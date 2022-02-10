Інвестори трьох проблемних ЖК у Софіївській Борщагівці вимагають внести їхні об’єкти у список недобудов. Місцева влада пропонує судитися. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадяни, які вклали кошти у будівництво житла у трьох ЖК в Софіївській Борщагівці під Києвом, вимагають внести їх до реєстру недобудов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, близько 80 осіб зібралися на мітинг, представляючи 9 недобудів у трьох ЖК. Загалом свої квартири не можуть дочекатися майже тисячу людей, серед яких є переселенці з окупованих територій, ветерани і діючі воїни російсько-української війни.

Ідеться про ЖК "Данія", ЖК "Женева" і ЖК Burberry, у будівництво яких люди вкладали кошти, починаючи з 2017 року.

Продавцями виступали Саченко Ірина, Саченко Олексій, Корніяш Роман та їхні довірені особи Мельниченко Дмитро та Андрушко Артем. У 2016-2018 роках вони побудували і ввели в експлуатацію кілька будинків, але з того часу усі інші об'єкти не добудовані, а наразі все будівництво фактично заморожене.

Ситуація з різними спорудами відрізняється. Зокрема різним є призначення земельних ділянок під недобудами - десь вона відповідає фактичній, тобто багатоквартирному будівництву, а десь - не відповідає. Так само різним є набір дозвільних документів.

"Поверховість споруд постійно збільшувалася. Те, що мало бути 4 поверхи – тепер має 6, а будинок, що повинен був обмежитися сімома поверхами, тепер вигнаний до тринадцяти.

Строки здачі вже кілька разів переносилися під різними приводами. Кричуща ситуація з висотним будинком за адресою Кошова, 97/22, який мали б здати в експлуатацію ще у 2018 році. Тут перші дві секції вже майже готові, однак забудовник ось вже кілька років не доводить їх до кінця. В деяких будинках за кілька років навіть не повністю зробили "коробку", а в деяких навіть почали розбирати те, що вже збудували.

З інвесторів, які кілька років тому вже внесли кошти, вимагають доплатити значну суму грошей, що становитиме майже половину від вже вкладених коштів. Також забудовники хочуть перекласти сплату чималого податку цілком на плечі покупців, хоча за законом податок мають сплатити продавець. Це збільшить інвестовану першочергову суму майже на половину. Саме такі вимоги у новому варіанті подовження договору, який пропонують забудовники Саченки.

Вони фактично тримають нас у кабалі і безвиході, не повертаючи кошти, не здаючи будинки, але вимагаючи доплати невідомо за що. Ми виконали перед забудовниками свої обов’язки. Сплатили кошти, багато хто сплатив одразу 100%. Натомість нині немає ані квартир, оскільки будівництво фактично стоїть вже кілька років, ані грошей, тому що забудовник їх не повертає. Мало того, виявляються факти подвійних продажів квартир, і таких випадків все більше. Ми вимагаємо від забудовників виконувати закон і свої зобов’язання", - пояснили протестувальники.

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Інвестори просять внести недобудови в їхніх ЖК до реєстру недобудів, які формується при Міністерстві регіонального розвитку, щоб мати шанс передати проблемні об'єкти добросовісному забудовнику.

До протестувальників вийшов перший заступник голови Борщагівської ОТГ Олександр Головко. Комунікація не склалася.

На запитання, чому інвестори не бажають слухати і спілкуватися з Головком, один з протестувальників Вадим Зікій відповів, що Головко не сказав нічого нового з часу останньої зустрічі інвесторів з ним, яка відбулася 13 грудня 2021 року.

"Ми вимагали розмови з головою Борщагівської громади Олесем Кудриком, але він до нас не вийшов, хоча ми за 10 днів попередили його про час мітингу. Кажуть, щоб ми почекали, коли він звільниться і завітали до нього в кабінет. Однак ми не чекатимемо, а кабінетними розмовами вже наїлися. За дві місяці нічого не змінилося. Якщо сільрада обрала тактику брати нас змором, просто щомісяця говорячи приємні слова, то це нас не влаштовує. Ми вимагаємо у прозорий і законний спосіб вирішити проблему. У грудні він говорив, що треба шукати нашого забудовника і домовлятися з ним. Тож питання: де забудовник і чому він досі не виконує свої обов’язки? Тоді ж Головко пропонував звернутися до суду. Ми і так це можемо зробити без нього, і багато людей, які вклали кошти у це будівництво, вже подали позови - рахунок іде на десятки. Також казав писати до поліції і прокуратури і зараз говорить, що сільрада може разом з нами туди звернутися. Але ми ще більше місяця тому написали колективні заяви до правоохоронних органів і прокуратури.

