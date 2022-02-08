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Нагнітали паніку та "мінували" об'єкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Львові виявили дві ботоферми, адміністраторів яких курирували організатори з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Кіберфахівці СБУ виявили та ліквідували у Львові 2 ботоферми. Їхня загальна "потужність" становила 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ. Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби "ботоферм", а третій - забезпечував їх технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

- два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн- канальних;
- 3 тис. сім-карток мобільних операторів;
- ноутбуки з доказами протиправної діяльності;
- чорнову бухгалтерію.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, для встановлення всіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб.

Також читайте: СБУ викрила у Чернівцях ділків, які "вирощували" бот-акаунти у соцмережах для проросійських інтернет-агентів. ФОТОрепортаж

Нагнітали паніку та мінували обєкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ 01
Нагнітали паніку та мінували обєкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ 02
Нагнітали паніку та мінували обєкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ 03
Нагнітали паніку та мінували обєкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ 04

Автор: 

Львів (3099) СБУ (13052) боти (97)


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Топ коментарі
+21
На палю!Тільки якомога повільніше!
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08.02.2022 12:57 Відповісти
+18
Ну і дати цим ушльопкам по 15 років за підривну діяльність на користь ворога під час війни! Й висвітлювати цей процес на весь світ, так щоб іншим за срібник від загарбника так не хотілось чинити!
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08.02.2022 12:59 Відповісти
+13
Після Перл Харбора американці запакували усіх місцевих японців у концтабори. Ну так, щоб не було терактів.
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08.02.2022 12:58 Відповісти
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На палю!Тільки якомога повільніше!
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08.02.2022 12:57 Відповісти
Щоб дупу не порвав?
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09.02.2022 13:29 Відповісти
Щоб встиг згадати все своє нікчемне життя.
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09.02.2022 14:10 Відповісти
Після Перл Харбора американці запакували усіх місцевих японців у концтабори. Ну так, щоб не було терактів.
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08.02.2022 12:58 Відповісти
а канадці під час першої світової , українців пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти .
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08.02.2022 13:03 Відповісти
ссылочку дадите?
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08.02.2022 13:07 Відповісти
https://warspot.ru/12491-zalozhniki-proishozhdeniya https://warspot.ru/12491-zalozhniki-proishozhdeniya

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08.02.2022 13:34 Відповісти
я посмотрел в whois, что владелец домена warspot.ru анонимный а контактов на сайте нет - к чему бы это?

на самом деле не украинцев, а граждан стран, воюющих против великобритании и союзников.
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08.02.2022 13:48 Відповісти
Мова саме про власників паспортів, серед яких було багато українців. Якщо не подобається сайт то автор статті наводить джерела.
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08.02.2022 13:56 Відповісти
а среди людей, умерших от рака 99% хотя бы раз в жизни ели свежие огурцы
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08.02.2022 14:19 Відповісти
Сприймати інформацію релігія не дозволяє чи когнетивні особливості?
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08.02.2022 14:24 Відповісти
про огурцы не поняли. ок.

не по национальности изолировали. так понятнее?
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08.02.2022 14:43 Відповісти
Ви не здатні прочитати слово "паспорт" у товариша, що першим запостив і у мене нижче теж певно нерозбірливо написано?
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08.02.2022 14:49 Відповісти
еще раз.
речь исключительно о гражданстве. не о национальности.
среди граждан австро-венгрии были земляки и пушкина и гете и шекспира.

никто украинцев не изолировал.
ферштейн?
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08.02.2022 15:03 Відповісти
Можу лише порадити прочитати статтю за посиланням. Там усе чітко зазначено. Поганий сайт? Читайте джерела.
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08.02.2022 15:22 Відповісти
опять не поняли.
ладно. еще одна попытка.

"а канадці під час першої світової , росіян повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"

может так доходчевее?
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08.02.2022 17:13 Відповісти
а так?

"а канадці під час першої світової , поляків пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"

а так?

