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Новини Фото ДТП
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На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на автодорозі Одеса-Миколаїв у якій загинули три особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталася біля села Міщанка. Зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Загинули водій та два пасажири легковика.

На опублікованих правоохоронцями кадрах видно, що удар був такої сили, що від машини залишилася купа металу, а вантажівка перевернулася. 

На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту 01

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На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту 02

Про попередні причини зіткнення транспортних засобів правоохоронці не повідомляють. Вони лише зазначили, що на місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Повні обставини аварії встановлюються. 

На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту 03
Фото: сайт поліції

ДТП (4467) Одеська область (3208) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+9
Пока не поставят камеры ,везде вдоль трассы и не будут лишать прав за многократное превышение скорости ,это точно не когда не окончится.
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11.02.2022 10:03
+6
Я також схиляюся до того, що лише дуже жорстокі покарання, як матеріяльні, так і кримінальні, можуть вплинути на ситуацію. Плюс найжорстокіші покарання за продаж посвідчень водія.
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11.02.2022 10:14
+6
лучше в отбойник чем во встречный транспорт.
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11.02.2022 10:18
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Швидкість, необачність та дороги... На жаль в нас це постійна причина...
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11.02.2022 09:57 Відповісти
тобто, дурні і дороги?
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11.02.2022 12:59 Відповісти
Получається так...
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11.02.2022 13:27 Відповісти
Я сам видел раз пять как в этом месте фуры улетают в кювет. Все дело в том, что от Одессы километров 15 это место и дороша здесь хорошая плюс затяжной спуск и все время дальнобои тут засыпают за рулём.
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11.02.2022 13:28 Відповісти
Пока там двухполоску не сделают, аварии бедут постоянно
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11.02.2022 09:58 Відповісти
Пока не поставят камеры ,везде вдоль трассы и не будут лишать прав за многократное превышение скорости ,это точно не когда не окончится.
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11.02.2022 10:03 Відповісти
Я також схиляюся до того, що лише дуже жорстокі покарання, як матеріяльні, так і кримінальні, можуть вплинути на ситуацію. Плюс найжорстокіші покарання за продаж посвідчень водія.
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11.02.2022 10:14 Відповісти
Необходима не жесткость наказания, а его необратимость
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11.02.2022 10:54 Відповісти
неотвратимость, вы хотели сказать.
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11.02.2022 12:21 Відповісти
Лишение прав гарантирует отсутствие возможности вождения? Я бы добавил если и не конфискацию авто, то хотя бы домашний арест его на срок лишения прав.
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11.02.2022 10:14 Відповісти
..швидкість та дурість..)
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11.02.2022 10:12 Відповісти
а може хтось заснув...
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11.02.2022 11:02 Відповісти
А может нужно уже разделять встречные полосы хотя б на поворотах
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11.02.2022 10:12 Відповісти
ага. тогда будут лупиться в отбойник, "внезапно выскочивший" посреди дороги..
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11.02.2022 10:15 Відповісти
при встречном лобовом могут погибнуть в обеих машинах, а так - может только в одной...
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11.02.2022 10:18 Відповісти
лучше в отбойник чем во встречный транспорт.
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11.02.2022 10:18 Відповісти
пeрeд повортом можна i швидкiсть змeншити i нe попасти у вiдбiйник.
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11.02.2022 11:11 Відповісти
Причеп у фури відірвало і перекинуло, або лобове або голові в бочину прилетіло.
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11.02.2022 10:16 Відповісти
На одному з сайтів в якості можливої причини ДТП називають те, що в місці ДТП двохполосна дорога розширюється до чотирьохполосної і водій не помітивши знаків і дорожньої розмітки які вказували їхати на праву сторону, поїхав по своїй попередній полосі, тобто на зустрічну смугу ((
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11.02.2022 10:17 Відповісти
Як би розмітку продублював відбійник смертельного випадку могло б і не статись.
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11.02.2022 10:28 Відповісти
Пешехода, которого вечером 9 февраля на дороге Киев-Харьков-Довжанский сбил кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского, могли переехать дважды. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.

Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.

Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.

Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.

До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
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11.02.2022 10:20 Відповісти
Езда по Украине это игра со смертью. Не знаю какие ушлепки проектируют дороги и какие мудаки их принимают в эксплуатацию. Не могу понять как может закончится внезапно правая полоса дороги и знака порой нет, что она должна закончится.
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11.02.2022 10:22 Відповісти
що суспiльство зпродукувало тi i працюють
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11.02.2022 11:13 Відповісти
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11.02.2022 10:39 Відповісти
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11.02.2022 10:39 Відповісти
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11.02.2022 10:40 Відповісти
Дорога узкая. Планированная в 50-х годах. Когда машина одна в час проезжала. Сейчас только длинных большегрузов в час тысячи едут! И обгоны очень опасны...
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11.02.2022 11:49 Відповісти
Так чего же гонят? Видишь перед собой фуру - пять раз подумай, потому что лучше приехать на полчаса позже, чем будут отскребать от асфальта.
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11.02.2022 12:23 Відповісти
Якщо там до сих пір все отак https://www.google.com/maps/@46.7044841,30.9455406,3a,75y,46.8h,81.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPfpi7-suap2s2oLnCnbnTw!2e0!7i13312!8i6656 фото мапа гугла Міщанка Е58 то не дивно, Навіть відносно нормальна швидкість 90 у обох напрямках, незнаймий участок з отаким звуженням, точний збіг у просторі двох авто і оцей результат гарантований. Там вже за кілометр з обох сторін повинні бути знаки обмеження швидкості, аварійності, камери автофіксації. Скоріш за все -нічого.
Бережіть себе і інших, не будьте дебілами, їздіть з розумною швидкістю не зважаючи на гарне на вид будівництво.

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11.02.2022 12:00 Відповісти
 
 