В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху у Рівненському районі загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області

Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години 10 лютого.

Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем. Крім того, внаслідок події було пошкоджено вікна, стіни та двері.

За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що у будинку вибухнула граната РГД-5. З місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм.

За цим фактом слідчі відділення поліції № 6 (м Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).

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Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється.

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Фото: сайт поліції