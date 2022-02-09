На стіні Ханського палацу в окупованому Бахчисараї після "реставрації" з'явилися тріщини. Денісова звернулась до ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж
В окупованому Криму один із корпусів Ханського палацу в Бахчисараї дав тріщину після так званих реставраційних робіт на території пам'ятки кримськотатарської палацової архітектури.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"На стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення "реставрації" з'явилася велика тріщина", - йдеться у повідомленні.
За словами так званого керівника "Дирекції з централізованого обслуговування та розвитку закладів сфери культури" Іллі Алимчева, постраждав світський корпус Ханського палацу.
Як стверджує представник окупаційної влади, тріщина у стіні корпусу з'явилася через помилки в проєкті "реставрації". За його словами, "в цьому немає нічого страшного, це все можна усунути, серйозної шкоди не заподіяно".
Кримські активісти публікують у Фейсбуці світлину корпусу, що руйнується, Ханського палацу.
Український омбудсман Людмила Денісова після того, як корпус Ханського палацу в окупованому Бахчисараї дав тріщину після "реставрації", закликала Секретаріат ЮНЕСКО відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Криму. Про це Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі.
"Велика тріщина з’явилася на стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення так званої "реставрації". Ця пам'ятка включена до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звертаюся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на ТОТ Криму", - поінформувала український омбудсман.
Вона наголосила, що країна-окупант РФ продовжує грубо порушувати міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму.
За її словами, міжнародно визнані закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам’ятки.
Зокрема, як зазначила Денісова, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій.
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на глинистых грунтах если даже ямку под стеной вырыешь и там будет собираться вода то грунт под действием тяжести стены просядет,
а они там траншею вырыли
см. 3 фото