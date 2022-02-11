На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту. ФОТОрепортаж
Поліцейські встановлюють обставини ДТП на автодорозі Одеса-Миколаїв у якій загинули три особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Зазначається, що ДТП сталася біля села Міщанка. Зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Загинули водій та два пасажири легковика.
На опублікованих правоохоронцями кадрах видно, що удар був такої сили, що від машини залишилася купа металу, а вантажівка перевернулася.
Про попередні причини зіткнення транспортних засобів правоохоронці не повідомляють. Вони лише зазначили, що на місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Повні обставини аварії встановлюються.
Топ коментарі
+9 игорь полковник
показати весь коментар11.02.2022 10:03
+6 Tommy Lee
показати весь коментар11.02.2022 10:14
+6 Ted #404328
показати весь коментар11.02.2022 10:18
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.
Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.
Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
-----
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.
Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.
До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
Бережіть себе і інших, не будьте дебілами, їздіть з розумною швидкістю не зважаючи на гарне на вид будівництво.