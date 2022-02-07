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У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони. ФОТОрепортаж

У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади територіальної оборони, участь у яких одночасно взяли дев'ять батальйонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"У суботу, 5 лютого, на території навчального центру, який КМДА визначила для тренувань 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. На десятьох навчальних майданчиках учасники одноденних зборів вивчали основи орієнтування на місцевості, принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень, відпрацьовували індивідуальні бойові навички, тактику та домедичну допомогу в умовах ведення бою, навчалися основним принципам поводження з вибуховими пристроями", - повідомляють у КМДА.

Як зазначається, окрім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, участь у навчаннях узяли майже 80 новачків-рекрутів, серед яких було багато жінок, а також депутати Київської міської ради та співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

У КМДА уточнили, що за підсумками занять чимало рекрутів виявили бажання укласти контракт резервіста територіальної оборони.

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У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони 01
У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації

У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони 03
У Києві вперше провели навчання повного складу 112-ї бригади тероборони 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовці ЗСУ опановують тактичні дії щодо застосування ПТРК NLAW в урбанізованій місцевості. ФОТОрепортаж

КМДА (2382) Київ (19791) військові навчання (2785) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+16

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07.02.2022 20:36 Відповісти
+13
Найстрашніше для москаля, це коли охочим українцям роздадуть зброю на шару.
Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
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07.02.2022 19:54 Відповісти
+6
імхо завдання тероборони повино бути не ведення бойових дій(це на крайній випадок),а взяття під охорону стратегічно важливих об"єктів,патрулювання територіі,допомога в підтриманні правопорядку і спокою
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07.02.2022 19:56 Відповісти
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Найстрашніше для москаля, це коли охочим українцям роздадуть зброю на шару.
Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
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07.02.2022 19:54 Відповісти
Шановні, рівень підготовки будь якого підрозділу це військова таємниця. Навіщо це писати, чи все тягне на квести.
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07.02.2022 20:01 Відповісти
Кличко - ✊ молодец ! зеУБЛЮДКИ мелко гадили и пакостили
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07.02.2022 21:51 Відповісти
ага, у нас всі гепнуті виб лядки молодці, а кличко супермолодець в своїй повній нікчемності в будь якій діяльності, але він дурень а наш дурний нарід любить дурнів
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07.02.2022 22:09 Відповісти
Вперед. Тільки коли стріляєте з позиції лежачі не треба розкидати ноги рогаткою.
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08.02.2022 10:39 Відповісти
імхо завдання тероборони повино бути не ведення бойових дій(це на крайній випадок),а взяття під охорону стратегічно важливих об"єктів,патрулювання територіі,допомога в підтриманні правопорядку і спокою
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07.02.2022 19:56 Відповісти
Так вот как раз для всего вами перечисленного и надо, как минимум, научиться пользоваться оружием, подтянуть свою физику и освоить тактику. И сформировать более-менее дееспособные подразделения в конце-концов, причём по всей Украине и с обязательным участием всех местных депутатов в стройных рядах
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07.02.2022 21:45 Відповісти
шо? а чого не показують як пацаків прикопувати? чому немає тренувань "похоронної команди". ніхто не інструктує на яку глибину їх прикопувати?
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07.02.2022 20:02 Відповісти
Вовкам віддать. Будуть вовки ситі і вівці цілі.
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07.02.2022 20:38 Відповісти

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07.02.2022 20:36 Відповісти
а учат устав караульной службы, хотя би основа, как стоять и применять оружие на блокпостах, что б диверсанти не положили
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07.02.2022 20:53 Відповісти
Устав караулки юридически не совпадает с правилами несения службы на блок-посту ...
В прокурватуре считают что блок-пост не пост...и уже посадили ребят которые завалили сепаров которые прорывались через блок пост...
прокурор и судья сказали блок-пост не пост и несущий службу на блок-посту не обладает правами часового...
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07.02.2022 21:55 Відповісти
а как же выходили из ситуации....
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07.02.2022 22:06 Відповісти
застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством (ст. 12, 13, 14, 15 https://zakononline.com.ua/documents/show/156094___600872 Закону України "Про міліцію" та ст. 20, 21, 22, 24 https://zakononline.com.ua/documents/show/206664___564627 Статуту внутрішньої служби ЗС України , затвердженого Законом України);
=========
А хрен его знает, уточнять надо...
Внутренней службы это не караульной 100%
Это когда АТО было, а сейчас ООС..поэтому ничего конкретно не могу сказать...
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07.02.2022 22:52 Відповісти
Кличко был?
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07.02.2022 21:07 Відповісти
на бутылку тебя насаживал! ты уже запамятовал?
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08.02.2022 01:07 Відповісти
😂😂😂😂😂
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07.02.2022 21:29 Відповісти
слава Богу без детей и дерев. винтовок....
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07.02.2022 21:47 Відповісти
ну и на 5 млн Киев, 80 новачків-рекрутів - это жесть...
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07.02.2022 21:48 Відповісти
насадить тебя на бутылку и одного новичка хватит
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08.02.2022 01:08 Відповісти
а со Слуг кто-то будет защищать Украину или все сваливают???? заболели и в Европу лечится су....
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07.02.2022 22:08 Відповісти
обязательно стрелять мелкашкой почти пневматом калашом с такой позы.. в реале это нонсенс...????
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09.02.2022 22:32 Відповісти
 
 