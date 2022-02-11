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В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок вибуху у Рівненському районі загинули двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Рівненської області

Повідомлення про вибух невідомого предмета у приватному господарстві на вулиці Віли-3 у Здолбунові надійшло до поліції близько 21 години 10 лютого.

Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий. Відомо, що обоє чоловіків підробляли тимчасовими заробітками та зловживали алкоголем. Крім того, внаслідок події було пошкоджено вікна, стіни та двері.

В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція 01

За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що у будинку вибухнула граната РГД-5. З місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм. 

За цим фактом слідчі відділення поліції № 6 (м Здолбунів) розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами). 

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В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція 02

Досудове розслідування триває. Боєприпаси скеровані на експертизу, їх походження встановлюється. 

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В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція 03
В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція 04
В результаті вибуху гранати на Рівненщині загинули двоє людей, - поліція 05
Фото: сайт поліції

вибух (4449) смерть (6746) Рівненська область (1175)


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Природній відбір. Нормально. Ненормально тільки, що до тупих синіх аватарів потрапляють бойові гранати.
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11.02.2022 11:33 Відповісти
Самі себе нищимо. І війни не потрібно
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11.02.2022 11:48 Відповісти
Ви теж любите балуватись гранатами вдома???Ні??Тоді до чого Ваші слова???...Чи Ви під словом "ми" маєте на увазі таких же самих дегенератів, як ті, що злетіли в повітря??Ви теж до таких належите??
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11.02.2022 14:04 Відповісти
На жаль, ці двоє , не перші і мабуть не останні. Тому і "ми".
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11.02.2022 14:15 Відповісти
Эти аватары, уже родились мёртвыми.
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11.02.2022 14:11 Відповісти
 
 