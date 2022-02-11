На трасі Одеса-Миколаїв сталася жахлива ДТП: троє загиблих, від легковика залишилася купа металобрухту. ФОТОрепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП на автодорозі Одеса-Миколаїв у якій загинули три особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що ДТП сталася біля села Міщанка. Зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Загинули водій та два пасажири легковика.

На опублікованих правоохоронцями кадрах видно, що удар був такої сили, що від машини залишилася купа металу, а вантажівка перевернулася.

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Про попередні причини зіткнення транспортних засобів правоохоронці не повідомляють. Вони лише зазначили, що на місці працювали правоохоронці, медики та рятувальники. Повні обставини аварії встановлюються.



Фото: сайт поліції