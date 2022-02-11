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Кримінального авторитета Нукрі Гальського видворено з території держави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Національної поліції примусово видворили з території України кримінального авторитета Нукрі Гальського, який незаконно потрапив на територію нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України  

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять системну боротьбу з ворами в законі, "кримінальним авторитетами" та представниками криміналітету з метою ліквідації поширення ними злочинного впливу на території країни.

Під час проведення заходів оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний вор в законі на прізвисько Нукрі Гальський. Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції", - зазначається у повідомленні. 

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Кримінального авторитета Нукрі Гальського видворено з території держави, - Нацполіція 01

За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію нашої держави поза офіційними пунктами пропуску.

"Оперативники встановили його місце перебування. Відтак з метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання вора в законі й доставили до Державної міграційної служби України.

Вночі, 10 лютого, 34-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки", - підкреслили в Нацполіції. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З РФ в Україну намагалися проникнути вор у законі на прізвисько Леван Гальський і кримінальний авторитет, обох затримано, - поліція. ФОТО

вор у законі (241) криміналітет (301) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+10
Почему не публикуют фото? Что бы его никто не узнал, когда он снова явится?
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11.02.2022 10:25
+10
ветеринарную бирку на ухо заслуженному авторитету..
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11.02.2022 10:28
+7
На 3 роки-смішно. А потім через 3 роки хай приїжає? Чи він гімн вам заспівав?
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11.02.2022 10:32
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Почему не публикуют фото? Что бы его никто не узнал, когда он снова явится?
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11.02.2022 10:25 Відповісти
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11.02.2022 10:39 Відповісти
Я бы ему 20 лет дал
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11.02.2022 10:50 Відповісти
через повешение.....
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11.02.2022 12:28 Відповісти
ветеринарную бирку на ухо заслуженному авторитету..
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11.02.2022 10:28 Відповісти
"незаконно потрапив на територію України" і де пояснення від прикордонної служби?
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11.02.2022 10:31 Відповісти
На 3 роки-смішно. А потім через 3 роки хай приїжає? Чи він гімн вам заспівав?
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11.02.2022 10:32 Відповісти
Защита местных бандюков от конкуренции заезжих.
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11.02.2022 10:40 Відповісти
ну хоч якись захист "національного виробника" : )
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11.02.2022 12:29 Відповісти
Чого тільки на 3 роки, а не пожиттєво?
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11.02.2022 10:41 Відповісти
А может человек перевоспитается и захочет здесь сварщиком работать.
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11.02.2022 10:45 Відповісти
Ему предлагали зам министра МВСУ вместо Гоги, но он отказался….
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11.02.2022 16:23 Відповісти
Их выдворяют,а как же они к нам попадают.
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11.02.2022 10:53 Відповісти
Он оказался чужим на этом празднике жизни.
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11.02.2022 10:53 Відповісти
не проплатил абонемент)) и его не вычеркнули из списка
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Що, знову?
Та він просто безкоштовно літає звідси.
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11.02.2022 11:09 Відповісти
Почки полечит Боржом попьёт и назад…
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11.02.2022 16:25 Відповісти
А можливо це майбутній заступник міністра якогось в Україні, зателефонують з ОПУ, а його уже витурили у потилиц …., не можна отак, як з гагашвілі….
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11.02.2022 11:10 Відповісти
Не он будущий глава фракции в Верховной Раде!
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11.02.2022 11:17 Відповісти
Ну или так…
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11.02.2022 16:25 Відповісти
Чи не простіше ліквідовувати при затриманні ? Це ж все сміття - агенти російської мусарні .
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11.02.2022 12:52 Відповісти
А на последок этот Гога сказал честно - I will be back… а что у нас только бабки плати и кайфуй дальше… вот посмотрите он у нас ещё зам министра МВС будет
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11.02.2022 16:22 Відповісти
При попытке к бегству просто валите эту нечесть.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
 
 