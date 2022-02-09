У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов. ФОТО

У Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.

Як написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов, це була "народна ініциатива", передає Цензор.НЕТ.

"Після маніпулятивних заяв, погроз та марень, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий. Ще раз наголошую, ми – місцеве самоврядування і не ліземо в політику та зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію і особливо в рамках їхнього проєкту "бюджету участі". Дніпро розпрощався з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією", - розповів Філатов.

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