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Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці. ФОТО

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру трьом підприємцям, які організували схему незаконного видобутку піску, завдавши збитків державі на майже 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, серед підозрюваних – керівники та засновники комерційних структур. Фігуранти організували видобування корисних копалин з порушенням норм законодавства на території Роганської ОТГ.

Як було встановлено, учасники угруповання, прикриваючись дозвільними документами на користування надрами та договором про надання послуг, розпочали видобуток піску з порушенням вимог чинного законодавства. А саме: проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться за межами визначеними географічними координатами спеціального дозволу та гірничого відводу, яким не присвоєні кадастрові номери та на земельних ділянках за відсутності права користування ними, відсутність дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покрову.

"Нецільове використання земельних ділянок, недотримання вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища призвели до зміни ландшафту, ерозії ґрунтів, деградації земель та неможливості відтворення протягом тривалого часу екологічної рівноваги на земельних ділянках. Таким чином, внаслідок протиправної діяльності осіб державі було завдано збитків на суму майже 950 млн грн", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 01
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 02
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин в Одеській області. Екологічний збиток становить 25 млн грн. ФОТОрепортаж

Як повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури, члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин. Після цього керівники підприємств організували протиправну масштабну схему, в якій декілька років поспіль, роблячи вигляд законної діяльності, почали видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці площею понад 18 га.

"Незаконні дії відбувались на території Роганської об’єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, які пристосовані для наукових цілей, фактично знищені. Крім того, підприємці оформлювали договори надання послуг спецтехніки, купівлі продажу корисних копалин та забезпечували організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар’єру", - зазначили у прокуратурі.

9 лютого 2022 року трьом членам організованої групи повідомлено про підозру.

Крім того, вирішується питання про відповідальність службових осіб місцевого самоврядування та керівництва університету, які "не бачили", як фактично знищуються вказані землі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.

Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 04
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 05
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 06
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 07
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 08
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 09
Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці 10

Автор: 

Нацполіція (15329) прокуратура (3711) Харківщина (6054) махінації (423) копалини (269)


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Топ коментарі
+4
на манеже все теже - коля котлета?
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10.02.2022 15:45 Відповісти
+3
Не.... На сколько продали не известно, а один лярд - это убытки, которые считаются по формуле от балды....
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10.02.2022 15:59 Відповісти
+3
Оправдают, это на Велике Крадівництво старались. Вот если бы подпольная фабрика "Рошен"... Чаус в трусиках первым свидетелем был бы.
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10.02.2022 16:07 Відповісти
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на манеже все теже - коля котлета?
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10.02.2022 15:45 Відповісти
Ого объемы)) Если на 1 млрд продали песка - то денег хватит чтобы все спустить))))
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10.02.2022 15:56 Відповісти
Не.... На сколько продали не известно, а один лярд - это убытки, которые считаются по формуле от балды....
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10.02.2022 15:59 Відповісти
Согласен, но по фотографиям все же масштабы огромные
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10.02.2022 16:07 Відповісти
огромные? ))) год работы. но теперь точно цена будет в 2 раза выше.
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10.02.2022 16:59 Відповісти
Песок и щебень - темы бандитские. Это знают все, кто имеет отношение к большому строительству. С бандитами наши доблестные "правоохранители" предпочитают договариваться. А тут, видать, ментов нах послали. Вот и результат. Из сотни нелегальных добытчиков взяли одного. Это победа!
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10.02.2022 16:05 Відповісти
Оправдают, это на Велике Крадівництво старались. Вот если бы подпольная фабрика "Рошен"... Чаус в трусиках первым свидетелем был бы.
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10.02.2022 16:07 Відповісти
Мабуть, прокуратура та влада про це «і не здогадувалися», особливо мєстниє…, бо це раптово і за одну добу сталося…, як і у кожній області!!
Мінприроди мовчить, витріщивши очКи, бо усе з повноваженнями передано місцевим органам на відкуп….
Мінстру тільки посаду залишили з баблом і «обслугою» ….
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10.02.2022 16:11 Відповісти
это ж сколько времени просто смотрели на эту картину, что ценные плодородные земли оказались уничтожены и ничего не делали?... 1 год?, 3?, 5? или все 10?
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10.02.2022 16:20 Відповісти
Ой...... только заметили????!!!!!!

Всё руководство прокуратуры Харькова пересадить надо бы, которая все года это крышевала.
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10.02.2022 16:51 Відповісти
Судья:
- Что вы сделали с миллиардом?
- Половину потратили, а половина куда то пропала.
- Вы оправданы!
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10.02.2022 17:03 Відповісти
Кто песок,кто янтарь,кто бюлики.Тащим и тащим.Вас Нас ждут в ес и нато.
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10.02.2022 17:09 Відповісти
Аж интересно Кто Кого? Здесь не называют имен ,но для публики хотелось бы уточнить : за этим стоит криминальный авторитет Казарцев ( он же Князь) ,кстати большой друг бывшего главы администрации Порошенко некий Райнин ( он и покрывал делишки этого бандита) ,так называемый Бизнесмен Кияшко ( зять Казарцева и дружбан Авакова ,интересно Зеля доведет это дело до конца ?Кстати за этой группой стоит целый ряд рейдерских захватов сх предприятий в области
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10.02.2022 17:18 Відповісти
Какому-то слуге народа не занесли чемодан денег?😁
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10.02.2022 17:31 Відповісти
Судя по фото карьеров - песок кварцевый!. На вес золота!.Он используется в производстве особо ценных сортов стекла, в военной промышленности. В промышленности строительных материалов для дорогих сортов смесей.Сырье и для добычи дефицитного кремния.Экспортный потенциал этого песка поистине огромен!!Я назвал далеко не полный перечень применения кварцевого песка.
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10.02.2022 17:36 Відповісти
Прямо посреди Киева на островах моют песок, никто не замечает. Фемида слепа.
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10.02.2022 19:17 Відповісти
А в Жихорі - Основ'янський район теж видобуток величезний кар'єр і це місто, за декілька років скоротили полосу посадки дерев.
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10.02.2022 22:04 Відповісти
 
 