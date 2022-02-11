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Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині "заробили" близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік Кіровоградщини організували схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що лікарі залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу.

"Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Всім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 000 гривень та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру. Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" без проведення щеплення", - йдеться в повідомленні.

Цим протиправним "бізнесом" медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дозволила їм "заробити" до 2 млн грн.

Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили:

- журнали реєстрації вакцинованих осіб;
- мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Заробляла на підробці COVID-сертифікатів. На Закарпатті затримали лікарку

Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині заробили близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 01
Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині заробили близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 02
Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині заробили близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 03
Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині заробили близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ 04

Автор: 

підробка (437) СБУ (12809) сертифікат (426) лікарі (1287) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+6
які бідолахи.... треба негайно їм підняти зарплатню мінімум 20 тисяч .цього вони вимагають.... бо устали від ковіду працюють без вихідних....(( так працюють багато хто.... але такі виродки всіх марають...
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11.02.2022 10:25
+5
Если за руку не схватили (при оплате) - дело в суде будет сыпатся аки песок.Простейший вопрос - КАК будут ДОКАЗЫВАТЬ что люди не проколоты (и какие именно)?
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11.02.2022 10:38
+2
С сентября этих задержаний вагон, хоть где то есть инфа чем все закончилось хотяб по одному эпизоду???
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11.02.2022 10:40
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11.02.2022 10:17 Відповісти
я думав директора лишились в совку
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11.02.2022 10:23 Відповісти
які бідолахи.... треба негайно їм підняти зарплатню мінімум 20 тисяч .цього вони вимагають.... бо устали від ковіду працюють без вихідних....(( так працюють багато хто.... але такі виродки всіх марають...
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11.02.2022 10:25 Відповісти
и эти "врачи" ноют что им мало денег платят? Не верю я им, и не жалко их совсем
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11.02.2022 10:26 Відповісти
Забута тінь,скажи тільки чесно,скільки твої знайомих вже помрли від Ковіду,під ШВЛом, під кисневою маскою? Ці лікарі хоч мають якусь відмазку,якщо вірити тексту.Робили для пацієнтів у яких протипоказання від щеплення."Чистий бізнес". І якщо дуже пипекло рванути за кордон,часу обмаль...А ти чого сунешся сюди з своїми космічними "яка пандемія..."
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11.02.2022 16:29 Відповісти
Если за руку не схватили (при оплате) - дело в суде будет сыпатся аки песок.Простейший вопрос - КАК будут ДОКАЗЫВАТЬ что люди не проколоты (и какие именно)?
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11.02.2022 10:38 Відповісти
Ну якобы все непроколотые должны уже ласты склеить по теории от ковидобесов.
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11.02.2022 11:11 Відповісти
и перезаражать всех вокруг
теории ковидобесов это как отдельный вид искуства
кстати ,куда пропали они ФСЕ ? , разом причем, матрица какая то ,неиначе
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11.02.2022 11:19 Відповісти
Пара идейных ещё бегает и даже пытается чтото доказывать.
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11.02.2022 11:32 Відповісти
Вже був випадок, коли нібито провакциновані потрапляли в лікарню. Лікар їм говорив, що якщо щеплення насправді не було, то їх можна врятувати. 9 із 10 дуже детально розказали кому і скільки платили, щоб не вакцинуватися. За бажання все легко доводиться, особливо якщо хтось із рідні помер
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12.02.2022 11:49 Відповісти
охужэтисказки вы меньше тв смотрите.
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14.02.2022 09:00 Відповісти
С сентября этих задержаний вагон, хоть где то есть инфа чем все закончилось хотяб по одному эпизоду???
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11.02.2022 10:40 Відповісти
Да таким везде промышляют. Вон расказывал чел, в Киеве, пришел в кабинет дал денег и ушел без прививки, за-то ковид-сертификат есть
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11.02.2022 10:41 Відповісти
Ну так и убейте их прямо там в кабинете!!! И закатаете под плинтус, другие 100 раз подумают!! ****. уже бизнесьмены херовы!!! Пока тройку пяток таких ублюдков не посадят лет на 5, и не покажут прилюдно ТИПА СМОТРИТЕ ЧТО БУДЕТ- ничего не поменяется!!! ВСЕ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!!!
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11.02.2022 10:45 Відповісти
Не обижать их, это резерв запартии!
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11.02.2022 11:51 Відповісти
офигеть
образ бедного, наивного и беззащитного врача уходит в прошлое
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11.02.2022 11:51 Відповісти
давно ушёл - но не в ваших фантазиях
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12.02.2022 19:23 Відповісти
не ту профессию выбрали, предприниматели хреновы..., они хоть лечили-то в перерывах между своей предпринимательской деятельностью?, или не успевали..., да и зачем им эта морока - лечить кого-то...
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11.02.2022 12:07 Відповісти
Отак і здають бідних антиваксерів , щоб скоротити собі термін ув'язнення . А потім разом платять величезні штрафи , щоб поповнити державний бюджет 🤣👍
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11.02.2022 12:45 Відповісти
погудели на славу а теперь в казелки и в урановые копи на каторгу с конфискацией ..))
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11.02.2022 13:31 Відповісти
 
 