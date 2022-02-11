Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж
Кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер оприлюднив нові супутникові знімки російських військ у Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ. На зображеннях видно, як прибувають війська, розгортаються намети, збільшується кількість військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у твіттері.
Компанія Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала істотне збільшення російських підрозділів на території Білорусі, в окупованому Криму та західних областях РФ.
Так, у окупованому Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.
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Водночас, нові війська та техніка теж нещодавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність, а в районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.
Крім того, на білоруському аеродромі Зябрівка були зафіксовані війська, польовий шпиталь та різну техніку, серед яких гелікоптери, армійські намети.
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Також війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця (Білорусь), менш ніж за 45 км від кордону з Україною.
На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно також прибув великий військовий контингент.
Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.
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Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
Що в Абхазії, що в Чечні, що в Грузії, що в Сирії, що в Україні.