Однак найцікавіше, що тоді ж він також закидав думку про те, що ми повинні створити кооператив, який буцімто має добудувати будинки, але на який будуть списані всі борги забудовника і буде покладено проблему підключення всіх комунікацій. Це при відсутності повного пакету документів! Однак це одна зі схем, за якою обдурював інвесторів скандальний київський забудовник Войцеховський. І саме через цю схему сьогодні ошукані ним інвестори змушені опалювати свої висотні будинки дровами. Маса інших ЖК живе без підключених комунікацій, і забудовники їх нині шантажують. Це дійсно реальність, яка є у Києві й області. То сільрада пропонує нам цей же варіант, покриваючи забудовника-шахрая?".

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За його словами, протестувальників найбільше обурило те, що заступник голови громади заявив, що вони вкладали у будівництво не за ринковими цінами, не перевіривши репутацію забудовника, а також, що протестувальники буцімто вимагають добудувати будинки за рахунок держави.

"Нас хочуть представити нахлібниками й дурнями за принципом "самі винні"! Або ж Головко, а тому припускаю, що і сільрада, досі не потрудилася розібратися в ситуації. Чомусь Головко заявляє, що там під усіма будинками неправильне призначення земельної ділянки. Особисто я фінансував будівництво квартири у будинку, де призначення землі під багатоквартирну забудову. Я оплатив квартиру влітку 2017 року у будинку за адресою Кошова, 97/22 за ринковою ціною! Я оплатив 100% від суми, тобто виконав свої обов’язки цілком. І на той час забудовник мав декларацію про початок будівельних робіт, і вже 5 будинків він увів в експлуатацію. А нас нині намагаються виставити наївними дурниками, які купили повітря, не перевіривши репутацію забудовника!

Окрім того, представники сільради, чомусь, заявляють, що ми вимагаємо виділити кошти з держбюджету на добудову наших об’єктів. Але це не так! Є інші способи знайти кошти (а фактично зниклі кошти, які ми свого часу вклали) – у першу чергу за рахунок недобросовісного забудовника)". Просто місцева влада має цим займатися і виконувати свої обов’язки - організувати будівництво і сприяти притягнення забудовника до відповідальності".

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Головко повторив свої слова, що бачить вихід у ситуації в тому, щоб інвестори позивалися до суду й зверталися до поліції й прокуратури.

"У 2019 році я туди заглянув, там була акція і квартири продавали по 10 500 грн за метр квадратний. Ось люди і побігли купувати. Перед тим як вкладати кошти в будівництво що потрібно робити? Перевірити, є призначення ділянки, чи немає, є дозволи на будівництво, чи немає, є історія у забудовника, чи немає. На сьогодні виглядає так, що "ми побачили гарну ціну на рекламі, прибігли й купили"", - сказав Головко.

Представники сільради заявляють, що вони в даній ситуації безсилі. Інвестори ж звертаються до сільради і керівництва Борщагівської ОТГ відповідно до ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування" (підпункт 11 пункту а частини 1 і підпункт 3 пункту б тієї ж частини), яка покладає на сільські і селищні ради повноваження з "організації роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво".

"Проблема в тому, що нема чіткої процедури", - пояснила начальник юридичного відділу Борщагівської сільради Ірина Станіславська щодо виконання даного закону.

Інвестор Альона Панухіна заперечує як те, що протестувальники вимагають добудувати об’єкти за рахунок місцевого або державного бюджету, так і те, що ціни у трьох вказаних ЖК були нижчі за ринкові:

На доказ своєї правоти Альона демонструє архів цін, за яким продавали квартири у ЖК "Данія".

Якщо порівнювати дані Мінфіну щодо середньої вартості житла на Софіївській Борщагівці за грудень 2017 року (12 800 за кв.м) і ціни в ЖК "Данія" за жовтень 2017 року, то виглядає так, що квартири в ЖК продавали за ринковою ціною:





Також вона демонструє приклад акційних цін за 2018 рік, які також відповідають ринковим:

Інвестори заявляють, що надалі вимагатимуть від місцевої влади, РДА, ОДА та Міністерства регіонального розвитку внести об'єкти їхніх ЖК у реєстр недобудів та призначити комісію з інвентаризації вказаних будівництв. Підписи під відповідними заявами були зібрані на мітингу.

Поза камерами представники сільради повідомили протестувальникам, що не вбачають можливості внести вказані об’єкти в реєстр недобудів, оскільки на зазначені споруди є не всі документи. Панухіна заявляє, що це неправда, і включення в реєстр згідно з Постановою Кабінету міністрів № 1327 від 15 грудня 2021 року поширюється на всі недобуди, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів будівництва із середніми (СС2) та значними наслідками (СС3), будуються із залученням коштів фізичних осіб, не прийняті в експлуатацію у строк понад два роки і на яких будівництво не ведеться такий же строк.

Цензор.НЕТ перевірив, у відповідній постанові дійсно не вказано вимоги про обов'язкову наявність повного пакета документів, натомість підкреслено, що він поширюється і на незаконні будівництва.

Відео спілкування Головка з інвесторами: