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ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена. ФОТОрепортаж

Слідчі здійснюють обшуки в рамках розслідування смертельного ДТП на Харківшині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

У поліції нагадали, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" автомобілем смертельно травмовано пішохода.

Слідчі поліції Харківщини відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП.

Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди", - повідомили у поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова взяла під особистий контроль справу за фактом ДТП із кортежем Ярославського: "Злочин розслідуватиметься швидко, якісно і неупереджено"

ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена 01
ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена 02
ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена 03
ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена 04
Фото: сайт поліції

Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.

ДТП (4467) Нацполіція (15163) Ярославський Олександр (272)


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Топ коментарі
+16
А по Трухину и Юрченко ничего не искали, и начальника УВД не снимали. Какая то странная избирательность.
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11.02.2022 10:21
+13
У Трухіна були такі ж обшуки?
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11.02.2022 10:21
+12
Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК,прошерстите перемещение телефонов,допросите с пристрастием прислугу,охрану,любовниц и мажордома и все будет понятно,работы на три дня.
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11.02.2022 10:19
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і шо знайшла використані ...
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11.02.2022 10:16 Відповісти
нашли красный свитер
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11.02.2022 10:27 Відповісти
Трухина ищут? А у Ярославского есть белая рубашка с длинным рукавом?
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11.02.2022 10:32 Відповісти
та откуда ? !!!

