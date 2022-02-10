Повідомлено про підозру трьом підприємцям за незаконне видобування піску на майже 1 млрд грн на Харківщині, - правоохоронці. ФОТО

Правоохоронці Харківщини повідомили про підозру трьом підприємцям, які організували схему незаконного видобутку піску, завдавши збитків державі на майже 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, серед підозрюваних – керівники та засновники комерційних структур. Фігуранти організували видобування корисних копалин з порушенням норм законодавства на території Роганської ОТГ.

Як було встановлено, учасники угруповання, прикриваючись дозвільними документами на користування надрами та договором про надання послуг, розпочали видобуток піску з порушенням вимог чинного законодавства. А саме: проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться за межами визначеними географічними координатами спеціального дозволу та гірничого відводу, яким не присвоєні кадастрові номери та на земельних ділянках за відсутності права користування ними, відсутність дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покрову.

"Нецільове використання земельних ділянок, недотримання вимог нормативних актів з охорони навколишнього природного середовища призвели до зміни ландшафту, ерозії ґрунтів, деградації земель та неможливості відтворення протягом тривалого часу екологічної рівноваги на земельних ділянках. Таким чином, внаслідок протиправної діяльності осіб державі було завдано збитків на суму майже 950 млн грн", - йдеться у повідомленні правоохоронців.







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Як повідомили в пресслужбі Харківської облпрокуратури, члени організованої групи отримали в оренду земельну ділянку площею близько 2,5 га та дозвіл на видобуток корисних копалин. Після цього керівники підприємств організували протиправну масштабну схему, в якій декілька років поспіль, роблячи вигляд законної діяльності, почали видобуток піску взагалі на іншій земельній ділянці площею понад 18 га.

"Незаконні дії відбувались на території Роганської об’єднаної територіальної громади, а саме на землях Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення. Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, які пристосовані для наукових цілей, фактично знищені. Крім того, підприємці оформлювали договори надання послуг спецтехніки, купівлі продажу корисних копалин та забезпечували організовану групу автомобільним транспортом, за допомогою якого вивозились корисні копалини з території кар’єру", - зазначили у прокуратурі.

9 лютого 2022 року трьом членам організованої групи повідомлено про підозру.

Крім того, вирішується питання про відповідальність службових осіб місцевого самоврядування та керівництва університету, які "не бачили", як фактично знищуються вказані землі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді тримання під вартою.













