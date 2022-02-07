Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва. ФОТОрепортаж
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою вона вшанувала пам'ять жертв Голодомору.
Про це Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині", - зазначив глава МЗС України.
Топ коментарі
+3 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.02.2022 16:47 Відповісти Посилання
+3 ольга янголенко
показати весь коментар07.02.2022 17:44 Відповісти Посилання
+2 Muron
показати весь коментар07.02.2022 16:46 Відповісти Посилання
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ваз, не піддавайся на таке...
якщо їдуть, значить ім треба...бо на росію вплинути не можуть
Історія
Згідно з проектом «Примирення і злагода в XXI столітті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-1 [1] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбасі планувалося відтворити інтернаціональне поховання останків німецьких, румунських, австрійських, угорських, японських та інших військовополонених. Проте через фінансові труднощі і відмінності національних традицій проект залишився нереалізованим.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1 Народний союз Німеччини з догляду за військовими похованнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-2 [2] , який займається питаннями поховань німецьких солдатів в багатьох країнах світу і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 благодійний фонд «Обеліск» взялися за побудову меморіального комплексу та перепоховання німецьких військовополонених.
Архівні документи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ і показання свідків підтвердили, що в могилі на момент будівництва кладовища поховано більше двохсот німецьких військовополонених.
У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року на цвинтарі перепоховані останки 1 750 німецьких військовополонених, похованих в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецькій області в період з 1943 по 1956 роки. Перепоховання здійснюються спеціалізованим підприємством «Схід-Захід»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-3 [3] .
Останки ховали з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD жетонами , на яких вказувалися дані померлого, оскільки вдалося встановити прізвища багатьох похованих на цьому цвинтаріhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-4 [4] .
З 25 вересня по 1 жовтня 2009 року на цвинтарі відбулося перепоховання 1043 військовополонених. Загальна кількість склала близько трьох тисяч.
У 2011 році загальна кількість похованих на кладовищі становила більше чотирьох тисяч. До них планують додати залишки близько 400 військовополонених, похованих на Гладківці біля військового шпиталю. Поховання на Гладківці було виявлено на шляху будівництва об'їзної дороги навколо стадіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Донбас-Арена .