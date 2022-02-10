Підрозділи 92-ої ОМБр проводять на Харківщині тактичні навчання із бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

92-га окрема механізована бригада імені Івана Сірка проводить на Харківщині ротні тактичні навчання із бойовою стрільбою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Під час проведення чергового етапу бойового злагодження відпрацьовувалися дії особового складу однієї із ротних тактичних груп із приданими танковим, артилерійським, зенітним та іншими підрозділами. До заходу залучалося понад 150 армійців та десятки одиниць бойової чи спеціальної техніки.

"За легендою полігонного вишколу, умовний противник перетнув держкордон та рухався у бік стратегічно важливих об’єктів. Отримавши бойовий наказ та вивчивши розвіддані, командир українського зведеного підрозділу висунувся у заданий район. Уже на місці воїни-піхотинці вступили в бій, вразили бронетехніку ворога та змусили його відступити. На завершальному етапі навчання українські воїни переслідували непрошених гостей аж до державних рубежів до повного знищення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, десяток бронетранспортерів БТР-4Е та танки Т-64БМ2 "Булат" успішно здійснили марш, розгорнулися в бойовий порядок та, за підтримки артилерії із закритих позицій, відпрацювали по десятках різних мішеній.







За однією із ввідних було пошкоджено бойову машину. Тож на допомогу прибула броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ, що відтягнула бронетехніку в безпечне місце. Тим часом військові медики зайнялися евакуацію умовних поранених.







За словами командування частини, останні декілька місяців військовослужбовці бригади проводять на полігонах, вогневих рубежах чи тактичних містечках, удосконалюючи майстерність у військовій справі. Після перевірки боєготовності механізованих рот буде проведено низку батальйонних тактичних навчань.