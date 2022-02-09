Цьогоріч на Одещині почнуть ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і дороги на Київ, - Служба автодоріг. ФОТО

На Одещині впродовж цього року планується реалізація низки масштабних інфраструктурних проєктів.

Детально про плани на будівельний сезон розповів начальник Служби автомобільних доріг області Дмитро Рибалко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, основним проєктом цього року можна назвати початок будівництва міжнародної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з будівництвом транспортної розв’язки у 2-х рівнях у місці перетину із автодорогою М-28 Одеса – Южний – /М-14. Також важливим є старт капітального ремонту 19 ділянок автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса з урахуванням транспортних розв’язок, що відбудеться за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Роботи виконуватимуть в рамках програми "Велике будівництво".

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"З початку року маємо фінансування у розмірі 1,9 млрд грн. Вже заключено 46 договорів на виконання ремонтно – будівельних робіт, а це 240 кілометрів доріг державного значення. Розробляється 99 проєктів на загальну протяжність 1064 кілометрів. Особливу увагу приділяємо збереженню доріг – влаштовуємо WIM майданчики зважування-в-русі на основних магістралях", – зазначив Рибалко.

Одним з нових напрямків роботи стане влаштування велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Йдеться про реалізацію проєкту "Велике та Мале велокола" загальною протяжністю 458 км.

"У 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" в Одеській області збудовано та відремонтовано 186 км державних доріг та 70 км місцевих доріг", – додали в пресслужбі Одеської ОДА.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році було побудовано та оновлено більше ніж 7 тисяч км доріг по всій Україні.

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