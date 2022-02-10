УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10930 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
16 762 86

Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ. КАРТА

Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявляє, що перекриття Росією районів Азовського і Чорного морів загрожує суверенним правам України у виключній морській економічній зоні і є порушенням Конвенції ООН з морського права.

Як передає Цензор.НЕТ, про це командування повідомляє у Фейсбуці.

"РФ продовжує свою деструктивну діяльність з дестабілізації безпекової обстановки у Азово-Чорноморському регіоні, перекриваючи значну частину морських районів – практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря. Прибережними попередженнями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Росія оголосила обширні райони Азовського та Чорного морів небезпечними для плавання на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань, які передбачають ракетну та артилерійську стрільбу", - зауважили в командуванні ВМС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО вивчає можливість розміщення бойових груп у районі Чорного моря, - Столтенберг

У такий спосіб РФ вкотре продемонструвала "зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правам у виключній морській економічній зоні. Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права, 1982 року. Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ", - наголошується у заяві.

ВМС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку, запевнили в командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

Рішення РФ блокувати акваторії Чорного та Азовського морів загрожує суверенним правам України, - ВМС ЗСУ 01

Автор: 

Азовське море (1619) ВМС (1410) росія (66502) Чорне море (1679)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
Когда кацапы уважали международные права? Этож дикари и пираты.
показати весь коментар
10.02.2022 14:03 Відповісти
+36
У мене єдине питання до української влади!



ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
показати весь коментар
10.02.2022 14:10 Відповісти
+23
Я что то не врублюсь. Какое право какая то страна имеет перекрывать все Черное море каждый месяц заявляя о учениях? Почему Украине не начать учения вокруг крыма перекрыв все Азовское море вплоть до Босфора? Ауууу!!! Где ответные санкции и визовый режим против *********? Сколько наша власть будет делать из нас терпил, позорить и издеваться над украинцами?
показати весь коментар
10.02.2022 14:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда кацапы уважали международные права? Этож дикари и пираты.
показати весь коментар
10.02.2022 14:03 Відповісти
чому ми не оголосили у районах Чорного та Азовського морів, які прилягають до України, ці самі артилерійсько-ракетні стрільби ?

шашлички маринують на квітень ?
до квітня ще дожити треба
показати весь коментар
10.02.2022 14:42 Відповісти
Ну так нужно отправить в сторону блокирующих проход кораблей радиоуправляемое корыто, которое не жалко, начиненное взрывчаткой. И пусть только попробуют сделать хотя бы выстрел!!!
показати весь коментар
10.02.2022 14:07 Відповісти
Это 20-го нужно делать. У них типа до 19-го там учения. А потом ихтамнет
показати весь коментар
10.02.2022 14:08 Відповісти
Или можно туда еще, в то корыто, посадить Бойка, Мердтвердчука и Рэбэновича. Тогда точно не будет не единого выстрела
показати весь коментар
10.02.2022 14:13 Відповісти
Саме таким чином (шляхом передачі нам ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО - за рівнем та стандартами озброєнь!

А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.

Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
показати весь коментар
10.02.2022 14:24 Відповісти
СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ---КОТОРУЮ ДАЕТ НАМ ПРИРОДА-- ЭТО СДЕЛАТЬ ПОЛУОСТРОВ КРЫМ ---ОСТРОВОМ...... ПРОРЫТЬ.... А ТАМ УЖЕ ПРИРОДА ПОЗАБОТИЛАСЬ..... КАНАЛ ---ЧЕРНОЕ МОРЕ-АЗОВСКОЕ МОРЕ..... НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ... ПОСМОТРИТЕ НА КАРТУ.....
показати весь коментар
10.02.2022 14:09 Відповісти
Так они с того берега будут козни строить, это не выход, к сожалению для кораблей. А так да остров бы сделать с крысма и воду по крымскому каналу пустить в море, шоб кацапов жабка душила и водой херсонскую область зальем для сельского хазяйства
показати весь коментар
10.02.2022 14:11 Відповісти
это уже 8 лет почт как сделано
показати весь коментар
10.02.2022 14:59 Відповісти
а еще лучше - подводным островом...
показати весь коментар
10.02.2022 14:12 Відповісти
с какого того берега КАНАЛ ПРОРЫТЬ У НАС В 10-18 КМ ОТ АДМИНГРАНИЦЫ А КАЦАБЫ ПУСТЬ МОЧОЙ В КОСМОС ПИСЯЮТ ОТ БЕШЕНСТВА ТОГДА НИКАКОЙ ВОДЫ АПРИОРИ НИКАКИХ КАНАЛОВ НИКАКИХ СУХОПУТНЫХ ДОРОГ ЖЕЛЕЗКИ НИЧЕГО обьщегос Крымом А КАНАЛ МОЖНО И НУЖНО БУДЕТ СРАЗУ ФОРТИФИКАЦИОННО УКРЕПЛЯТЬ ДОТАМИ ДЗОТАМИ БЛИНДАЖАМИ БЕТОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ ПВО МИННЫЕ ПОЛЯ ДО КАНАЛА ВЕДЬ ТО НАША ЗЕМЛЯ РАСЧЕТЫ ГРАДОВ АРТИЛЛЕРИЙ.. В КОНЦЕ КОНЦОВ КАНАЛ МОЖНО ПОДВЕСТИ ПОД ЭГИДУ ООН И СДАТЬ В АРЕНДУ НАТО КАК ОБЬЕКТ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ...
показати весь коментар
10.02.2022 14:30 Відповісти
а откуда взята цыфра 18 км? почему не 5? Да и выйдет тогда два острова: Крысм и тот кусок суши, который будет отрезан каналом
показати весь коментар
10.02.2022 14:35 Відповісти
рашапіди постійно демонструють зневагу до будь-яких міжнародних законів і домовленостей, може пора уже нарешті цивілізованому світові прикрити цю лавочку, не знаю в який спосіб але зараз ці придурки дають слушну нагоду світові.
показати весь коментар
10.02.2022 14:09 Відповісти
блокадою найбільших портів країни орки хотять обвалити не тільки нашу економіку, а і підняти ціну на пшеницю і олію по всьому світу. Тим самим це вони так тиснуть на все світове суспільство.
показати весь коментар
10.02.2022 14:09 Відповісти
Ну так устраните загрозу.
показати весь коментар
10.02.2022 14:10 Відповісти
У мене єдине питання до української влади!



ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
показати весь коментар
10.02.2022 14:10 Відповісти
Ну там же наши люди
показати весь коментар
10.02.2022 14:37 Відповісти
І чому не закриті консульства козломордих.
показати весь коментар
10.02.2022 15:41 Відповісти
Какой вопрос? В Украине нет украинской власти как не печально это.
показати весь коментар
10.02.2022 16:35 Відповісти
Потому, что заробитчане.
показати весь коментар
10.02.2022 18:20 Відповісти
Військова служба передбачає можливість будь якої миті стати до бою , мужньо битися і якщо потрібно буде то і віддати життя за Україну , і така пацифістська заява командування ВМС просто дивує .Сподіваюсь як в 2014 році парад капітулянтів не повториться ?
показати весь коментар
10.02.2022 14:12 Відповісти
Замечу что присягу читают с бумажки, а не учат на изусть. Это как минимум странно
показати весь коментар
10.02.2022 14:38 Відповісти
А де наші два .....Х. ...УЇ-бЄНя і його наркотичне одоробало,чому це не передбачили....чому такі розумні гавкати на допомогу інших країн?
показати весь коментар
10.02.2022 14:13 Відповісти
Чому б не поставити вздовж берегів 500 протикорабельних ракетних комлексів і показати росії де можуть проходит її навчання?!
показати весь коментар
10.02.2022 14:13 Відповісти
Для того щоб так сміливо себе поводити з путінськими орками , нашим ВМСникам потрібно мати яйця ірландських рибаків.
показати весь коментар
10.02.2022 14:23 Відповісти
Спочатку 500 протикорабельних комплексів потрібно мати на озброєнні. Вчора начебто Британці передали ЗСУ 100 протикорабельних ракет авіаційного та морського базування. Плюс Нептун, можливо півтори сотні ракет до Вільхи.
показати весь коментар
10.02.2022 14:29 Відповісти
Если это действительно противоречит букве закона,то нужно немедленно подавать иск против рашки в международный суд и там уже ее чехвостить.Правда сомневаюсь что Зеля на это решится.
показати весь коментар
10.02.2022 14:24 Відповісти
чревато, не чревато ит.д. тут вопрос в том чем мы можем противостоять этому блокированию!? судя по заявлению -ничем.. представляю я Украина блокирует так черное море для своих учений, думаю реакция была бы совсем не на уровне заявлений.. а раз ничего власть противопоставить не может, то так и будет продолжаться.. ПАРАША любит силу! точка!
показати весь коментар
10.02.2022 14:27 Відповісти
Что можно ожидать от бандита засевшего в кремле имеющего власть и ядерное оружие? Ничего хорошего!
показати весь коментар
10.02.2022 14:28 Відповісти
Параша опять в тер водах? Где Украина и НАТО? А Тупция, где? Прямая угроза НАТО,
показати весь коментар
10.02.2022 14:33 Відповісти
Я что то не врублюсь. Какое право какая то страна имеет перекрывать все Черное море каждый месяц заявляя о учениях? Почему Украине не начать учения вокруг крыма перекрыв все Азовское море вплоть до Босфора? Ауууу!!! Где ответные санкции и визовый режим против *********? Сколько наша власть будет делать из нас терпил, позорить и издеваться над украинцами?
показати весь коментар
10.02.2022 14:37 Відповісти
у нас нет флота
показати весь коментар
10.02.2022 21:24 Відповісти
Турция догопорилась с парашей. не препятствовать. в черном море. а мы все поверили едогану. Предположение.
показати весь коментар
10.02.2022 14:40 Відповісти
ще якось можна пояснити зону в Азовському морі....але заблокувати північно-західний район Чорного моря - ну, це вже натуральне хамство, провокація 100%
показати весь коментар
10.02.2022 14:43 Відповісти
Грустно, что мировое сообщество ничего поделать с этим не может.
показати весь коментар
10.02.2022 14:46 Відповісти
Гнида кучма подписал про "внутреннее море"...
показати весь коментар
10.02.2022 14:53 Відповісти
Вспомни Тузлу, потом про Кучму говори... захват Крыма привел к ситуации.. но "чья разведка"??
показати весь коментар
10.02.2022 18:45 Відповісти
Вот для того московиты и попугали уголовника кучму Тузлой, чтоб легче ему было продавать украинцев сразу после того подписанными соглашениями.
показати весь коментар
11.02.2022 09:14 Відповісти
Може.. може ввести війська і взяти під захист щоб запобігти нападу.. парламент має зібратись і дозвіл дати! Але їх від того розігнали..
показати весь коментар
10.02.2022 18:48 Відповісти
Со Средиземного моря, Украина запрашивает флот НАТО в Черное море.
показати весь коментар
10.02.2022 14:46 Відповісти
Параша обнаглела. Взервем верководень? Постраждают все. Не. Я, ничего взрывать не собираюсь. Сама параша готовила.
показати весь коментар
10.02.2022 14:47 Відповісти
Япония готова. Параша имеет шпионов. Знаем.
показати весь коментар
10.02.2022 15:19 Відповісти
А в Крыму, так и вообще на сушу залезла. Пора валить московию.
показати весь коментар
10.02.2022 14:51 Відповісти
Ее пора валить с Киевской Руси.
показати весь коментар
10.02.2022 14:53 Відповісти
Вы, не знаете? Что такое дно Черного моря? Ну, ну.
показати весь коментар
10.02.2022 14:52 Відповісти
А ви розкручуйте далі справу Порошенка за намагання пройти через Керченську протоку. Хіба не блаЗЄнські виродки відмовилися від цього суверенного права?
показати весь коментар
10.02.2022 14:52 Відповісти
Юля первая. не стоит насилия. ****. В тюрягу. за зраду.
показати весь коментар
10.02.2022 15:14 Відповісти
Живет на какие? Пожертвования. Дат всю жизнь.
показати весь коментар
10.02.2022 15:17 Відповісти
krtmn79@krtmn79

