:03
Инспектировал , брал мазки на (COVID-19) Мразь...
07.02.2022 16:04
На самом деле, я бы подождал, чем окончится. Потому что, вполне возможно, что это какой-то лантух, которому втупую подсунули девочек. А, возможно, что и действительно он их по пьяни отымел - проводя бОльшую часть с отбросами общества, несложно деградировать до их уровня.
07.02.2022 16:05
будующий депутат СН
07.02.2022 16:50
ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ?

так они там наверно постоянно детей насилуют
08.02.2022 09:18
 
 