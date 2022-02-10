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Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві викрито місцевого жителя, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Також встановлено, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

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"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його завербували через одну з анонімних груп месенджера "Telegram". Для зв’язку з "кураторами" використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.

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Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ст. 111 (державна зрада),
- ст. 258 (терористичний акт).

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Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ 01
Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ 02
Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ 03
Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ 04

Автор: 

Київ (19795) СБУ (13061) теракт (1036)


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Топ коментарі
+39
На палю падлу і поставити біля бульбашського або кацапсячого посольства!
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10.02.2022 10:25 Відповісти
+23
От так і з авто Шеремета було, але зебіли вирішили звинуватити ветеранів і волонтерів...
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10.02.2022 10:34 Відповісти
+18
Файна новина! У в.язницю гівнюка...
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10.02.2022 10:25 Відповісти
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На палю падлу і поставити біля бульбашського або кацапсячого посольства!
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10.02.2022 10:25 Відповісти
Можливо його злили навмисно. Агент так собі, дрібний пакоснік.Заодно відволікли увагу від своєї справжньої агентури. Принаймі може рахують, що відволікли.
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10.02.2022 10:56 Відповісти
Файна новина! У в.язницю гівнюка...
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10.02.2022 10:25 Відповісти
І будемо годувати? Краще на палю.
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10.02.2022 10:34 Відповісти
Треба так щоб годувати тільки один рік після суду!
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10.02.2022 10:36 Відповісти
Шо вы так полубесплатной рабочей силой разбрасываетесь?
В Украине разве нет опасных мест, где нужны руки рабочие?
Вон пусть ртуть на левом береге в Киеве вычерпывают.
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10.02.2022 11:52 Відповісти
Треба ще бітуму та електроенергії в бульборейсі купити.
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10.02.2022 10:32 Відповісти
В пана иєх варіанти де придбати окріцм бульбонії,чи ман ******** жити в бездоріжжі?
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10.02.2022 10:36 Відповісти
Є ще "брати" расєянці, якщо вам так хочеться доріг шо аж ноги трусяться.
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10.02.2022 10:38 Відповісти
Ноги в мене не трусяться та якщо всім так хочеться до Європи то туди по совкових дорогах не доїдеш навіть з увімкненим дебільним світлом пристегнутим і пройшовши корумпований техогляд.
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10.02.2022 10:44 Відповісти
Тобто в Європу без торгівлі з лукашеску ніяк? Офігеть умови.
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10.02.2022 10:49 Відповісти
Коли стану президентом,візму тебе радником,запропонуєш альтерннативу і зробимо це разом,а поки що маємо те що маємо,ні доріг ні європи,зате пристебнулись і ввімкнули світло як на туманному альбіоні,щоб уявляли себе подданими.
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10.02.2022 11:12 Відповісти
Як майбутній радник раджу - не треба йти в президенти бо нам і після нинішнього забагато розгрібати.
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10.02.2022 11:28 Відповісти
Якщо непіду то не бути тобі радником,так і будеш сидіти у багнюці по вуха ,і без посади і без доріг.
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10.02.2022 11:31 Відповісти
Та не треба мені посада, а дороги і без псевдопрезидентів є.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
Доріг у нас не було,нема і не скоро будуть,бо совок рулить,а совок більше краде ніж будує і це всі роки (незалежності) з 1991р.
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10.02.2022 11:43 Відповісти
Співчуваю, тяжко вам там в совку.
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10.02.2022 11:53 Відповісти
Вам в одкб краще?
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10.02.2022 12:01 Відповісти
Самі вирішуйте.
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10.02.2022 12:05 Відповісти
Мене влаштовує,я ***** не звав.
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Та невже? Радіти дорогам, з бульбашо-рашистського бітуму, по яких пан пензлює в Європу це не спонсорування окупанта, а виважена державницька позиція?
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10.02.2022 12:29 Відповісти
Мене не цікавить куди ти там пізнлюєш а мої бажання записані в Українській Конституції в Європу І НАТО не те що по бітуму а навіть по 200 тих окупантах.
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10.02.2022 12:51 Відповісти
У тебе прапорець відклеївся, проксішка.
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10.02.2022 13:12 Відповісти
Ти головне слідкуй за своїм,а за мій не переймайся,як відклеївся ,так і приклеїться.
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10.02.2022 13:16 Відповісти
Вариант задействовать собственные НПЗ на полную в головы не приходит? так же, как и закупить вовремя газ и уголь, и не покупать тараканскую электроэнергию.
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10.02.2022 11:04 Відповісти
а крім бульбенленда чи парашки бітум ніхто більше не виробляє?
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10.02.2022 21:15 Відповісти
От так і з авто Шеремета було, але зебіли вирішили звинуватити ветеранів і волонтерів...
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10.02.2022 10:34 Відповісти
Завербовать "втемную" можно кого угодно , вражеские спецслужбьі как раз и заинтересованьі в дискредитации патриотических сил . Человек слаб...
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10.02.2022 10:51 Відповісти
Завербувать можна будь-кого, але відео показують, що то були інші люди... І просте питання: ви дійсно вірите, що вбивство маловідомого журналіста (це ж не Шустер і не Портніков) могло дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))) Бо наша доблєсна поліція так вважає...
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10.02.2022 11:44 Відповісти
Назвать Шеремета "малоизвестньім журналистом" все равно , что назвать Навального "блогером" , не ? 😜
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10.02.2022 13:05 Відповісти
Шеремет - не Шустер, не Мосійчук, не Гардон, не Портніков, не Лещенко з Мустафою... Так, він в ТОП-10 найвідоміших точно не входив, тому я не підтримую версію МВС, що його вбили для дестабілізації ситуації та культивації величі арійської раси...