"а канадці під час першої світової , угорців повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
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08.02.2022 17:15 Відповісти
а вы знаете, что в австро-венгрии жили венгры, австрийцы, украинцы (аж до черновцов), поляки (подкарпацкое, малопольское воеводство как минимум) - это десятки миллионов не австрийцев
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08.02.2022 17:19 Відповісти
Стаття не читається принципово?
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08.02.2022 17:26 Відповісти
я читал, и вам советую

как, впрочем, советую, почитать и то, что написал я.
все что написал я есть в википедии и в библиотеках
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08.02.2022 17:28 Відповісти
І який висновок з прочитаного? Яка ознака окрім паспорту стала причиною того, що саме українці здебільшого підпали під ці репресії?
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08.02.2022 17:32 Відповісти
все попали под репрессии согласно паспорту, кто воевал против англии и союзников, почитайте сами эту сататью на анонимном сайте с анонимным доменом.
а потом попали и другие после переворота в московском царстве 17 года

я же вам настоятельно не советую пользоваться сомнительными ресурсами в сети.
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Це мабуть один з найменш політизованих сайтів з військово-історичної тематики у зоні ru.
І якщо не спроможні вичитати, що другим критерієм був майновий то я безсилий.
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08.02.2022 19:03 Відповісти
"в зоне ру"

хорошо звучит
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08.02.2022 22:16 Відповісти
як є.
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08.02.2022 22:19 Відповісти
а я про що ? хороший досвід.
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09.02.2022 14:17 Відповісти
о чем вы?
вроде всем все понятно, хотите дальше продолжать о паспортах и украинцах?
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09.02.2022 14:28 Відповісти
В яблучко. Метою не були українці. !!!!
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09.02.2022 13:32 Відповісти
именно

но по какой-то причине
акцентировал именно на украинцах.

поскольку и сайт "левый", можно догадаться почему он это делал
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09.02.2022 13:39 Відповісти
Всерівно, це в минулому і ми йдемо в перед. Слава Україні! Слава Канаді!
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09.02.2022 13:56 Відповісти
Так, таке було, але це в минулому.
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09.02.2022 13:30 Відповісти
я не про те , я так би мовити з натяком .що робити треба .
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09.02.2022 14:18 Відповісти
что делать?
делать правильные выводы из прочитанного на "левом" сайте
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09.02.2022 14:29 Відповісти
Так вони ж щірі українці, можна сказати - бандерівці. Нічого особистого, просто бізнес.
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08.02.2022 13:23 Відповісти
вот таких ****** на на урановые фермы по на 25 годков!
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08.02.2022 12:58 Відповісти
Написал бот с ником "
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08.02.2022 13:36 Відповісти
дуже жорстокий термін , треба до кінця війни , як би іне довічне , гуманне )))) вони ж все рівно там довго не проживуть ))
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09.02.2022 14:21 Відповісти
Ну і дати цим ушльопкам по 15 років за підривну діяльність на користь ворога під час війни! Й висвітлювати цей процес на весь світ, так щоб іншим за срібник від загарбника так не хотілось чинити!
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08.02.2022 12:59 Відповісти
ну да,
Зе говорит - у нас уже 8 лет войны - когда надо успокоить тревогу тех, кто нам поставляет оружие и разведданные.
а когда ботов наемных ловят - скажет хулиганы, время мирное

