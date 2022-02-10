Завербованого білоруськими держструктурами агента, який намагався підпалити автомобіль, затримано у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві викрито місцевого жителя, завербованого представниками однієї з білоруських держструктур.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування.

Також встановлено, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих "мітингів" поблизу зарубіжних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію.

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"За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньо-політичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Республіки Білорусь. Крім того, зловмисник збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його завербували через одну з анонімних груп месенджера "Telegram". Для зв’язку з "кураторами" використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку.

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Для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Наразі зловмисника затримано та повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для кваліфікації всіх протиправних дій зловмисника. Провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:



- ст. 111 (державна зрада),

- ст. 258 (терористичний акт).

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