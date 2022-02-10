Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві викрито місцевого жителя, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.
СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.
Також встановлено, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.
"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що його завербували через одну з анонімних груп месенджера "Telegram". Для зв’язку з "кураторами" використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.
Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.
Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 111 (державна зрада),
- ст. 258 (терористичний акт).
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В Украине разве нет опасных мест, где нужны руки рабочие?
Вон пусть ртуть на левом береге в Киеве вычерпывают.
Ну а нормальній людині взагалі достатньо подивитися на ментовські відео, щоб зрозуміти, що всі їх підозри і версії - це натягування сови на глобус! Ріст Антоненка не співпадає, малюнки на його одязі не співпадають, татух у Дугар на відео немає (хоча в неї там всі руки в тату по лікоть!), походження муляжу міни пояснило Міноборони...
https://www.radiosvoboda.org/a/28771828.html
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
но она почемуто не загоралась....
моча не бензин.... гореть не умеет...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А кто это и кому они нужны?
І я повинен цьому вірити?
За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.
«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.
Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».
Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).
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