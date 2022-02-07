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Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою вона вшанувала пам'ять жертв Голодомору.

Про це Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині", - зазначив глава МЗС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порушимо питання постачання озброєння до України під час візиту Бербок та Макрона, - Кулеба. ВIДЕО

Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва 01
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва 02
Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва 03

Німеччина (7510) голодомор (402) МЗС (4202) Анналена Бербок (457)


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Топ коментарі
+3
Наче притомна тітка-але далі буде видно...
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07.02.2022 16:47 Відповісти
+3
Приіхала просить щоб ***** не ображали і нашу теріторію ***** здали по мінським угодам
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07.02.2022 17:44 Відповісти
+2
І шо, поїде на цвинтар німецьких військовополонених - масове поховання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку , де побудований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 меморіальний комплекс з ансамблем із кількох кам'яних хрестів. Розташований у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) Кіровському районі Донецька , в селищі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB Шахти «Лідієвка» . Єдине спеціалізоване кладовище такого роду в Україні.
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07.02.2022 16:46 Відповісти
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І шо, поїде на цвинтар німецьких військовополонених - масове поховання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку , де побудований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 меморіальний комплекс з ансамблем із кількох кам'яних хрестів. Розташований у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) Кіровському районі Донецька , в селищі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%BA%D0%B0%C2%BB Шахти «Лідієвка» . Єдине спеціалізоване кладовище такого роду в Україні.
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07.02.2022 16:46 Відповісти
Наче притомна тітка-але далі буде видно...
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07.02.2022 16:47 Відповісти
зачастила баришня...починає з точкових впливів на почуття..
ваз, не піддавайся на таке...
якщо їдуть, значить ім треба...бо на росію вплинути не можуть
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07.02.2022 17:24 Відповісти
Нехай каску одягне тільки.
Історія

Згідно з проектом «Примирення і злагода в XXI столітті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-1 [1] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбасі планувалося відтворити інтернаціональне поховання останків німецьких, румунських, австрійських, угорських, японських та інших військовополонених. Проте через фінансові труднощі і відмінності національних традицій проект залишився нереалізованим.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1 Народний союз Німеччини з догляду за військовими похованнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-2 [2] , який займається питаннями поховань німецьких солдатів в багатьох країнах світу і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 благодійний фонд «Обеліск» взялися за побудову меморіального комплексу та перепоховання німецьких військовополонених.

Архівні документи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ і показання свідків підтвердили, що в могилі на момент будівництва кладовища поховано більше двохсот німецьких військовополонених.

У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року на цвинтарі перепоховані останки 1 750 німецьких військовополонених, похованих в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецькій області в період з 1943 по 1956 роки. Перепоховання здійснюються спеціалізованим підприємством «Схід-Захід»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-3 [3] .

Останки ховали з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD жетонами , на яких вказувалися дані померлого, оскільки вдалося встановити прізвища багатьох похованих на цьому цвинтаріhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-4 [4] .

З 25 вересня по 1 жовтня 2009 року на цвинтарі відбулося перепоховання 1043 військовополонених. Загальна кількість склала близько трьох тисяч.

У 2011 році загальна кількість похованих на кладовищі становила більше чотирьох тисяч. До них планують додати залишки близько 400 військовополонених, похованих на Гладківці біля військового шпиталю. Поховання на Гладківці було виявлено на шляху будівництва об'їзної дороги навколо стадіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Донбас-Арена .
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07.02.2022 16:47 Відповісти
Наденьте на неё каску
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07.02.2022 17:00 Відповісти
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07.02.2022 17:13 Відповісти
А к стене Памяти Михайловского собора ее не повели ? Могла бы увидеть сколько ребят убили кацапы . А немцы - 5000 касок помощи - жлобье !!!
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07.02.2022 17:11 Відповісти
Ну и нахрена она тут нарисовалась? Мы уже все услышали,оценили и сделали выводы. Чего порожняк гонять?
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07.02.2022 17:19 Відповісти
Приіхала просить щоб ***** не ображали і нашу теріторію ***** здали по мінським угодам
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07.02.2022 17:44 Відповісти
очень хорошо.
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07.02.2022 23:18 Відповісти
 
 