Ну а нормальній людині взагалі достатньо подивитися на ментовські відео, щоб зрозуміти, що всі їх підозри і версії - це натягування сови на глобус! Ріст Антоненка не співпадає, малюнки на його одязі не співпадають, татух у Дугар на відео немає (хоча в неї там всі руки в тату по лікоть!), походження муляжу міни пояснило Міноборони...
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Будуй , це зустрій ? Привет переводу ! 🇺🇦
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10.02.2022 13:08 Відповісти
Будуй це перевірка на кацапа...
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10.02.2022 13:13 Відповісти
Незачет , спалился , портянка !
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10.02.2022 13:15 Відповісти
Не зустрій, а лад, якщо що...
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Зебіл - це Аваков ?)))
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10.02.2022 11:40 Відповісти
Аваков, Зе і Рябошляпка - на прес-конференції були ці троє...
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10.02.2022 11:42 Відповісти
С каких это пор Аваков стал зебилом?
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10.02.2022 12:08 Відповісти
Аваков, Зе і Рябошляпка - на прес-конференції були ці троє...
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10.02.2022 12:30 Відповісти
Но сфабриковал именно Аваков.Ты сильно возмущалось,когда Аваков занимался подобным при Порошенко?Вряд ли.Сидело и только подгавкивало.Вот и сейчас молчи
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10.02.2022 12:51 Відповісти
Взагалі-то Авакова критикував завжди - можеш пошукати... І при Порошенку критикував - хоча б за те, що Аваков взявся за справу Шеремета, хоча теракти це компетенція СБУ, а не копів!
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10.02.2022 12:55 Відповісти
Возможно.А какая была реакция Порошенко на все паскудства Авакова?Он хоть раз высказал свою критику?
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10.02.2022 13:15 Відповісти
Реакція була натравити на нього Міхо))) Насправді, думаю, Петя аж дуже хотів його прибрати (бо Аваков фактично Зе підтримав на виборах), але не мав для цього голосів, бо народний фронт вперся...
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10.02.2022 13:20 Відповісти
Та то,что там Пэтя хотел/не хотел-вопрос отдельный.Я спросил:было ли хоть одно публичное недовольство или критика?Ну,хоть раз Пэтя сказал,что не доволен Аваковым?
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10.02.2022 13:24 Відповісти
Ну гугль ось таке видає
https://www.radiosvoboda.org/a/28771828.html
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10.02.2022 13:27 Відповісти
Залётные,... надеюсь лет 5ть впаяют как минимум.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.02.2022 10:39 Відповісти
Сколько кацапской падали в Украине.Рождаются и всю жизнь проживая тут,ненавидят эту нещасную Украину.
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10.02.2022 10:49 Відповісти
киньте його нах у вулик)))
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10.02.2022 10:50 Відповісти
Гнида звичайна
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10.02.2022 10:57 Відповісти
Для обмінного фонду згодиться.
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10.02.2022 10:59 Відповісти
Прохідний двір зробили з України
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10.02.2022 11:12 Відповісти
От вам і брати-бульбаші! Я колись вже писав, що найбільше запроданців під час другої світової війни було серед бульбашів, служили вірою і правдою гітлерівцям, як нині служать козломордим українці на Сході України.
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10.02.2022 11:17 Відповісти
Сфотографировал машину военкома в Житомире