https://mobile.twitter.com/krtmn79/status/1491798103862566924 2 ч



Министр обороны Украины резников:
"когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!".
Забыл, видимо, что сам зеленский вывел россию именно из-под таких санкций, которые ей грозили за захваченных моряков.
показати весь коментар
10.02.2022 20:30 Відповісти
Саме так. Складається враження, що ці блаЗЄнські діють у змові з кацапією.
показати весь коментар
10.02.2022 20:32 Відповісти
так перекройте рашке Черное море от Румунии до Грузии для морских учений
показати весь коментар
10.02.2022 15:05 Відповісти
Чем перекрывать,катерами?
показати весь коментар
10.02.2022 17:06 Відповісти
а зону учений в море никто не перекрывает ее объявляют что бы там не плавали
показати весь коментар
10.02.2022 20:55 Відповісти
Так главкому доложите! Он же со всех утюгов вещал-"НАТО нагнетает, ничего не бойтесь, это психология!". Если Зе 6оворит-ничего страшного, че суетится?
показати весь коментар
10.02.2022 15:09 Відповісти
Разумков. Держись. Президент.
показати весь коментар
10.02.2022 15:16 Відповісти
Один выход- Турция закроит Босфор, по просьбе НАТО.
А соглашение о проливах пусть изучают в контексте с Керчинским мостом.
показати весь коментар
10.02.2022 15:20 Відповісти
"зловживання міжнародним" ...
Так может с этим самым "правом" что-то не так, если с такой лёгкостью им можно "злоупотреблять" не боясь никаких последствий?
показати весь коментар
10.02.2022 15:25 Відповісти
А чего мы не бежим в совбез?Что не хотим путю расстраивать?
показати весь коментар
10.02.2022 15:29 Відповісти
Да нас..ть рашке на совбез.. у них право вэто.. плюс они сейчас главенствуют там и проигнорируют, собиратся не будут.. примером скажут что заболели все тяжело... или скажут, что повод не серезный.. там же циники.. они дальтоники пожизни.. на черное белое говорят и наоборот..
От Мюнхена отказались, их это не касается и на Китай намекают..
показати весь коментар
10.02.2022 18:39 Відповісти
Треба з Ердоганом домовлятись, щоби якісь навчання у Босфорі провів, на місяць, з забороною проходження танкерів...
показати весь коментар
10.02.2022 15:32 Відповісти
У орков новый "адмирал" с цирконами вышел в море.. куда пойдет и на кого направит??
показати весь коментар
10.02.2022 18:33 Відповісти
зеленский его короной заразил...
показати весь коментар
10.02.2022 21:26 Відповісти
Средневековые блокады торговых путей в крови у москалей.Если в средние века,это было действенно,то сегодня иски в суд лечат эту проблему на раз.Ведь торговый флот,фрахт,простой,контракты всё стоит грошей.И за блокаду спросят с москалей штрафами.Но даже не штрафы,тут главное,а падение репутации москалей,любящих себя называть торговыми партнёрами.Торговые партнёры,так себя не ведут
показати весь коментар
10.02.2022 15:34 Відповісти
Если бы только в економ. блокаде было дело, было бы проще.. тут военная..
показати весь коментар
10.02.2022 18:31 Відповісти
какая там репутация??? гопники и уроды
показати весь коментар
10.02.2022 21:27 Відповісти
А не бажає Зеля і його на 100000% ДБР порушити справу на Порошенка? Причому тут кацапи? По логіці Володі Криворізького не потрібно виходити в море, щоб не дратувати кацапів, чи не так? То чого верещати? За прохід наших катерів до Керченської протоки Володя Криворізький волав, що то провокація і мордували не кацапів, які стріляли в наших, а Порошенка. Де логіка Зебіли?
показати весь коментар
10.02.2022 15:48 Відповісти
Та запокійся, ніхто твого Порошенка зараз не чіпає. Може поки що. То їх особисті взаємні образи. А те, що Зеля не ту команду має, то факт...
показати весь коментар
10.02.2022 18:29 Відповісти
замість красти на Великому будвіництві, вже б давно прокопали канал з Азовського моря до Чорного і закрили проблему блокади.
показати весь коментар
10.02.2022 16:23 Відповісти
Подсчитывать убытки и- иски в международные суды! Дело беспроиграшное.
показати весь коментар
10.02.2022 16:41 Відповісти
он МН17 уже скоро как 10 лет судятся. Беспроиграшно((
показати весь коментар
10.02.2022 21:28 Відповісти
Нафтогаз от Газпрома давно по суду получил миллиарды. Хотя дело, конечно, не быстрое...
показати весь коментар
10.02.2022 21:56 Відповісти
У пейсатих логіка своя окрема навіть від сородичів. У нашому випадку догіка відсутня повністю.
У даному випадку блоковано роботу ВР - щоби щось не видали достойне мужнвродному праву !!
Диарея повинна оголосити зазначені москалями акваторії територією проведення ракетних авчань із стрідьбою ракетими., щоби жоден москальський корабель не зайшов у води України а якщо зайде то ризикує бути знищеним. І літати там не можна. Це буде говорити про узгодженість дій військових сил України з РФією. Так у свій час робили москалі.

