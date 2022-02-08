Викрито "воєнкома ЛНР", який відповідав за примусовий "призов" українців з ОРЛО до лав російських найманців, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка української спецслужби встановила особу одного з очільників так званого "військкомату ЛНР". Зловмисник забезпечував примусовий призов до лав бойовиків громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2015 році мешканець тимчасово окупованого Луганська очолив підрозділ незаконного збройного формування так званого "військового комісаріату ЛНР".

"Слідчі СБУ зібрали беззаперечні докази того, що, перебуваючи на посаді, зловмисник працював на виконання незаконно виданих окупантами "законів ЛНР". Зокрема, він забезпечував "комплектування" незаконних збройних формувань бойовиків, які воювали проти Збройних Сил України та обстрілювали мирні населені пункти Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Також зловмисник керував мобілізаційною роботою в цілому: організовував постановку мешканців окупованого обласного центру на "військовий облік"; проводив військові збори; зараховував місцевих мешканців до так званого "резерву народної міліції ЛНР" та забезпечував примусове проходження цивільними особами "військової служби" у лавах НЗФ.

Крім того, чоловік здійснював контроль за кримінальним переслідуванням мешканців ОРЛО, які "ухилялися" від виконання "військового обов’язку" перед окупаційним режимом.

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СБУ нагадає, що примусовий характер "мобілізаційних процесів" на тимчасово непідконтрольній українській владі території порушує норми міжнародного права, а також конституційні права та свободи громадян.

Також зазначається, що наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

"Правопорушнику заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Найближчим часом його буде оголошено у загальнодержавний розшук", - додали в СБУ.