Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер оприлюднив нові супутникові знімки російських військ у Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ. На зображеннях видно, як прибувають війська, розгортаються намети, збільшується кількість військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у твіттері.

Компанія Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала істотне збільшення російських підрозділів на території Білорусі, в окупованому Криму та західних областях РФ.

Так, у окупованому Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.









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Водночас, нові війська та техніка теж нещодавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність, а в районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.









Крім того, на білоруському аеродромі Зябрівка були зафіксовані війська, польовий шпиталь та різну техніку, серед яких гелікоптери, армійські намети.

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Також війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця (Білорусь), менш ніж за 45 км від кордону з Україною.









На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно також прибув великий військовий контингент.









Фото: Maxar

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.