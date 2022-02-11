ДТП з кортежем Ярославського: поліція проводить обшуки в готелі та за місцем проживання бізнесмена. ФОТОрепортаж

Слідчі здійснюють обшуки в рамках розслідування смертельного ДТП на Харківшині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

У поліції нагадали, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський" автомобілем смертельно травмовано пішохода.

Слідчі поліції Харківщини відкрили кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

"В ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП.

Метою обшуку є вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння дорожньо-транспортної пригоди", - повідомили у поліції.

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Фото: сайт поліції

Як повідомлялося, керівник МВС Денис Монастирський звільнив керівника УМВС в Харківській області Станіслава Перліна через спробу фальсифікації обставин ДТП за участю Ярославського.

Раніше ЗМІ повідомляли, що кортеж бізнесмена Ярославського збив на смерть людину у Харківській області.

Також медіа повідомили, що літак Ярославського вилетів з України.