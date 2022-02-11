Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США. ФОТО
Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою від США.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для Збройних сил України, ухваленої Президентом Байденом. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії", - підкреслили в посольстві.
Топ коментарі
+27 Джон Зойдберг #328773
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+21 Александр Чуднивец #474549
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паніки.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
А за що дякувати Порошенко? За те що під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ?
за 2 роки після після прийняття на озброєння ми могли б вже майти
2-3 дівізіони Нептунів
"Технологічний цикл виготовлення комплексу "Нептун" становить дев'ять місяців. Три місяці йде на закупівлю всіх матеріалів та комплектуючих, ще три на виготовлення та ще три для проведення всіх випробувань, як окремих частин, так і виробу в цілому. Таким чином ми можемо поставляти серійний дивізіонний комплект за 9 "
Коростильов
https://defence-ua.com/army_and_war/protikorabelnij_kompleks_neptun_scho_varto_znati_pro_novu_ukrajinsku_zbroju-4827.html
Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...
За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган зі "слуг" "95-го кварталу", а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б виготовити і розмістити по її периметру бдостатню сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність враження в 1,5-2 тис км...
2-3 дівізіони Нептунів
Це не зовсім вірно. Перший дивізіон через 9 місяйів. А решта через кожні 3 місяці! Так працює конвеєр!
Тобто за 2 роки щонайменьше 6 дивізіонів!
А ПЕТЯ приймав ПАРАД
Широкомасштабні святкування недоречні, але заходи за участі військових потрібні, аби продемонструвати боєготовність держави, зауважує аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Водночас, за його словами, важливо зробити наголос на вшанування пам'яті людей, які віддали життя за незалежність України."
А Петя приймав парад і озброював, одягав, годував армію.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.
Народ кормив амію а не Петя, Добробати та волонтери.
А Президент України під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ!
І досить розности по сайту свій ватний сморід, це й трирічної давнини.
Чи може олігарх-Президент буде сам себе топити?
Нагадаю, поруч стояв кримінальний авторитет Нарік!
Товін буде боротися з бандитами?
А в Петі друг бандит Нарік!
А ви не пробували скористатися власними порадами?
На дворі 2022 рік. Скільки ви будете мусолити це передвиборче лайно?
Во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и президента Петра Порошенко были замечены лидер организованной преступной группировки Александр Петровский, известный в криминальных кругах как Нарик, и его помощник - криминальный авторитет по прозвищу Эмиль. Об этом сообщил в Facebook журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу «Нарик».
Как сообщает издание https://strana.ua/news/179793-aleksandr-petrovskij-on-zhe-narik-pribyl-na-podpisanie-tomosa-v-stambul-5-janvarja-2019.html Страна , ранее Петровского заметили на торжественной службе недавно созданной ПЦУ в Днепре. Он стоял в храме рядом с Петром Порошенко и Епифанием. На фото с ним был тогда и Эмиль Арутюнян (прозвище - Эмиль), который также считается близким к Петровскому «авторитетным» бизнесменом.
Ще раз, лікуйтесь.
А це для розуміння чий друг нарік.
А він що? Його запрошував?
Він в свиті Петі а не Єпіфанія
А це для розуміння хто такий Петя
А Сам Roshen вважають найголовнішим активом Порошенка. У Forbes корпорацію оцінюють в $1,1 мільярда, а усі статки Порошенка - в $1,6 мільярда.
Зароблені НЕПОСИЛЬНИМ обдиранням українців!
Ще раз, лікуйтесь.
2. "За часи президентства Порошенко втратив 40% свого багатства - Bloomberg"
3. Нарік дружбан Бені. Беня, хазяїн Буби. Беня і Буба- вороги Пороха.
2. Не потрібно відмазуватися by Bloomberg. Вони використовують фінансову звітність за рік. І не враховують Петіні фінти.
У 2019 році Петро Порошенко формально перестав бути власником ключових активів своєї бізнес-імперії. Відтак, корпорація Roshen перейшла старшому синові Олексію Порошенку.
Так, якщо 2018 року Петро Порошенко був бенефіціаром у 95 компаніях, то вже 2020 року офіційно володів лише 26 компаніями, за даними Єдиного держреєстру декларацій. На початку 2022 року у Порошенка залишилося лише 18 компаній, свідчать дані Opendatabot.
Декларацію за 2021 рік Порошенко ще не подавав. Нас чекає нове диво - Петя майже все втртив!
3.Нарік дружбан Бені.
Ще раз, лікуйтесь.
НІКОЛИ ми не будемо за то платити. Це істотна умова
А вот ядерное оружие вам пришлось отдать за просто так.