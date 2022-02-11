Двоє сімейних лікарів на Кіровоградщині "заробили" близько 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів, - СБУ. ФОТОрепортаж
Двоє сімейних лікарів однієї з районних поліклінік Кіровоградщини організували схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зазначається, що лікарі залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу.
"Жінка визначала серед пацієнтів тих, хто вагався у вакцинації. Всім, хто мав застереження проти щеплень, пропонувала сплатити 3 000 гривень та отримати сертифікат, оминувши саму процедуру. Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані начебто вакцинованої особи у журнал реєстрації вакцинованих та до електронної системи охорони здоров'я "eHealth" без проведення щеплення", - йдеться в повідомленні.
Цим протиправним "бізнесом" медпрацівники займалися понад рік. Щомісяця вони вносили до 50 фейкових записів про вакцинацію громадян. Така діяльність дозволила їм "заробити" до 2 млн грн.
Під час обшуків за місцем роботи зловмисників правоохоронці виявили:
- журнали реєстрації вакцинованих осіб;
- мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.
Наразі планується повідомлення зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
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теории ковидобесов это как отдельный вид искуства
кстати ,куда пропали они ФСЕ ? , разом причем, матрица какая то ,неиначе
образ бедного, наивного и беззащитного врача уходит в прошлое