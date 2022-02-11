Закликаю усі демократичні сили об'єднатися та дати відсіч Путіну, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав усі демократичні сили об’єднатися задля відсічі Путіну.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, Порошенко заявив під час виступу біля Київського апеляційного суду.

П'ятий президент наголосив, що українці не дозволять владі перетворити державу на "новоросію" зразка Януковича.

"Ми з вами – головна сила, яка не дасть цього зробити. Ми не дамо знищити те, що ми з вами зробили з 2014 року. Вони не розуміють, що таке Україна, і тому вони зараз намагаються влаштувати судилище над опозицією. Чому вони це роблять? Бо вони з вами нас бояться. Здавалося, вся влада в них, здавалося б, у них правоохоронні органи, які не мають нічого спільного з правом", - наголосив лідер "ЄС".

За словами Порошенка, зараз не час для внутрішніх розборок.

"Зараз ми всі маємо об’єднатися, і я тут перед цим судилищем закликаю всі демократичні опозиційні сили відкинути амбіції, відкинути власні рейтинги. Я маю право це казати, бо сьогодні український народ найбільше довіряє нашій команді, – відкинути все і об’єднатися. Тільки об’єднаною Україною ми дамо відсіч Путіну. І тільки об’єднаною Україною ми його зупинимо. Тільки об’єднаною Україною ми можемо принести мир", - додав п'ятий президент.

"Це саме те, чого хоче Український народ. Щоб Путін забрався зі своїми військами, припинив вбивати українців. А ми самі в себе розберемося, яким чином нам будувати Україну і потужно рухати нашу країну в НАТО і в ЄС", - підсумував він.

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