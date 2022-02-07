У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони. ФОТОрепортаж
У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли дев'ять батальйонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент муніципальної безпеки КМДА.
"У суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. На десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями", - повідомляють у КМДА.
Як зазначається, окрім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, участь у навчаннях узяли майже 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок, а також депутати Київської міської ради та співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.
У КМДА уточнили, що за підсумками занять чимало рекрутів виявили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
В прокурватуре считают что блок-пост не пост...и уже посадили ребят которые завалили сепаров которые прорывались через блок пост...
прокурор и судья сказали блок-пост не пост и несущий службу на блок-посту не обладает правами часового...
=========
А хрен его знает, уточнять надо...
Внутренней службы это не караульной 100%
Это когда АТО было, а сейчас ООС..поэтому ничего конкретно не могу сказать...