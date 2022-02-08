За результатами зустрічі Зеленського та Макрона підписано низку двосторонніх документів, - ОПУ. ФОТО
За результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Емманюеля Макрона підписано низку двосторонніх документів.
про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, у присутності глав держав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та віце-президент з питань Євразії "Талес Інтернешнл САС" Крістоф Лановскі підписали меморандум про взаєморозуміння між МВС України та "Талес Інтернешнл САС".
Крім того, генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв та Крістоф Лановскі скріпили підписами угоду про співробітництво. Спільну заяву ДК "Укроборонпром" та посольства Французької Республіки в Україні підписали Юрій Гусєв і посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Зауважується також, що тимчасовий виконувач обов'язків голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук та президент групи Desautel Жером Десотель поставили підписи під спільною заявою про наміри між ДСНС та АТ "Десотель" (Desautel SAS).
Голова правління АT "Укрзалізниця" Олександр Камишін і голова та генеральний директор компанії Alstom Анрі Пупар-Лафарж підписали меморандум про взаєморозуміння між АT "Українська залізниця" та Alstom Transport SA.
Також повідомляється, що Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Макроном у Києві зазначив, що важливим питанням їхніх перемовин стало залучення Франції до спільних економічних і насамперед інфраструктурних проєктів.
"Сьогодні ми фіналізували домовленості й перевели в практичну стадію реалізації дуже важливі проєкти: постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки з "Десотель Ешель Ріфо" на 300 мільйонів євро. Також реалізується проєкт з будівництва, зокрема в місті Миколаєві, патрульних катерів для Державної прикордонної служби", – повідомив глава держави..
Він також наголосив, що Україна та Франція продовжать розвивати співпрацю з компанією Airbus щодо створення національного авіаперевізника.
"Крім того, у межах військово-технічного співробітництва між нашими державами підписано угоду між "Укроборонпромом" та французькою компанією Thales. Також сьогодні підписано спільну заяву "Укроборонпрому" з французькою стороною щодо реформ оборонно-промислового комплексу України", – додав Зеленський.
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1. Підписані "меморандуми ні про що".
2. Підписані (без торгу, без аукціонів з вибором найкращої пропозиції) французького заліза невідомої якості на кругленьку суму.
Нас знову кинули, і Макрон, і Зеленський.
2. Зброю союзники нам привозять ВСУПЕРЕЧ позиції Зеленського, який каже, що немає ніякої загрози, а союзники "нагнітають".
3. Істерику побачиш у дзеркалі, десь там і "соя", та інші фантоми твоєї свідомості.
4. Україну захищати, приїдеш із Польші?
А як там відносно допомоги зброєю Україні? Кацапня ще нікуди від кордонів не збирається - чи зараз головне локомотиви та пожежні машини?
https://161.ru/text/gorod/2022/02/06/70426469/ В Ростовской области рядом с памятником установили экран с Вечным огнем
В селе Приморка в Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны установили экран с изображением Вечного огня. Об этом в соцсетях рассказал автор проекта «Тютина» Алексей Максимук.
Содержать настоящий Вечный огонь слишком дорого, пояснили в администрации Приморского сельского поселения. И добавили, что его в поселке никогда не было.
- Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас - [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь - самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть, - пригласила экс-глава администрации поселения Ирина Яровенко.
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1490950969068249091 8h
Будь-яка брехня рано чи пізно виходить назовні. Якщо влада і далі дітиме за вказівками аргесора, її дні будуть полічені. Макрон привезе сьогодні «мирні пропозиції», які йому вчора надиктували у Москві. І не треба сподіватись, що він гратиме на боці України
они наверно сами на вызовы ездят и тушат пожары ?
короче дали лягушатникам заработать...а что ОНИ У НАС купили? В чем НАША ВЫГОДА? пилорама на оманские счета осла?