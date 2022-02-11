Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні. ФОТОрепортаж

9 лютого у Вашингтоні відбулася урочиста українська молитовна вечеря за мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На заході були присутні українська діаспора, Сенатори, Конгресмени, єпископи та представники церков. Учасники поспілкувались та помолились за мир в Україні.

Нардеп Юлія Клименко розповіла про непрості часи для України. Конгресмен Роберт Адерхольд представив в залі всіх високопоставлених політичних лідерів в США та запевнив у підтримці нашої держави з боку його колег з Палати представників.

Сенатор США Кевін Крамер закликав молитися та запевнив про абсолютну підтримку України з його боку.

Почесними гостями були: дружина директора НАСА Грейс Нельсон, Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2021) Курт Волкер, посол України в США Оксана Маркарова та інші впливові особистості США.

Молитву звершили єпископи різних конфесій України та Сполучених Штатів Америки. Молитовна зустріч надихнула молитися за Україну незважаючи ні на що, адже навіть представники діаспори, що живуть у США, своїм серцем вважають Україну за другу Батьківщину.

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