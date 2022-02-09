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У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов. ФОТО

У Дніпрі біля входу до будівлі міськради на Алеї багатонаціонального міста, яку відкрили у липні 2019 року, на флагштоку замінили прапор Білорусі на біло-червоно-білий.

Як написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов, це була "народна ініциатива", передає Цензор.НЕТ.

"Після маніпулятивних заяв, погроз та марень, який Олександр Григорович наговорив про Україну, червоно-зелений прапор з орнаментом було замінено на біло-червоно-білий. Ще раз наголошую, ми – місцеве самоврядування і не ліземо в політику та зовнішні справи держави. Але ми не можемо перешкоджати нашим громадянам, які висловлюють свою позицію і особливо в рамках їхнього проєкту "бюджету участі". Дніпро розпрощався з образом політичного режиму Білорусі на користь символу її національного руху зі столітньою історією", - розповів Філатов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мерія Вільнюса замінила прапор міста на біло-червоно-білий. ФОТО

У Дніпрі перед будівлею мерії прапор Білорусі замінили на біло-червоно-білий, - Філатов 01

Автор: 

Білорусь (7987) Дніпро (3320) прапор (487) Філатов Борис (465) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+51
Наш настоящий сцяг, а не это закатно болотное дерьмо. Спасибо украинцам, что продолжаете верить в нас, хоть и поводов для этого мало.
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09.02.2022 11:29 Відповісти
+38
Правильное решение !
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09.02.2022 11:27 Відповісти
+33
сняли флаг белоруской губернии рф
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09.02.2022 11:29 Відповісти
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сняли флаг белоруской губернии рф
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09.02.2022 11:29 Відповісти
Правильное решение !
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09.02.2022 11:27 Відповісти
ще треба підняти "олімпійський" прапор рашки - білий прапор капітуляції перед світом
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09.02.2022 13:58 Відповісти
Молодці.
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09.02.2022 11:27 Відповісти
Молодці!
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09.02.2022 11:28 Відповісти
Наш настоящий сцяг, а не это закатно болотное дерьмо. Спасибо украинцам, что продолжаете верить в нас, хоть и поводов для этого мало.
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09.02.2022 11:29 Відповісти
А потом опять ввели. Да так ввели, что за призыв к санкциям у нас в белорусской области теперь срок 12 лет дают.
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09.02.2022 11:36 Відповісти
ботофермі Підоляка це пофіг
їм треба мочити Пороха
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09.02.2022 13:19 Відповісти
казалось бы прапор днипро порошенко - тролляки подоляки
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09.02.2022 11:37 Відповісти
Чекаємо "культурний вісер" від бацька.
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09.02.2022 11:34 Відповісти
опять запустит "новости", где пометит Украину "бывшей советской социалистической республикой" забавно, что усатый маразматик сам не понял, что сделал Украине комплимент
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09.02.2022 12:25 Відповісти
чтобы Минск в побратимы не набивался.
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09.02.2022 11:44 Відповісти
Как с какой? "Патриотизм" - последнее прибежище негодяев. Город со вторым (после Киева) по величине городским бюджетом в Украине - в полной жопе. Дружбан Фили - Корбан застроил своими "элитными" многоэтажками каждый квадратный сантиметр. В городе - транспортный колапс. Филатовско-Корбановская офшорная паркомафия разлинеела (не СДЕЛАЛА, а именно разлинеела) под платные парковки полосы движения на всех центровых дорогах. Прибрежная зона р. Днепр раздерибанена вся. И пр. и пр. и пр.
А так да - типа "патриот" ...
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09.02.2022 11:49 Відповісти
А чо ж вы голосуете за них???
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09.02.2022 11:53 Відповісти
Вечная проблема Украины: выбирайте из сортов говна.
Конкурентом Филатову на выборах мэра был Загид Краснов. Может помните такого Олега Царева? Краснов был его ближайшим другом, бизнес-партнером и подельником во всех схематозах. (это не считая откровенного криминального прошлого у Краснова). Это если коротко.
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09.02.2022 12:00 Відповісти
Давай якось будемо размежовувати.Те,що Боря-Генівська шобла - суки;те,що так, як в Дніпрі,міський бюджет мабуть більше ніде не крадеться(хочаб згадати новорічну ілюмінацію);те,що в місті скоро вже почнуть стягувати платню за прохід по вулиці,це все правда.Те,що ці гниди вміло прикрикриваються "патріотизмом",це теж правда.Але до чого тут твоя зневага до патріотизму без лапок?
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09.02.2022 15:50 Відповісти
Если без кавычек, то я "за" всей душой. Нет и близко никакого "неуважения".
Просто немало вокруг упоротых "урапатриотов" и откровенных подонков прикрывающихся "патриотизмом". Боря как раз из вторых.
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09.02.2022 16:14 Відповісти
Маразм процветает...
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Зараз Лука оголосить війну Дніпропетровській області!
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09.02.2022 11:45 Відповісти
Ты - не беларус , БЧБ-пачвара.
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09.02.2022 19:52 Відповісти
Представляю , как у Бульбаши рванёт
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09.02.2022 12:41 Відповісти


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09.02.2022 12:43 Відповісти
Дзякуй! Вельмi прыемна! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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09.02.2022 12:59 Відповісти
этот бомба для Крэпкага Картошэка, Украину за 3 дня брать собравшегося!)))..теперь тока защеку возьмет!))))
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09.02.2022 13:50 Відповісти
БЧБ-ануча , это не флаг Беларуси, а пособников нямецко-фашистских оккупантов.
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09.02.2022 19:51 Відповісти
Ну все, теперь Белоруссия объявит войну Днепру!
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09.02.2022 19:57 Відповісти
ща пердак луки выпедит бульбочку)
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09.02.2022 22:54 Відповісти
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09.02.2022 22:57 Відповісти
БРАВО!!!!!!
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10.02.2022 15:00 Відповісти
 
 