и нехер же этом ботам заняться. куча всего в нормальном мире.
это надо иметь каке-то мозги перекособоченные
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08.02.2022 13:06 Відповісти
Так само і звичайні кримінальники. Легкі гроші.
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08.02.2022 15:42 Відповісти
кастрація і вивезенння в ордло
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08.02.2022 13:01 Відповісти
Пешком, чтобы растяжки поснимал. Хоть какая-то польза от тела будет.
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08.02.2022 13:44 Відповісти
Судячи з інтер,єру,там і жило кончене..
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08.02.2022 13:02 Відповісти
меблі ще діду (від розстріляних хозяєв ) дісталися разом з квартирою
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08.02.2022 13:05 Відповісти
И уборку там тоже с дедовских времен не делали.Падение личности начинается с малого, а когда уже ничего не стыдно,когда деградация сожрала совесть, появляются вот такие подонки.
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08.02.2022 13:31 Відповісти
навряд від розстрілянних ті меблі совкові з 50-х, саме такі в мого діда с бабою стояли коли я був малий.. від розстрілянніх певно вони хтілиб зара взяти, бо думаю шо чекали на окупацію України масковкою армією
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08.02.2022 19:47 Відповісти
А другие на кацапов не работают
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08.02.2022 13:24 Відповісти
вот и львов бандэрштат... что то с периодичностью на западе страны всё больше всякого рода сепаров разоблачают....(( и не менее чем в том же харькове...
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08.02.2022 13:03 Відповісти
не забывай что на западе квартировались масковские войска, это была граница ссср. Соответственно ванек скучающих по березкам там хватает.
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08.02.2022 13:05 Відповісти
а в харькове все переженились тогда с белгорода, воронежа, курска.... и пол белгорода ездило на электричках на работу на заводы и фабрики работать и учится вечером также возвращались... осели в общагах и остались .а кое кто с харькова перебрался в белгород ну так меньшенство еденици так как те местности и так заселены украинцами .. так что не сравнить больше чем какие то там войска с ваньками ..то всё мелочи с харьковом заселённым...((
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08.02.2022 13:10 Відповісти
Нападение- лучшая защита, в кацапстане нужно каждый день всё минировать, и не в Воронеже, а питьтире и мацкве
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08.02.2022 13:05 Відповісти
Ото й не видно частину любителів Петра Олексійовича.
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08.02.2022 13:06 Відповісти
За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ
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08.02.2022 13:14 Відповісти
Та й не дивно, любителі Петра та московити неподільне.
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08.02.2022 13:15 Відповісти
Кацапо-сектантские войска понесли очередные потери... Ниче:у нас продажных много-быстро найдут замену )
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08.02.2022 13:16 Відповісти
Ось вам і «мірниє пєрєсєлєнци»
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08.02.2022 13:07 Відповісти
Генетика - то серйозна науука...
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08.02.2022 13:29 Відповісти
Эти ботофермы вычисляються очень легко - это когда с одной базовой станции идет чуть ли не перегрузка, так как выделяеться ограниченное количество каналов, + пеленг с одного места слоано на митинге, а так как спецоборудования СБУ находиться в операторов и через это оборудования по шифрованному каналу передаеться инфо в само здание СБУ и яерез спец софт все сигнализируеться! Так что обнаружение подобных устройств - проще простого!
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08.02.2022 13:12 Відповісти
обыкновенный львовский мальчик в трусиках..... львов кишит сепарами....(( это не еденичный случай с западных регионов... то что тогда говорить уже про восточные областям? там не больше даже судя по новостям .
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08.02.2022 13:15 Відповісти
Та ви, що? У Львові? В такому самому "правильному українському місті" і такі казуси? Я ЗАВЖДИ ГОВОРИВ І НЕ ПЕРЕСТАНУ ГОВОРИТИ; ЛЬВІВ - ЦЕ ВЖЕ ДАВНО СКАЦАПЩЕНЕ МІСТО, яке тягне ковдру захисників України на себе.
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08.02.2022 13:16 Відповісти
Львів НЕ скацаплене місто..

інше питання ,що на виборах вже довший час робить погоду бидло -"льВівці"...

котрі обирають САдового ,давнього друга Допкіна і Фрідмана

прихильника рузьке і поляків..

https://inlviv.in.ua/lviv/de-vash-banderivskyj-prapor-nitsoj-zvynuvatyla-lviv-u-skochuvanni-v-russkij-mir "Львов гаврит па русскі" ..була така акція,Ініційована Андрійком...
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08.02.2022 13:38 Відповісти
...Питаю у вашого Андрія Міщенка, колишнього нардепа, львів'янина, свободівця, який працює в Кропивницькому:

- Як тобі вдалося в Кропивницькому з прапором провернути?
- Ну як, з тими поговорив. З тими. Переконував. Погодилися.
- А у Львові що?
- Що. Львов гаваріт па рускі. Забула? Садовий ледве на свята погодився вивішувати.

Капець.
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08.02.2022 13:39 Відповісти
https://inlviv.in.ua/lviv/tse-sumnyj-final-miskoyi-gospodarky-abo-cherez-shho-mogla-zgority-ponad-200-litnya-grazhda Про останню пожежу у Львові.
Це сумний фінал міської господарки, або Через що могла згоріти понад 200-літня ґражда
Про спусковий гачок

Першопричину пожежі вбачаю у тому, що саме на цій єдиній гуцульській гражді, яка пішла з димом, дирекція Музею народної архітектури і побуту тиждень тому планувала вирити підземний 10-метровий тунель, який мав з'єднати оту нещасливу гражду з викопаною поруч «криївкою УПА». А завершити цейпроект планувалося до 14 жовтня 2022 року, коли наша держава святкуватиме 80-ту річницю УПА.

