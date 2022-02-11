Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Під Київським апеляційним судом проходить акція на підтримку п'ятого президента, лідера "Європейської Солідарності" Петра Порошенка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 11 лютого, в Києві в районі Солом'янської площі під будівлею Київського апеляційного суду, який має розглянути скаргу сторони обвинувачення на запобіжний захід Петру Порошенку, проходить мітинг на підтримку п'ятого президента. Протестувальники тримають державні прапори і прапори "ЄС", "Справа громад", а також плакати з гаслами: "Країні потрібен порох", "Знеси зелених - врятуй країну", "Ні - поліцейській державі", "Руки геть від Порошенка", "Повернемо Україні гідність" та ін.
Також мітингувальники скандують: "Країні потрібен Порох".
На територію суду встановлено сцену з великим екраном і колонками. Зі сцени виступають активісти та політики.
На вулицях навколо суду стоять автомобілі і вантажівки правоохоронців. Поліція перекрила частину проїжджої частини.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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