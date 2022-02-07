Глава МЗС Німеччини Бербок прибула з офіційним візитом до Києва. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула до Києва. Разом з очільником МЗС України Дмитром Кулебою вона вшанувала пам'ять жертв Голодомору.

Про це Кулеба повідомив у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині", - зазначив глава МЗС України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порушимо питання постачання озброєння до України під час візиту Бербок та Макрона, - Кулеба. ВIДЕО





