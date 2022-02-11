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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки. ФОТОрепортаж

Кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер оприлюднив нові супутникові знімки російських військ у Білорусі, окупованому Криму та західних областях РФ. На зображеннях видно, як прибувають війська, розгортаються намети, збільшується кількість військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Buzzfeed Крістофер Міллер у твіттері.

Компанія Maxar Technologies, яка робить знімки військ зі своїх супутників, зафіксувала істотне збільшення російських підрозділів на території Білорусі, в окупованому Криму та західних областях РФ.

Так, у окупованому Криму вранці 10 лютого на аеродромі Октябрське спостерігалася нова велика дислокація військ та техніки: на занедбаний аеродром на північ від Сімферополя прибуло понад 550 військових наметів та сотні одиниць техніки.

Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 01
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 02
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 03
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Накопичення військ РФ біля кордонів - психологічний тиск з боку сусідів. Нічого нового в цьому не бачимо

Водночас, нові війська та техніка теж нещодавно прибули під Новоозерне на березі озера Донузлав. Поблизу Новоозерного були помічені великі артилерійські дислокації та навчальна діяльність, а в районі міста Славне було виявлено нову дислокацію.

Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 05
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 06
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 07
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 08

Крім того, на білоруському аеродромі Зябрівка були зафіксовані війська, польовий шпиталь та різну техніку, серед яких гелікоптери, армійські намети.

Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 09

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Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 10
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 11
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 12
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 13

Також війська та бойова група дислоковані у районі міста Речиця (Білорусь), менш ніж за 45 км від кордону з Україною.

Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 14
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 15
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 16
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 17

На Курський полігон в РФ приблизно за 110 км на схід від кордону з Україною нещодавно також прибув великий військовий контингент.

Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 18
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 19
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 20
Росія продовжує нарощувати війська в Криму, у Білорусі та на заході РФ: нові супутникові знімки 21
Фото: Maxar

Продовжує прибувати додаткове обладнання, і тривають приготування для розміщення додаткових військ та техніки.

армія рф (17277) Білорусь (7926) Крим (14135) росія (65010)


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Топ коментарі
+14
Гандоны фашистские
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11.02.2022 08:10
+11
Я живу в Днепре!!! 8 лет назад получил гражданство Украины!! Служил в РФ в первую Чеченскую!
Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
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11.02.2022 09:18
+10
Нравітса не нравітса,а )(уйло Ненькой вдАвиться!!
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11.02.2022 07:51
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Нравітса не нравітса,а )(уйло Ненькой вдАвиться!!
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11.02.2022 07:51 Відповісти
пока не появятся заградительные отряды свинособаки в атаку не пойдут
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11.02.2022 09:39 Відповісти
А наш Найвєлічайший замість ракет "Нептун" будує дороги.
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11.02.2022 07:56 Відповісти
У страха глаза велики. Пусть себе там палатки ставят, резиновые танки и деревянные макеты.
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11.02.2022 08:08 Відповісти
Гандоны фашистские
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11.02.2022 08:10 Відповісти
Курва!.. Де ми їх усіх ховатимемо?!. І - це ж стільки попелу розвіювати!..
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11.02.2022 08:16 Відповісти
для правильного приготовления удобрения из московита-окупанта потребуется не меньше полкуба древесины и часов 8-10 времени. Утилизируйте окупантов с пользой для будущих поколений
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11.02.2022 09:13 Відповісти
Дешевле свиньям скормить.
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11.02.2022 10:36 Відповісти
если просто прикапывать - то это отравить землю, вероятно загрязнение водоносного слоя, скормить свиньям - есть вероятность подцепить днк ватника и поставить крест на будущих поколениях....
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11.02.2022 11:25 Відповісти
Подцепить днк? Имхо, вероятность, конечно, есть... практически, нулевая.
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Намети є, техніка є. А особовий склад на тих знімках присутній? Може то все блеф, аби поторгуватися? А може й дійсно затівають самогубство *********... Одним словом - Nohomo Сatsapiens... Нормальним людям їх зрозуміти дуже важко.
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11.02.2022 08:22 Відповісти
Особовый склад можно на самолетах подвезти за пару часов ((((
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11.02.2022 09:24 Відповісти
Или на автобусах. Берегут, наверно, пока пушечное мясо, передержка в какой-то гостинице или на турбазах, захваченных у нас...
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Давайте вже ракети в аренду, бо без них діла не буде.
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11.02.2022 08:51 Відповісти
Вже їдуть з Англіі
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11.02.2022 09:31 Відповісти
А буба нівєріт, чекає фоткі із січ2 (у нєго на кантролє !!!!, то вам не хрєн собачий)
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11.02.2022 08:56 Відповісти
а шо галабаротька
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11.02.2022 08:59 Відповісти
Не мешайте ему, рояль новый обкатывает
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11.02.2022 09:14 Відповісти
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11.02.2022 10:40 Відповісти
Я живу в Днепре!!! 8 лет назад получил гражданство Украины!! Служил в РФ в первую Чеченскую!
Я вам хочу сказать офицеры в РФ прекрасно все понимают и сдыхать за путина и его шайку не хотят!!! Но пока их гонят толпой , как стадо они идут веря ,что от них ничего не зависит!!!
Но если мы дадим отпор и если ведущие державы мира скажут , что Украине будут помогать - они усрутся!!!! Не бойтесь ватников , они просто рабы- а мы у себя дома и нас МНОГО!!!!
Все будет Украина!!! Попрут - будем - убивать!!! А так хорошего всем дня и мира!!!
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11.02.2022 09:18 Відповісти
спасибо!
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11.02.2022 09:28 Відповісти
Чемодан, вокзал, Россия. Не х… шастать тут на нашей земле.
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11.02.2022 10:24 Відповісти
На жаль, хотять вони здихати чи не хотять, але лізуть.
Що в Абхазії, що в Чечні, що в Грузії, що в Сирії, що в Україні.
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11.02.2022 12:51 Відповісти
А как идут ротации в Приднестровье? Через чью территорию снабжение?
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11.02.2022 09:55 Відповісти
 
 