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Новини Фото Оборона
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Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

92-га окрема механізована бригада імені Івана Сірка проводить на Харківщині ротні тактичні навчання із бойовою стрільбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 01

Під час проведення чергового етапу бойового злагодження відпрацьовувалися дії особового складу однієї із ротних тактичних груп із приданими танковим, артилерійським, зенітним та іншими підрозділами. До заходу залучалося понад 150 армійців та десятки одиниць бойової чи спеціальної техніки.

Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 02

"За легендою полігонного вишколу, умовний противник перетнув держкордон та рухався у бік стратегічно важливих об’єктів. Отримавши бойовий наказ та вивчивши розвіддані, командир українського зведеного підрозділу висунувся у заданий район. Уже на місці воїни-піхотинці вступили в бій, вразили бронетехніку ворога та змусили його відступити. На завершальному етапі навчання українські воїни переслідували непрошених гостей аж до державних рубежів до повного знищення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, десяток бронетранспортерів БТР-4Е та танки Т-64БМ2 "Булат" успішно здійснили марш, розгорнулися в бойовий порядок та, за підтримки артилерії із закритих позицій, відпрацювали по десятках різних мішеній.

Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 03
Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 04
Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 05

За однією із ввідних було пошкоджено бойову машину. Тож на допомогу прибула броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ, що відтягнула бронетехніку в безпечне місце. Тим часом військові медики зайнялися евакуацію умовних поранених.

Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 06
Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 03
Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою 08

За словами командування частини, останні декілька місяців військовослужбовці бригади проводять на полігонах, вогневих рубежах чи тактичних містечках, удосконалюючи майстерність у військовій справі. Після перевірки боєготовності механізованих рот буде проведено низку батальйонних тактичних навчань.

Автор: 

оборона (4779) військові навчання (2775) Харківщина (6054) 92 окрема штурмова бригада (251) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+7
лучше бы на всех кацапов срачка напала...на целый месяц
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10.02.2022 22:21
+2
не на всех, а на половину

не на месяц, а на день

полярный день

а на другую половину - на полярную ночь
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10.02.2022 22:53
+2
Бажано було б і на одещині провести щось подібне, бо кацападли можуть націлитись на блокаду Одеси або вторгнення в українську бессарабію - щоб відсікти її і створити там якийсь черговий "енер"(а населення там якраз через одного вата на ваті). Сподіваюсь наш Генштаб прораховує усі подібні ризики, та коли бачиш поряд наші ЗСУ та українську військову техніку - якось на душі легше стає, як у тій рекламі : "ЗСУ надає крии-ила!"😊
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11.02.2022 01:26
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Скоро им на помощь 20 бригад придут!
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10.02.2022 22:07 Відповісти
лучше бы на всех кацапов срачка напала...на целый месяц
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10.02.2022 22:21 Відповісти
не на всех, а на половину

не на месяц, а на день

полярный день

а на другую половину - на полярную ночь
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10.02.2022 22:53 Відповісти
Бажано було б і на одещині провести щось подібне, бо кацападли можуть націлитись на блокаду Одеси або вторгнення в українську бессарабію - щоб відсікти її і створити там якийсь черговий "енер"(а населення там якраз через одного вата на ваті). Сподіваюсь наш Генштаб прораховує усі подібні ризики, та коли бачиш поряд наші ЗСУ та українську військову техніку - якось на душі легше стає, як у тій рекламі : "ЗСУ надає крии-ила!"😊
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11.02.2022 01:26 Відповісти
Да 200 км от Черноморска и Измаила это мини вариант Даунбасса . Бессарабия даже была отдельно областью в 50е. Там вата на вате , гагауз на гагаузе, Ломаченко папа на Ломаченке сыне с караваями, хоругвями и анальной смазкой жду кацаов. И Тирасполь под боком
Может Нато поможет в том куске, там же Румыния в трех шагах.
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11.02.2022 06:27 Відповісти
Не кажіть за всю Одесу і не транслюйте власні враження за факти. Ніяких вата на ваті тут немає. просто пристаркуваті ватани постійно скавчать як навіженні, тому складається враження що їх багато, а придивишся - то виють одні ті ж самі. Це в реалі. А на виття в мережі можна взагалі незважати. Там пасеться ординське стадо тролів.
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12.02.2022 15:39 Відповісти
А где то в это время в макшанских ****** жёлтенький экскаватор откапывает казлорылые консервы т80 и т72 с болот.
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11.02.2022 17:12 Відповісти
Інколи подати щось позитивне від наших НЕШАНОВНИХ ЗМІ просто бісить((. БТРи в рядок. Без камуфляжу зимового і маск сіток. Що хотіли показати пресотутки навіть такого любимого каналу як ЦЕНЗОР.?? Кількість нових БТР??, Кількість проведених занять по бойовому злагодженню?? ЩО ви хотіли показати ЦИМИ картинками?? Що їх випхали з парку в поле на камери?? Чи може хотіли показати що 92 (одна з кращих в ЗСУ в ППД??. ЩО ви НЕШАНОВНІ хотіли сказати??
А може краще попереймалися б укомплектованністю тієї ж 92. ???7 а може ПОРІВНЯЄТЕ 10 200 піхотинця з тієї ж 92 і з теплим місцем в НОВІЙ ПОШТІ за 15 000??
Кишка тонка??
Думай ТЕ(((
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11.02.2022 20:54 Відповісти
брехня ничого не чув за совок як стриляли то хата пидстрибувала
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12.02.2022 09:00 Відповісти
скажимо так наша 92 погано себе зарекомндувала у 14 роци зараз особобовий склад бильш менш а зброя таке не хочу видавати вийськову таемницю та й хлопци попипавають бо вийни неа але уси здебильш патриотично налаштовани
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12.02.2022 09:07 Відповісти
 
 