Глави МЗС Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову зону на сході України. ВІДЕО+ФОТО

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, які перебувають з офіційним візитом в Україні, відвідали прифронтову зону на сході країни та зустрілися з українськими військовослужбовцями.

Про це посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міністрам з гелікоптера показали територію уздовж лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суверенітет України - це умова нашої безпеки: Глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини прибули до Києва. ФОТО





Як повідомлялось, сьогодні, 7 січня, глави МЗС Австрії, Чехії та Словаччини перебувають з офіційним візитом в Україні. Александер Шалленберг, Ян Липавський та Іван Корчок заявили про солідарність з українським народом.