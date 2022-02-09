У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов. ФОТО
У Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.
Як написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов, це була "народна ініциатива", передає Цензор.НЕТ.
"Після маніпулятивних заяв, погроз та марень, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий. Ще раз наголошую, ми – місцеве самоврядування і не ліземо в політику та зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію і особливо в рамках їхнього проєкту "бюджету участі". Дніпро розпрощався з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією", - розповів Філатов.
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їм треба мочити Пороха
А так да - типа "патриот" ...
Конкурентом Филатову на выборах мэра был Загид Краснов. Может помните такого Олега Царева? Краснов был его ближайшим другом, бизнес-партнером и подельником во всех схематозах. (это не считая откровенного криминального прошлого у Краснова). Это если коротко.
Просто немало вокруг упоротых "урапатриотов" и откровенных подонков прикрывающихся "патриотизмом". Боря как раз из вторых.