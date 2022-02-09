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Новини Фото Окуповані території
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На стіні Ханського палацу в окупованому Бахчисараї після "реставрації" з'явилися тріщини. Денісова звернулась до ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму один із корпусів Ханського палацу в Бахчисараї дав тріщину після так званих реставраційних робіт на території пам'ятки кримськотатарської палацової архітектури.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

"На стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення "реставрації" з'явилася велика тріщина", - йдеться у повідомленні.

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За словами так званого керівника "Дирекції з централізованого обслуговування та розвитку закладів сфери культури" Іллі Алимчева, постраждав світський корпус Ханського палацу.

Як стверджує представник окупаційної влади, тріщина у стіні корпусу з'явилася через помилки в проєкті "реставрації". За його словами, "в цьому немає нічого страшного, це все можна усунути, серйозної шкоди не заподіяно".

Кримські активісти публікують у Фейсбуці світлину корпусу, що руйнується, Ханського палацу.

Український омбудсман Людмила Денісова після того, як корпус Ханського палацу в окупованому Бахчисараї дав тріщину після "реставрації", закликала Секретаріат ЮНЕСКО відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Криму. Про це Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова поінформувала у Телеграмі.

"Велика тріщина з’явилася на стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення так званої "реставрації". Ця пам'ятка включена до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звертаюся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на ТОТ Криму", - поінформувала український омбудсман.

Вона наголосила, що країна-окупант РФ продовжує грубо порушувати міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму.

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За її словами, міжнародно визнані закони і звичаї ведення війни забороняють державі-окупанту привласнювати та знищувати культурні цінності, історичні пам’ятки.

Зокрема, як зазначила Денісова, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій.

На стіні Ханського палацу в окупованому Бахчисараї після реставрації зявилися тріщини. Денісова звернулась до ЮНЕСКО 01
На стіні Ханського палацу в окупованому Бахчисараї після реставрації зявилися тріщини. Денісова звернулась до ЮНЕСКО 02
На стіні Ханського палацу в окупованому Бахчисараї після реставрації зявилися тріщини. Денісова звернулась до ЮНЕСКО 03

Автор: 

Денісова Людмила (883) історія (1072) Крим (14201) пам’ятник (932) ЮНЕСКО (164) Бахчисарай (52)


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Топ коментарі
+29
Русня к чему не прикоснется- все превращает в тлен. Как саранча.
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09.02.2022 14:33 Відповісти
+17
В Херсонесе украли странную плитку и перестелили новодел. Бахчисарай рушится, Генуэзская крепость рушится, в Керчи рушится Ени-Кале и т.д. Уроды.
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09.02.2022 14:36 Відповісти
+14
оце реальний виглід цієї ядерної "свердержави" з середини.
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09.02.2022 14:34 Відповісти
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Русня к чему не прикоснется- все превращает в тлен. Как саранча.
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09.02.2022 14:33 Відповісти
В Херсонесе украли странную плитку и перестелили новодел. Бахчисарай рушится, Генуэзская крепость рушится, в Керчи рушится Ени-Кале и т.д. Уроды.
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09.02.2022 14:36 Відповісти
а что с дебилов возьмешь,
на глинистых грунтах если даже ямку под стеной вырыешь и там будет собираться вода то грунт под действием тяжести стены просядет,
а они там траншею вырыли
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09.02.2022 15:19 Відповісти
оце реальний виглід цієї ядерної "свердержави" з середини.
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09.02.2022 14:34 Відповісти
"Ето так па-русссски!" (с)
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09.02.2022 14:36 Відповісти
Досками подперли!!!

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09.02.2022 14:53 Відповісти
Хотя с другой стороны это здание похоже не на дворец, а на сарай, так что Денисова зря парится
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09.02.2022 14:54 Відповісти
да, таким як ти - аби єврарімонт. А історична і архітектурна цінність - то фуфло. Навіщо історія курці?
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09.02.2022 15:19 Відповісти
Не, ну понятно, куда тем крымским ханам до ***** и его дворцов... Ты ж это имело в виду?
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09.02.2022 15:33 Відповісти
нехай ще й кримський міст так трісне
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09.02.2022 14:36 Відповісти
він так потихеньку вже і робить. просто орки кожну шпаринку відразу замазують щоб непомітно було
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09.02.2022 16:43 Відповісти
Виб@ядки рукожопі! ********* буряти історичну пам'ятку!
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09.02.2022 14:37 Відповісти
А що ви очікували від рУКОЖОПИХ???????????
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09.02.2022 14:46 Відповісти
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09.02.2022 14:49 Відповісти
Ну да тріщина, там фундамент поїхав до *******.
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09.02.2022 15:01 Відповісти
схоже на те бо тріщина не лише по вертикалі, а і вздовж пішла. там походу вся стіна може впасти
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09.02.2022 16:44 Відповісти
До чого кацапня вонюча не дотронеться все псується
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09.02.2022 15:04 Відповісти
Напевне реставрацією займаються джамшут и равшан.
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09.02.2022 15:07 Відповісти
нажаль, Стєпан та Алєксандр
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09.02.2022 15:15 Відповісти
рукожопінг
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09.02.2022 15:13 Відповісти
Варвары, бл&...
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09.02.2022 15:51 Відповісти
я один помічаю 2 шт кондиціонери які "чудово" вписуються і гармонійно доповнюють з старовинний архітектурний ансамбль.
см. 3 фото
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09.02.2022 16:47 Відповісти
Варвари.
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09.02.2022 17:03 Відповісти
ублюдки......
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10.02.2022 15:23 Відповісти
шедеврально, так держать!
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10.02.2022 17:39 Відповісти
 
 