весь гардероб - исключительно красные свитера

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11.02.2022 10:54 Відповісти
Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК,прошерстите перемещение телефонов,допросите с пристрастием прислугу,охрану,любовниц и мажордома и все будет понятно,работы на три дня.
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11.02.2022 10:19 Відповісти
Дилетантский бред с первого до последнего слова.
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11.02.2022 10:28 Відповісти
ниче, пипл хавает лайкает
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11.02.2022 11:00 Відповісти
А потому что звучит просто, конкретно и быстро. Бац, и решена задачка.
А потом удивляются почему народ за Зеленского проголосовал ...
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11.02.2022 11:15 Відповісти
> Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК
Машиной часто управляют разные люди! Там куча отпечатков. Если сработали подушки - то вот на них биоматериалы остались
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11.02.2022 10:28 Відповісти
Машина за 600 штук это вам не стодолларовая проститутка,отдавать ее в чужие руки это себя не уважать,у таких как Ярик понт дороже всего,на этом он и погорит.
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11.02.2022 10:35 Відповісти
Есть видео с его интервью, он там сам ездит на своей машине - но и также говорит, что водитель у него есть!
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11.02.2022 10:36 Відповісти
И что,может ещё он говорил,что у него одна единственная машина,как у последнего лоха,только то,что он тут же сбежал говорит про его виновность,сбор доказательств в этом деле задача для смышленного второкурсника.
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11.02.2022 10:48 Відповісти
У Трухіна були такі ж обшуки?
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11.02.2022 10:21 Відповісти
Да зачем задавать такие вопросы? Это явно подстава! Хоть один раз была такая быстрая реакция МВС, ДБР, прокуратуры? Это технически не возможно! Все уже были готовы исполнить команду фас. Яролавский это восток Украины и кому нужно сейчас его ослаблять?
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11.02.2022 11:25 Відповісти
А по Трухину и Юрченко ничего не искали, и начальника УВД не снимали. Какая то странная избирательность.
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11.02.2022 10:21 Відповісти
У Бени явно фантазия разыгралась. Пользуясь случаем немножечко понаезжать и поотжимать?
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11.02.2022 10:46 Відповісти
с трухина взять нечего.. другое дело ярик.. сам нарвался
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11.02.2022 11:08 Відповісти
Вот не понимаю подходов.. Зайцева убила в Харькове кучу людей. Но обысков у ней никто не делал.
Ярославский, лично, никого не сбивал, но обыски "готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП."
Что-то сильно мутно....
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11.02.2022 10:23 Відповісти
А кто сказал что он лично никого не сбивал? Он больше сам за рулем ездил чем его водитель
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11.02.2022 10:29 Відповісти
Или наезд, или показуха. Одно из двух. Вне зависимости от вины Ярославского.
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11.02.2022 10:31 Відповісти
Обыск прошел по причине бегства подозреваемого и попытки обмануть органы путём подставного водителя, который в тот день был в другом месте.
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11.02.2022 10:31 Відповісти
А у них уже всё расследовано и заключения проведены? Или мы теперь верим нашей доблестной полиции на слова?
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11.02.2022 10:33 Відповісти
С трухиным разбирается дбр, а благодаря небайдужим полицейским имеем " тихо пойду в лес"
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11.02.2022 10:44 Відповісти
А по теме можно?
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Хорошо. Хочешь мой ответ на твой вопрос - получай. Я бы обратился в полицию Великобритании, например. Или другой страны. Но у меня такого выбора нет. Единственное что у меня есть - это вот такая вот полиция, которая творит такую непонятную хрень. Устраивает такой ответ?
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11.02.2022 11:04 Відповісти
Короче, ответа не будет. Ну вот и живем в стране беззакония и маски-шоу.
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11.02.2022 11:13 Відповісти
А ти що спав разом з ним ,що стверджєш що Ярославський нікого не збивав ? Наверно одної брехливої нації.
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Странно,до сих пор не договорились?от него нужна только поддержка на выборах и все,садят пришедшего сдаваться водилу
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11.02.2022 10:25 Відповісти
"Ярославский, лично, никого не сбивал"-это ты с чего взял?
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11.02.2022 10:26 Відповісти
Так Ярославский же сказал.
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11.02.2022 10:30 Відповісти
Ага.Если бы все слова были правдой,то вся Луна уже должна быть в кацапских станциях))
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11.02.2022 10:34 Відповісти
Это родственник)))
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11.02.2022 10:30 Відповісти
Монастирський не мав права звільняти головного поліціянта Харківщини, а мав його відсторонити від обов'язків на час проведення слідства, якщо версія фальсифікації підтвердиться, тоді підозра...
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11.02.2022 10:28 Відповісти
А якщо нічого не знайдуть і підтвердиться що Ярославський був дійсно вдома, тоді що?
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11.02.2022 10:29 Відповісти
Тоді будуть шукати того хто це скоїв, хіба не зрозуміло?
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11.02.2022 10:31 Відповісти
Але тоді вийде що без суда і слідства звільнили з роботи головного поліцейського Харківщини, хто буде за це відповідати?
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11.02.2022 10:52 Відповісти
Думаю його й так є за що звільнити))
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11.02.2022 11:59 Відповісти
А обшуки проводили коли була аварія в 2018 році за участю Монастирского
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Михайло Ткач вже почав збирати докази...чекаємо
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Второй Дыминский /Собственник ФУ Карпаты/
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11.02.2022 10:42 Відповісти
сравните расследование этого дтп с расследованием дтп с трухины)) здесь на второй день обыски а там за пол года даже записи с камер не запросили. вот такое у нас " перед законом все равны" и "дбр это независимая структура"
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11.02.2022 10:49 Відповісти
какое лицемерие! Ярославский оказал оперативную помощь в сливе дела Трухина!
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11.02.2022 10:49 Відповісти
фигасе. обыски после ДТП?! это чё-то новенькое от слуг.
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11.02.2022 10:50 Відповісти
А ярославский тем временем где-то в Лондоне у камина яйца чешет и доедает пармезан!!!!!
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11.02.2022 10:52 Відповісти
В лондонской синагоге он молится чтобы Бог расходов дал поменьше…
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11.02.2022 11:00 Відповісти
он только хуже себе сделал.. попиарится на деле олигарха-преступника для зеко самый отличный подарок!
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11.02.2022 11:11 Відповісти
Одного понять не могу ,почему такие "випы" как Дыминский, Ярославский и т.д. садятся сами за руль , а не используют ( на постоянной основе) личных водителей.. Для своей же безопасности ( все ведь под богом ходим). То что в данном ДТП все практически понятно уже ясно. Тут и запоздалая явка с повинной, человека который в это время был бог весть где от места происшествия ( кто это добровольно возьмет на себя чужую вину со смертельным исходом), Ярославский который то говорит что узнал о всем проснувшись дома, но в тоже время срочно и быстро выехал из страны, улетев в Лондон ( был бы не при чем, отложил бы даже запланированную поездку , тем более она не была критической,что бы не вызывать лишних подозрений и решал бы вопрос на месте) В общем " спалился".
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11.02.2022 11:13 Відповісти
За рулем мог быть не сам Ярославский, а кто то с его близких людей.
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Предлагаете ему как антипутинист Ефремов который пытался свалить вину на друзей?
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11.02.2022 12:50 Відповісти
Я нічого не предлагаю, а просто пишу якісь версії.
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11.02.2022 12:52 Відповісти
Минус еще один олигарх. Так и избавиться от них можно, от всех. Наверно все бабло уже перевел в Лондон.
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11.02.2022 12:48 Відповісти
 
 