показати весь коментар
10.02.2022 16:55 Відповісти
по-руге дйсно зараз пліснява пожинає плоди того як вони вирішили питання Керченського конфлікту коли Бубочка хотів заглянути в о..ко "великому " пу і наср..ши на рішення суду - поступився інтересами України і міжнародної спільноти.
показати весь коментар
10.02.2022 17:06 Відповісти
на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань

От вам і дати можливого вторгнення в Україну, а також основний напрямок удару. Намагаються обмежити зону, щоби мати формальну причину не пускати кораблі НАТО.
показати весь коментар
10.02.2022 17:13 Відповісти
В Чорному морі кораблі НАТО можуть ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ.
показати весь коментар
10.02.2022 17:55 Відповісти
Що москалі зможуть зробити так це захопити о. Зміїний!!!!!!!! І це буде перемога..
Чи зможе бубочка наказати дати відсіч?!!!!
показати весь коментар
10.02.2022 17:20 Відповісти
Вся эта картина доказывает что Руси-Мразь берет все в окружение. Как бы не были предупреждения но Тварь все делает как планировалО...Это уже перебор не есть хорошо.......
показати весь коментар
10.02.2022 17:34 Відповісти
Ставити глибинні міни з "свій-чужий" і нехай ватники збирають на дні докази.
показати весь коментар
10.02.2022 17:53 Відповісти
Ботяра згинь...
показати весь коментар
10.02.2022 18:24 Відповісти
Постає питання, а де ж була наша розвідка, яка поставляє саму достовірну інформацію? Де генштаб, який має оцінювати ситуацію вперед і діяти на випередження??
Чи в офісі хтось вправно маніпулює, навмисно саботує інформацію і керує президентом, заганяючи того в глухий кут щоб здати інтереси України або підвести до війни. Може той хтось і планує за попередньою домовленістю стати керівником держави?? Мова про Єрмака і його команду у всіх структурах..
показати весь коментар
10.02.2022 18:22 Відповісти
 
 