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10.02.2022 11:24 Відповісти
трофей
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10.02.2022 11:26 Відповісти
не. лендлиз.
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10.02.2022 18:20 Відповісти
Військом їздить без номерів? А слабо військома Рязані на ВАЗі?
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10.02.2022 12:18 Відповісти
Нафіг номери - і так всі знають...
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10.02.2022 13:40 Відповісти
с мовой у него полный порядок..))
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10.02.2022 11:28 Відповісти
Яго бы на кол адразу.
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10.02.2022 11:29 Відповісти
Странно, по логике клоуна это агент от Порошенко, а тут на тебе. Что клоун не успел предупредить. Теперь в любом случае кого-то уволят с работы и наверное тех кто эту операцию организовал до поимки подлеца. Клоун ты уже задолбал.
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10.02.2022 11:40 Відповісти
подошел к авто, растегнул ширинку и свомими действиями пытался подпалить машину...

но она почемуто не загоралась....

моча не бензин.... гореть не умеет...
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10.02.2022 11:43 Відповісти
какая связь с Белоруссией? В статье о том что завербован через телеграмм канал. Белорусы платили деньги, уже смешно
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10.02.2022 11:48 Відповісти
катапультой зашвырнуть на пмж в бульбостан .
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10.02.2022 11:49 Відповісти
Я одного не розумію, чого ми не можем десь наприклад в Мацкві або мінську робити якісь диверсії. Приклади є - гиви, моторола, захарченко...
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10.02.2022 11:54 Відповісти
Для чего,что бы выглядеть на камеру такими же *******.
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10.02.2022 12:25 Відповісти
От якраз так виглядають ті, хто Чауса крав, замість того, що викрасти яника/азірова/царьова/клименка...
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10.02.2022 13:28 Відповісти
замість того, що викрасти яника/азірова/царьова/

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А кто это и кому они нужны?
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10.02.2022 13:32 Відповісти
Я думаю, на лаві підсудних у Києві їх хоче бачити значно більше українців, ніж якогось Чауса...
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10.02.2022 13:38 Відповісти
Да Чаус был бы лучшим президентом чем это зеленое ничтожество
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10.02.2022 20:32 Відповісти
то чому одразу посла недофюрера на ковра не викликати ?
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10.02.2022 12:14 Відповісти
если это не подстава, то не представляю какой человек не будучи идиотом или провокатором, повесит в своем жилище красно-болотную лукашенковскую тряпку
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Агента арештувало те фсбу, яке виконує усі забаганки булбостанського кагебе.
І я повинен цьому вірити?
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Матёрого зверюгу поймали!
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10.02.2022 14:32 Відповісти
СБУ-респект...
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10.02.2022 15:00 Відповісти
подпалите его самого.
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10.02.2022 15:57 Відповісти
Ты смотри какой подвиг СБУ совершило! Да у нас таких агентов картофельного ************* до фига.. шо разве не помните нардепа Шевченко или любителя путина Мураева, а шуфрич с Рабиновичем шо уже отмылись??
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10.02.2022 17:22 Відповісти
Росія найняла групу українців для провокацій на території РФ: у СБУ заявили про викриття спецоперації Кремля.

За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.

«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».

Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).

Новина доповнюється…
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10.02.2022 17:56 Відповісти
вывести за пункт пропуска с белорусской областью и дать пинка под зад
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10.02.2022 19:15 Відповісти
давайте его простим, но только после того как его повесят
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10.02.2022 22:31 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ ГРАНИЦУ !!!
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11.02.2022 01:08 Відповісти
и вообще, пусть признается, что он агент не только белорусской спецслужбы, но и литовской, греческой, японской и фиджийской... а ничего, что зеленьський с дерьмаком идут на сдачу интересов Украины... это не шпионаж в пользу страны агрессора?
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11.02.2022 08:54 Відповісти
 
 