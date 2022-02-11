Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США. ФОТО

Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою від США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для Збройних сил України, ухваленої Президентом Байденом. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії", - підкреслили в посольстві.

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