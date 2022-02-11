Влада намагається блокувати мою політичну діяльність, але Україна зараз потребує професіоналів у дипломатії та безпекових питаннях, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Оточення Зеленського намагається обмежити політичну діяльність лідера опозиційної партії в умовах ескалації російської загрози.

Про це п’ятий Президент Петро Порошенко заявив під час виступу перед тисячами прихильників біля Київського апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".





"Вони продовжують обмежувати мою політичну діяльність з точки зору роботи по країні і виїзду за кордон. Тепер вже очевидно, що це була також мета Зеленського. Для того, щоб не давати мені дозволу, який – так вони вважають – я маю в них питати для участі у міжнародних конференціях. У мене були зустрічі в Мюнхені, курс лекцій в Маямі, зустрічі у Вашингтоні – вони блокують сааме цей вид діяльності", – констатує Порошенко.

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"Сьогодні в Харкові Зеленський, мені сказали, заявив про те, що у нас в тероборону мають йти професіонали, яким він вважає себе. Це не так. Я захоплююся українцями, які в цих умовах зберігають спокій і рішучість. В тероборону в умовах нападу Путіна, який стає з кожним днем все, на жаль, вірогідніший, мають йти всі громадяни. А професіонали мають йти у ЗСУ. Професіонали мають йти в дипломати, в ті структури, які проводять економічні реформи, які займаються боротьбою з корупцією, зберігаючи антикорупційну інфраструктуру. І професіонали мають бути президентами та прем’єрами", – наголошує Порошенко.

"Три з половиною місяці тому влада повинна були профінансувати наші Збройні сили, поповнити резерви, підняти грошове забезпечення і доукомплектувати бригади, профінансувати місцеве самоврядування для територіальної оборони. Щоб підвищити ціну, яку заплатить Путін у випадку прийняття рішення про продовження агресії. Бо це і є найкоротший шлях до миру", – наголошує Порошенко.

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"Ми сьогодні продемонстрували, що для нас Україна понад усе. Ми сьогодні продемонстрували, що правда з нами, як ми і обіцяли, що Господь з нами, але ключовий висновок – без кожного з вас, хто приїхав сюди для того, щоб захистити демократію, захистити країну, європейський вектор розвитку, нічого б не відбулося", – наголошує лідер партії.

"Ми точно вміємо, знаємо як і можемо перемагати. Сьогодні – не перемога, але точно не поразка. Це ще один крок вперед. І ми переможемо", – резюмує Петро Порошенко.