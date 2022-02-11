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Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Київським апеляційним судом проходить акція на підтримку п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 11 лютого, в Києві в районі Солом'янської площі під будівлею Київського апеляційного суду, який має розглянути скаргу сторони обвинувачення на запобіжний захід Петру Порошенку, проходить мітинг на підтримку п'ятого президента. Протестувальники тримають державні прапори і прапори "ЄС", "Справа громад", а також плакати з гаслами: "Країні потрібен порох", "Знеси зелених - врятуй країну", "Ні - поліцейській державі", "Руки геть від Порошенка", "Повернемо Україні гідність"  та ін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Силовики під Апеляційним судом, де мають розглядати скаргу на запобіжний захід Порошенку, блокують площу і перешкоджають депутатам, - нардеп "ЄС" Геращенко. ФОТО

Також мітингувальники скандують: "Країні потрібен Порох".

На територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками. Зі сцени виступають активісти та політики.

На вулицях навколо суду стоять автомобілі і вантажівки правоохоронців. Поліція перекрила частину проїжджої частини.

Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 01
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 02
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 03
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 04
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 05
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 06
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 07
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 08
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 09
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 10
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 11
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 12
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 13
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 14
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 15
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 16
Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

апеляція (502) мітинг (753) Порошенко Петро (15171) протест (2397) суд (11674) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+47
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11.02.2022 11:14
+38
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11.02.2022 11:25
+35
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11.02.2022 11:20
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Так ворог на кордоні! Чи там друг?
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11.02.2022 12:00 Відповісти
На кордоні ворог Московія, а в Києві у владних кабінетах їх посіпаки і малороси, яких колись один великий українець назвав гнидами. То ж люди прийшли за адресою.
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11.02.2022 12:17 Відповісти
Доки ви будете , "боротися з гнидами", ворог , що на кордоні, буде в Києві. Вас нічому історія не вчить? Чи вам ближче 200 дармових гривень?
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11.02.2022 13:51 Відповісти
Не суди по собі. Наші мітинги проплачені не гривнями, а кров'ю загиблих на Майдані на фронті. А ті, що розстрілювали Майдан, сьогодні прислужують "зеленій владі". Спершу потрібно вичистити непотріб із владних кабінетів, а потім йти в сторону кордону, якщо ворог полізе. Сьогодні наш кордон - це захист президента Порошенко, який спас Україну і який ще має багато чого зробити для України і українців в майбутньому.
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11.02.2022 14:00 Відповісти
Досить словоблудити і натягувати на себе "патріотичну" ковдру. Ви- захисники не України, а олігархата( обійдемося без прізвищ). Досить дурити людей!
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11.02.2022 14:03 Відповісти
Дурбелятко, ти в школі не довчилось. Страною керує олігарх Беня, а по кабінетах сидять його шістки. І сміютья, дивлячись як дебіли, на зразок тебе, "борються з олігархатом" гавкаючи на Порошенко.
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11.02.2022 14:13 Відповісти
УЦмнятко, а Прошенко-ХТО?
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11.02.2022 14:17 Відповісти
Анатолий, со всем уважением, но не "кормите троля", просто в спам...
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11.02.2022 14:04 Відповісти
Ти, дебільний, якщо думаєш, що спамом зробиш щось корисне для свого годувальника, то дуже помиляєшся.
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11.02.2022 14:19 Відповісти
З'їж сельодки, бо дуже буйний!
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11.02.2022 16:31 Відповісти
Тобі допомагає?
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11.02.2022 17:33 Відповісти
Что вам мешает собрать такой же митинг против Порошенко, и в поддержку своего зеленого царя?)
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11.02.2022 12:00 Відповісти
Что-бы собрать такой митинг, у Зели денег не хватит.
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11.02.2022 12:06 Відповісти
Добавьте свои.)
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11.02.2022 12:18 Відповісти
