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Силовики під Апеляційним судом, де мають розглядати скаргу на запобіжний захід Порошенку, блокують площу і перешкоджають депутатам, - нардеп "ЄС" Геращенко. ФОТО

Поліція біля Київського апеляційного суду блокує площу і перешкоджає народним депутатам України.

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

Силовики під Апеляційним судом, де мають розглядати скаргу на запобіжний захід Порошенку, блокують площу і перешкоджають депутатам, - нардеп ЄС Геращенко 01

"Сьогодні в Апеляційному суді Генпрокуратура і ДБР імені Банкової оскаржують запобіжний захід Петру Порошенку, Зеленський не заспокоївся і вимагає арешту або мільярд гривень задатку", – нагадала Геращенко.

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"Як повідомляють моі колеги, народні депутати, які вже знаходяться біля суду, поліція теж "заряджена" і з 5 ранку заблокувала площу", – пише Геращенко.

Силовики під Апеляційним судом, де мають розглядати скаргу на запобіжний захід Порошенку, блокують площу і перешкоджають депутатам, - нардеп ЄС Геращенко 02

"Зранку відбулася штовханина між поліцейськими і кількома нардепами. Зокрема, поліцейські відмовляються показати посвідчення, грубо штовхнули Михайла Бондаря, якому травмували ногу", – повідомила народна депутатка.

"Попри те, що "Європейська Солідарність" подала напередодні всі відповідні заявки на мирну акцію протесту, поліція блокує машини прихильників, поводиться агресивно", – констатує Ірина Геращенко.

Автор: 

апеляція (502) Геращенко Ірина (1147) Порошенко Петро (15171) протест (2397) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+40
то не силовики, а опущені прихвостні презекоМанди!
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11.02.2022 08:23
+37
Порох - сила! ЗЕ - могила.
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11.02.2022 08:24
+29
Финальная сцена подготовки Слуг Урода к внутренней дистабилизации синхронно с увеличением сил РФ вокруг границ.
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11.02.2022 08:25
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Вже немає жодного сумніву у співпраці плісняви з ******.
Дестабілізація країни, на фоні кацапської агресії, вигідна *****, бабломойському та його шісткам.
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11.02.2022 10:31 Відповісти
Кто-то серьезно думает что парашу посадят на парашу???? Да вы наивные как дети, шоу продолжается где участники с одной стороны клоуны-квартальщики, а с другой стороны хэтьман малдавской провинции, создатель партии регионов. министр в правительстве януковича, вор брехло и мерзопакостная личность !!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.02.2022 10:45 Відповісти
Vova, на куй, у рідні іпєня , бо лаптями насмердів, аж очі піде.
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11.02.2022 13:03 Відповісти
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