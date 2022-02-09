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Цьогоріч на Одещині почнуть ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і дороги на Київ, - Служба автодоріг. ФОТО

На Одещині впродовж цього року планується реалізація низки масштабних інфраструктурних проєктів.

Детально про плани на будівельний сезон розповів начальник Служби автомобільних доріг області Дмитро Рибалко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, основним проєктом цього року можна назвати початок будівництва міжнародної дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з будівництвом транспортної розв’язки у 2-х рівнях у місці перетину із автодорогою М-28 Одеса – Южний – /М-14. Також важливим є старт капітального ремонту 19 ділянок автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса з урахуванням транспортних розв’язок, що відбудеться за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Роботи виконуватимуть в рамках програми "Велике будівництво".

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"З початку року маємо фінансування у розмірі 1,9 млрд грн. Вже заключено 46 договорів на виконання ремонтно – будівельних робіт, а це 240 кілометрів доріг державного значення. Розробляється 99 проєктів на загальну протяжність 1064 кілометрів. Особливу увагу приділяємо збереженню доріг – влаштовуємо WIM майданчики зважування-в-русі на основних магістралях", – зазначив Рибалко.

Одним з нових напрямків роботи стане влаштування велосипедних доріжок на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Йдеться про реалізацію проєкту "Велике та Мале велокола" загальною протяжністю 458 км.

"У 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" в Одеській області збудовано та відремонтовано 186 км державних доріг та 70 км місцевих доріг", – додали в пресслужбі Одеської ОДА.

Як раніше повідомив координатор програми "Велике будівництво" і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, в 2021 році було побудовано та оновлено більше ніж 7 тисяч км доріг по всій Україні.

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Цьогоріч на Одещині почнуть ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і дороги на Київ, - Служба автодоріг 01
Цьогоріч на Одещині почнуть ремонт траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ і дороги на Київ, - Служба автодоріг 02

Автор: 

дороги (3080) Одеська область (3344) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+2
Шо-та ни слова о восстановлении бывшей восток-Кишинев(восток- Одесса) бетонки стратегического значения на участке от Кировограда до Одесса-Киев трассы(любашовская развязка) мимо славнозвiсноi Врадiiвки. Страна имеет большущие потери за счет объезда, более чем в 100 км через Умань, да и нагрузяка на уманскую трассу шаленна. Через год два ее угробят из-за тупости не восстановить в первую очередь одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:45 Відповісти
+2
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09.02.2022 11:23 Відповісти
+1
Днепропетровск-Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия крупный ЖД узел Знаменка, Кировоград - все завязано напрямую на одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:50 Відповісти
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Шо-та ни слова о восстановлении бывшей восток-Кишинев(восток- Одесса) бетонки стратегического значения на участке от Кировограда до Одесса-Киев трассы(любашовская развязка) мимо славнозвiсноi Врадiiвки. Страна имеет большущие потери за счет объезда, более чем в 100 км через Умань, да и нагрузяка на уманскую трассу шаленна. Через год два ее угробят из-за тупости не восстановить в первую очередь одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:45 Відповісти
Днепропетровск-Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия крупный ЖД узел Знаменка, Кировоград - все завязано напрямую на одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:50 Відповісти
мля ,они международную одесса-тирасполь-кишинев никак не возьмутся до ума довести.всего то 70км до границы
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09.02.2022 11:10 Відповісти
Це дорога в так звану ПМР.

Але вона веде також до багатьох райцентрів на заході Одеської області.
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09.02.2022 11:44 Відповісти
Я ратую восстановить дорогу хотя бы до Любашевки(до киевско-одесской трассы). Тобто, эта дорога - самая коротка из выше упомянутых центрально-восточных регионов к порту ОДЕССА - стратегически. Да и к припортовому аграриям - краткий путь.
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09.02.2022 12:06 Відповісти
Та і дальше треба, бо зараз з Одеси в Покровськ я іду через Балту, а це немалий гак, але зато там ліпша дорога.
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Интересно, за Балтой, в сторону Кодымы , какая дорога? Когда-то была не очень.
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09.02.2022 13:34 Відповісти
Не знаю - в ту сторону не їздив.

А до Покровська від Балти пару років тому зробили дуже добре, фактично нову дорогу зробили.
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09.02.2022 14:12 Відповісти
Шоб мокшанам с Херсона (если захватят) было бы удобней на Киев хандэхать!? Это вместо оснащения армии!? Ублюдки!!!!!
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09.02.2022 11:11 Відповісти
Все будується тільки на сході, півдні і в Карпатах, а на заході тільки кусочки доріг по 5 км.
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09.02.2022 11:19 Відповісти
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09.02.2022 11:23 Відповісти


ДОРОГИ ВОЛИНІ.

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09.02.2022 11:26 Відповісти
 
 