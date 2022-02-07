У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони. ФОТОрепортаж

У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли дев'ять батальйонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"У суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. На десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями", - повідомляють у КМДА.

Як зазначається, окрім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, участь у навчаннях узяли майже 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок, а також депутати Київської міської ради та співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

У КМДА уточнили, що за підсумками занять чимало рекрутів виявили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони.

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