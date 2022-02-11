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Закликаю усі демократичні сили об'єднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, Порошенко заявив під час виступу біля Київського апеляційного суду.

П'ятий президент наголосив, що українці не дозволять владі перетворити державу на "новоросію" зразка Януковича.

"Ми з вами – головна сила, яка не дасть цього зробити. Ми не дамо знищити те, що ми з вами зробили з 2014 року. Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. Здавалося, вся влада в них, здавалося б, у них правоохоронні органи, які не мають нічого спільного з правом", - наголосив лідер "ЄС".

За словами Порошенка, зараз не час для внутрішніх розборок.

"Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир", - додав п'ятий президент.

"Це саме те, чого хоче Український народ. Щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС", - підсумував він.

Дивіться: Під Апеляційним судом в Києві проходить акція на підтримку Порошенка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закликаю усі демократичні сили обєднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко 01
Закликаю усі демократичні сили обєднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко 02
Закликаю усі демократичні сили обєднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко 03
Закликаю усі демократичні сили обєднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко 04

Автор: 

Порошенко Петро (15171) Апеляційний суд (397)


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Топ коментарі
+41
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11.02.2022 11:48
+36
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11.02.2022 11:45
+29
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11.02.2022 11:51
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+10000000000000!!!....оно су.....лицемерная все лохов ищет...на его рожу уже смотреть гыдко...
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11.02.2022 14:48 Відповісти
ЩАС СЕКТАНТЫ ЗАБАНЯТ)))))))
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11.02.2022 14:49 Відповісти
Шабаш идиотов продолжается😄
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11.02.2022 14:54 Відповісти
Сейчас угадаю, он призывает объединиться именно вокруг него, а не действующего президента Украины Зеленского.
Ну что сказать. Порошенко, ты мудрый политик и всегда знаешь, что нужно Украине в трудную минуту, а не себе лично.
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11.02.2022 15:05 Відповісти
Пусть расскажет, как он Гиркина в Донецк пустил, все за рейтинг волновался, вздохнул с облегчением, что Крым и Донецк с Луганском уже не будут против его голосовать...а оно вон как....на свалку су....!!!!
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11.02.2022 15:08 Відповісти
Щось твоїх клонів забагато стало. Буду потроху в спам відправляти...
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11.02.2022 15:47 Відповісти
А https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M сынуля Михаил, тот, что на русском языке рассказал про любовь к мове , в ВСУ собирается?
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11.02.2022 15:09 Відповісти
ПОРОХ ХОТЬ НЕ ТАКИЙ "КОСМОНАВТ" ЯК ЗЕНЕЛОХ!
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11.02.2022 15:48 Відповісти
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11.02.2022 17:14 Відповісти
Ты тупой бот? Завод уже 5 лет НЕ РАБОТАЕТ!
Зато зебил свои говнокиношки крутит в московии на центральных каналах!
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11.02.2022 17:28 Відповісти
Коли нiколи не було соромно
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11.02.2022 17:34 Відповісти


Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!

Відповісти Керування спамом
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11.02.2022 19:11 Відповісти
Правильно, хай демократичні сили об,єднуються і дають відсіч Путіну. Бажано на передовій, зі зброєю в руках, а не бла-бла-бла...
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13.02.2022 15:06 Відповісти
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