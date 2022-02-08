Нагнітали паніку та "мінували" об'єкти: У Львові виявили дві ботоферми, які курирували з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Львові виявили дві ботоферми, адміністраторів яких курирували організатори з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Кіберфахівці СБУ виявили та ліквідували у Львові 2 ботоферми. Їхня загальна "потужність" становила 18 тисяч фейкових акаунтів. За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ. Як встановило слідство, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби "ботоферм", а третій - забезпечував їх технічне обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.
У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили:
- два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн- канальних;
- 3 тис. сім-карток мобільних операторів;
- ноутбуки з доказами протиправної діяльності;
- чорнову бухгалтерію.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, для встановлення всіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб.
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на самом деле не украинцев, а граждан стран, воюющих против великобритании и союзников.
не по национальности изолировали. так понятнее?
речь исключительно о гражданстве. не о национальности.
среди граждан австро-венгрии были земляки и пушкина и гете и шекспира.
никто украинцев не изолировал.
ферштейн?
ладно. еще одна попытка.
"а канадці під час першої світової , росіян повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
может так доходчевее?
"а канадці під час першої світової , поляків пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
а так?
"а канадці під час першої світової , угорців повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
как, впрочем, советую, почитать и то, что написал я.
все что написал я есть в википедии и в библиотеках
а потом попали и другие после переворота в московском царстве 17 года
я же вам настоятельно не советую пользоваться сомнительными ресурсами в сети.
І якщо не спроможні вичитати, що другим критерієм був майновий то я безсилий.
хорошо звучит
вроде всем все понятно, хотите дальше продолжать о паспортах и украинцах?
но по какой-то причине
акцентировал именно на украинцах.
поскольку и сайт "левый", можно догадаться почему он это делал
делать правильные выводы из прочитанного на "левом" сайте
Зе говорит - у нас уже 8 лет войны - когда надо успокоить тревогу тех, кто нам поставляет оружие и разведданные.
а когда ботов наемных ловят - скажет хулиганы, время мирное
и нехер же этом ботам заняться. куча всего в нормальном мире.
это надо иметь каке-то мозги перекособоченные
інше питання ,що на виборах вже довший час робить погоду бидло -"льВівці"...
котрі обирають САдового ,давнього друга Допкіна і Фрідмана
прихильника рузьке і поляків..
https://inlviv.in.ua/lviv/de-vash-banderivskyj-prapor-nitsoj-zvynuvatyla-lviv-u-skochuvanni-v-russkij-mir "Львов гаврит па русскі" ..була така акція,Ініційована Андрійком...
- Як тобі вдалося в Кропивницькому з прапором провернути?
- Ну як, з тими поговорив. З тими. Переконував. Погодилися.
- А у Львові що?
- Що. Львов гаваріт па рускі. Забула? Садовий ледве на свята погодився вивішувати.
Капець.
Це сумний фінал міської господарки, або Через що могла згоріти понад 200-літня ґражда
Про спусковий гачок
Першопричину пожежі вбачаю у тому, що саме на цій єдиній гуцульській гражді, яка пішла з димом, дирекція Музею народної архітектури і побуту тиждень тому планувала вирити підземний 10-метровий тунель, який мав з'єднати оту нещасливу гражду з викопаною поруч «криївкою УПА». А завершити цейпроект планувалося до 14 жовтня 2022 року, коли наша держава святкуватиме 80-ту річницю УПА.
Звідси, у мене питання: хто отой невідомий ініціатор і розробник цього ура-патріотичного проекту? Він має бодай зелене поняття, що таке музей-скансен, специфіка його експонатури і які цілі музейництва загалом?