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Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні. ФОТОрепортаж

9 лютого у Вашингтоні відбулася урочиста українська молитовна вечеря за мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На заході були присутні українська діаспора, Сенатори, Конгресмени, єпископи та представники церков. Учасники поспілкувались та помолились за мир в Україні.

Нардеп Юлія Клименко розповіла про непрості часи для України. Конгресмен Роберт Адерхольд представив в залі всіх високопоставлених політичних лідерів в США та запевнив у підтримці нашої держави з боку його колег з Палати представників.

Сенатор США Кевін Крамер закликав молитися та запевнив про абсолютну підтримку України з його боку.

Почесними гостями були: дружина директора НАСА Грейс Нельсон, Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2021) Курт Волкер, посол України в США Оксана Маркарова та інші впливові особистості США.

Молитву звершили єпископи різних конфесій України та Сполучених Штатів Америки. Молитовна зустріч надихнула молитися за Україну незважаючи ні на що, адже навіть представники діаспори, що живуть у США, своїм серцем вважають Україну за другу Батьківщину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск закликав до молитви за мир в Україні

Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 01
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 02
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 03
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 04
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 05
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 06
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 07
Діаспора, сенатори та конгресмени США у Вашингтоні провели спільну молитву за мир в Україні 08

Автор: 

США (22778) молитва (87) Вашингтон (81)


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Топ коментарі
+15
Усім цим чудовим людям-респект...
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11.02.2022 15:53
+10
Щиро дякуємо !!!
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11.02.2022 16:03
+9
Чим більше еліта США молиться за Україну , тим більше зброї для захисту появляється в Україні. Моліться,і ми поборемо *****!
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11.02.2022 15:55
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Усім цим чудовим людям-респект...
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11.02.2022 15:53 Відповісти
Чим більше еліта США молиться за Україну , тим більше зброї для захисту появляється в Україні. Моліться,і ми поборемо *****!
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11.02.2022 15:55 Відповісти
написано БОРІТЕСЯ - ПОБОРИМО!
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11.02.2022 16:09 Відповісти
Щиро дякуємо !!!
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11.02.2022 16:03 Відповісти
Чого молитися? Пяту частину хліба дає Україна для всіх країн. Десятки мільярдів вкладені американцями в трактора і врожай на декілька років наперед. І що, це все тепер не вернеться прийдеться домовлятися з козломорними посередниками? На світі буде голод, голодні негри рознесуть штати. Хороший хід для пуйла. Та треба мочити козломордих ракетами авіаносцями поки не пізно.
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11.02.2022 16:18 Відповісти
Подяка. Слова та думки материальні. Молитва підтримує людей у важкі часи та надає надію.
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11.02.2022 16:38 Відповісти
якщо Українці не будуть молитися то точно програють. на одному слава героям і Україні далеко не заїдеш
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11.02.2022 17:03 Відповісти
Где журавлики?Мне щас в Киеве нужны журавлики
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11.02.2022 17:54 Відповісти
Сейчас все украинские Лавры приуныли. Паша -меседес и Саруман, наш киевский митрополит. Ибо это нивелирует все молитвы во славу русскага оружия, духовной скрепки и символа самоидентификации нашей нации (Гундяй не уточнил, что за нация).
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11.02.2022 22:27 Відповісти
В спам, псина козломордая!!!
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11.02.2022 22:47 Відповісти
Я бы предпочел Патриот.....
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11.02.2022 22:29 Відповісти
Молитва это конечно хорошо. Но ещё лучше бы было если бы паРаше кислород перекрыли перестав закупать у них нефтегаз.
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11.02.2022 23:09 Відповісти
 
 