Звідси, у мене питання: хто отой невідомий ініціатор і розробник цього ура-патріотичного проекту? Він має бодай зелене поняття, що таке музей-скансен, специфіка його експонатури і які цілі музейництва загалом?
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08.02.2022 13:44 Відповісти
Так, а в чому різниця???
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09.02.2022 13:26 Відповісти
Це скоріш за все "пєрєсєлєнци" з Дамбасу.
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08.02.2022 13:19 Відповісти
Якщо б одного двох завалили при попытке к бекству показово, може тоді і меньше їх було.
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08.02.2022 13:19 Відповісти
Подивимось що буде, коли бурятські танки будуть за 50 км до Львова.
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08.02.2022 13:28 Відповісти
сподіваюсь, у свій час, патріоти з СБУ не дадуть втекти головним засланцям з Банкової з їх бикофермой та адміністраторами
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08.02.2022 13:24 Відповісти
А скільки ще таких ботоферм по всій Україні?Ось вам і відкриті кордони із мокшандією,безвізовий режим та економічна співпраця в цей час коли йде війна та мокшани загарбали українські землі.
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08.02.2022 13:32 Відповісти
Пока одни в траншеях сидят защищая страну, другие крысят на Москву и позорят нацию.
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08.02.2022 13:39 Відповісти
Агась, хуінькій мальчік у трусиках з зе-ботохфєрми. Абідєлі, ігрушкі отнялі! Корму лішилі! Цікаво, хто з цих ботів не вийде срати на Цензорі?!
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08.02.2022 13:43 Відповісти
Ответку паРашистам на том же оборудовании слабо? По самые гланды Путлеру, чтоб задумался стоит ли пакостить тут!!
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08.02.2022 13:46 Відповісти
Ніяких тюрем та сроків!!! Тільки чистка каналізацій за пайку та в прямому ефірі,досвід дозволяє......я серйозно...тільки креатив злякає підмоскалених...
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08.02.2022 13:48 Відповісти
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08.02.2022 13:54 Відповісти
Мешканці патріотичного Львова...
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08.02.2022 14:46 Відповісти
пора вводить закон за гос.измену-растрел!
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08.02.2022 15:05 Відповісти
Интересно, а квартирки съёмные или с мамками, папками живут? И что мамки-папки не догадываль что что-то не так или им сынки втирали, шо они майнят? Просто интересно.
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08.02.2022 15:18 Відповісти
А, что законом запрещено иметь 1000 -3000 сим карт? Или предоставлять услуги активации на сайтах? Где нарушение, где там боты? Понятно, что можно и для ботов использовать, но где закон который запрещает ботов?
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08.02.2022 15:24 Відповісти
я бы эти ботофермы - гранатами забрасывал........
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08.02.2022 16:29 Відповісти
Насколько люди или не люди в комментах стадо очень далекое от IT индустрии, и не понимают, что оператор прекрасно знает сколько симок в конкретном секторе вплоть до каждой квартиры и увидеть оператору концентрацию симок вообще не проблема, ВООБЩЕ. Коллекторы имеют точно такие же ботофермы и ничего, и много и операторы прекрасно о них знают и определяют это на раз. Ну да ладно, пускай стадо думает, что найти ботоферму сложно, но почитать как работает их телефон не нужно и это печально. Но не одному в голову не приходит, что есть платная услуга для отслеживания детей и для неё GPS не нужен и оператор отслеживает телефон по базовым станциям, если их хватает по территории базовых станций, а иногда даже отключенный телефон со вставленной батарейкой можно отследить ))) Одно удивляет, что люди пишут всякую ересь о насилии, что у вас с головой??? Вам бы к врачу с такими извращениями, люди переставайте смотреть разное извращенное видео, а то мозги как у бабуина будут, с извращенной психикой, комменты страшно читать, извращенцы и насильники со стажем во многих комментах.
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08.02.2022 18:51 Відповісти
 
 