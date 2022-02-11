Кримінального авторитета Нукрі Гальського видворено з території держави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники Національної поліції примусово видворили з території України кримінального авторитета Нукрі Гальського, який незаконно потрапив на територію нашої держави.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

"Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції проводять системну боротьбу з ворами в законі, "кримінальним авторитетами" та представниками криміналітету з метою ліквідації поширення ними злочинного впливу на території країни.

Під час проведення заходів оперативники отримали інформацію, що до Києва прибув 34-річний вор в законі на прізвисько Нукрі Гальський. Він перебуває у переліку суб’єктів підвищеного злочинного впливу, які потрапили до санкційного списку РНБО і до яких були застосовані персональні, економічні та інші обмежувальні санкції", - зазначається у повідомленні.

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За даними оперативників, "авторитет" потрапив на територію нашої держави поза офіційними пунктами пропуску.

"Оперативники встановили його місце перебування. Відтак з метою недопущення поширення ним злочинного впливу провели заходи для затримання вора в законі й доставили до Державної міграційної служби України.

Вночі, 10 лютого, 34-річного громадянина було примусово видворено за межі країни із забороною в’їзду до України на 3 роки", - підкреслили в Нацполіції.

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