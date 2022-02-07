УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7746 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
7 631 15

Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають з офіційним візитом в Україні, відвідали прифронтову зону на сході країни та зустрілися з українськими військовослужбовцями.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України 01

За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. ФОТО

Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України 02
Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України 03

Як повідомлялось, сьогодні, 7 січня, глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини перебувають з офіційним візитом в Україні. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.

Австрія (1008) Словаччина (1215) Чехія (1715) Донбас (22366) Перебийніс Євген (67) Шалленберг Александер (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Главам МЗС-респект...
показати весь коментар
07.02.2022 15:03 Відповісти
+3
Не в "самые горячие точки", а в "самые глухие и горячие точки", чтобы их риторику и не слышать))
показати весь коментар
07.02.2022 15:15 Відповісти
+3
Дуже корисна річ - побачити все на власні очі.
Це дає справжнє розуміння речей.
показати весь коментар
07.02.2022 15:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главам МЗС-респект...
показати весь коментар
07.02.2022 15:03 Відповісти
ниже ответил
показати весь коментар
07.02.2022 15:15 Відповісти
Не в "самые горячие точки", а в "самые глухие и горячие точки", чтобы их риторику и не слышать))
показати весь коментар
07.02.2022 15:15 Відповісти
Хто з них хто на фото?
показати весь коментар
07.02.2022 15:23 Відповісти
На нижнем фото Липавски и посол Украины в Чехии Перебийнис
показати весь коментар
07.02.2022 15:26 Відповісти
Дуже корисна річ - побачити все на власні очі.
Це дає справжнє розуміння речей.
показати весь коментар
07.02.2022 15:52 Відповісти
Був би один великий Лугандон!
показати весь коментар
07.02.2022 16:04 Відповісти
мирных перевыборов в 2015

была бы Белорусь
В Украине так дела не делаются:
нагадил - пошел вон немедленно !
показати весь коментар
07.02.2022 16:13 Відповісти
У овоща было огромное количество возможностей и времени чтобы решить все часть проблем и досидеть в кресле. Но в итоге 2 варианта. 1. Он действительно такой тупой что из-за его ошибок произошло то что произошло. 2. Он собирался учувствовать в создании Союзного государства, и обо всем уже на тот момент договорились, так как он делал запрос ***** на ввод интервентов.

Вывод Швейцария бы не вышла никак. И кончилось бы это все одинаково плохо, досидело бы оно или нет.
показати весь коментар
07.02.2022 16:45 Відповісти
На ноль их надо было свозить под обстрел.Эмоций было бы больше,как и реакции на действия балалаечников.
показати весь коментар
07.02.2022 17:43 Відповісти
Сегодня, 7 февраля 2022 года, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай встречал министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Так вот, при въезде на территорию воинского подразделения, сия персона представилась губернатором Луганской области. ГУБЕРНАТОРОМ, КАРЛ!!! Подозреваю, что ему по ночам триколор с портретом *****, висящий в его кабинете снится.
показати весь коментар
07.02.2022 22:48 Відповісти
 
 