А як Зеля буде збирати Майдан? Що він їм знову може збрехати? Про зниження цін? Вони побачили, що ціни ростуть з кожним днем і при владі Зеленський. Вчителі? Так вони не знають де отримати свої 4 тисячі доларів США? Медики? Так вони більше всіх настрадалися при ковіді і мають велику зелену дулю? Військові? Так їх Зеля ненавидить і боїться. Забувся про них навмисно і не підвищував оклади? Поліцейські? Так про них також Вова забувся. Шахтарі? Так Вова їм нагадив не тільки в шахті, а і на поверхності. Він їх знищує, а закуповує вугілля разом з Бенею у москалів. Пенсіонери? Так ті ще не оримали смартфони. Хіба що могли б вийти ДБР, СБУ, гепрокуратура і донецькі малороси. Але вони сцикливі і не вийдуть.
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11.02.2022 14:06 Відповісти
По раісьсії, з кварталом, погастролює й наскребе.
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11.02.2022 16:42 Відповісти
Странные у нас люди.
Повышение цен им нравится, а войнушка олигархов их задевает.
Против повышения цен не протестовали!
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11.02.2022 11:58 Відповісти
Порох, ми з тобою!
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11.02.2022 12:04 Відповісти
От, бачу, зеленавих колька ріже під ребрами, аж дихати не можуть.
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11.02.2022 12:15 Відповісти
Слуги народу не виводили своіх прихильників під суд на підтримку своіх депутатів яким обирався запобіжний захід
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11.02.2022 12:27 Відповісти
самое эффективное средство Кремля - это пороСенко и им проплаченные порохоботы
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11.02.2022 12:28 Відповісти
К полдякових ботів сьогодні знову акордна діарея. Бідаки навіть штани зняти і присісти не встигають...
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11.02.2022 12:28 Відповісти
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11.02.2022 12:29 Відповісти
Примеры в студию. Иначе буду считать автора безмозглым треплом.
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11.02.2022 17:24 Відповісти
В разгар боевых действий в Донецке, этим жульманом (порохом) в Ник. обл. был у крестьян забран маленький спиртзавод. Думаю что то похожее было и в других областях
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11.02.2022 19:44 Відповісти
Він падло своє робив....
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12.02.2022 09:49 Відповісти
А я думаю, что эта история очень похожа на ту, в которой Порошенко якобы своего брата убил. На кой ему этот маленький спиртзавод? Это не его профиль, там, на спирту, своя мафия. Вот например статья о том, кто чего прихватизировал за последнее время - https://thepage.ua/business/koroli-gradusa-kak-kolomojskij-slugi-naroda-i-kompanii-klony-delyat-rynok-spirta .
Возвращаясь к этому конкретному спиртзаводу - он в настоящий момент работает? И если работает, то под какой вывеской? Или правильнее спросить под чьей?
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12.02.2022 16:06 Відповісти
Серіал "Бідний Пеця" переграв серіал "Слуга народа".
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11.02.2022 12:30 Відповісти
В нас геноцид пенсіонерів тарифний і ціновий геноцид захмарні зарплати чиновників все це і заслуга порошенка гнати всіх і зелених і порохоботів всі біди із-за них
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11.02.2022 12:35 Відповісти
...а Бутусов там?
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11.02.2022 13:18 Відповісти
А какая разніца?! Бутусов - він повсюди!
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11.02.2022 13:57 Відповісти
Нащо ти цю аквафрешну ганчірку почепив?
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11.02.2022 14:16 Відповісти
А шо такоє?! Так прикольніше...
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11.02.2022 14:27 Відповісти
потому что кацапсина
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11.02.2022 15:13 Відповісти
мрію про дострокові вибори щоб не було у нас 3е придурків які в час війни смартфони повинні 3асунути в дупу а не дурити народ
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11.02.2022 14:17 Відповісти
Людей там явно не достатньо, щоб вимагати відставки президента й парламента.
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11.02.2022 14:22 Відповісти
Коли треба буде , то буде аж до *уя! (с).
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11.02.2022 14:30 Відповісти
под нашими российскими знамёнами......
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11.02.2022 15:15 Відповісти
Під вашими?! Ну тож виходьте, якщо не всеретесь !
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11.02.2022 15:20 Відповісти
ты кацапсина вонючая хоть флаг смени...
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11.02.2022 15:38 Відповісти
Киш нах, зелена потвора!
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11.02.2022 15:43 Відповісти
У зеленого торчка последняя гастроль. Скоро с беней в израиле будут водку пить с горя.
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11.02.2022 17:18 Відповісти
Бараны, он их обокрал, сделал нищим через Ротердам плюс, а они кричат под апеляционным судом. Ворюга, сделал состояние на войне, если считаешь себя невиновным, отстаивал свою правоту в суде, а не привлекая улицу, трус и позорище для страны
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11.02.2022 17:25 Відповісти
Пока Украина не разберется с олигархами в том числе ( Порошенко и Коломойский) страна не выберется из проблем.
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11.02.2022 19:45 Відповісти
Ось лохи ганебні - Порошенко путінський агент, який підписав мінські договірняки, щоб з Путiна зняти відповідальність, заснував партію регіонів, здачу Дебальцева, Ілловайськ.
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12.02.2022 10:09 Відповісти
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