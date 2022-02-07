Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО
Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають з офіційним візитом в Україні, відвідали прифронтову зону на сході країни та зустрілися з українськими військовослужбовцями.
Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.
Як повідомлялось, сьогодні, 7 січня, глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини перебувають з офіційним візитом в Україні. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.02.2022 15:03 Відповісти Посилання
+3 Stepan Ivanoff
показати весь коментар07.02.2022 15:15 Відповісти Посилання
+3 Serg K #432119
показати весь коментар07.02.2022 15:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це дає справжнє розуміння речей.
была бы Белорусь
В Украине так дела не делаются:
нагадил - пошел вон немедленно !
Вывод Швейцария бы не вышла никак. И кончилось бы это все одинаково плохо, досидело бы оно или нет.