УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4446 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
11 068 85

Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США. ФОТО

Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою від США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США 01

"П’ятнадцять рейсів – і буде ще більше. Ще приблизно 90 тонн боєприпасів, систем Джавелін та оборонної допомоги для Збройних сил України, ухваленої Президентом Байденом. Зараз, як і завжди, ми підтримуємо Україну перед лицем російської агресії", - підкреслили в посольстві.

Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США 02

Також дивіться: Два літаки доставили в Україну 130 тонн військової допомоги від США, - Резніков. ФОТО


Україна отримала вже 15 авіарейсів з військовою допомогою, буде ще більше, - посольство США 03

Автор: 

оборона (4779) зброя (7461) США (22778)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
Ось тут мем "причем тут зеленский?" можна вживати у прямому значенні. Бо він і справді ні при чому.
показати весь коментар
11.02.2022 17:11
+21
Амерам-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
11.02.2022 17:04
+17
Дякуємо !!!
показати весь коментар
11.02.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля, шо ти твориш?
показати весь коментар
11.02.2022 17:01 Відповісти
"Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику"
показати весь коментар
11.02.2022 17:04 Відповісти
Так заявление о нагнетании (дабы не отпугивать капитал) и получение военной помощи - могут работать параллельно.

Вернее - они и работают...
показати весь коментар
11.02.2022 17:12 Відповісти
ВернЄ, ВАЗіленський ні боком, ні рилом до поставок зброї Україні, як і відлякування капіталів сталося до паніки.
показати весь коментар
11.02.2022 17:15 Відповісти
а хто боком?
показати весь коментар
11.02.2022 20:09 Відповісти
парашенка
показати весь коментар
11.02.2022 20:41 Відповісти
Готовит под святого Петра на сожжение. Вот придет к власти соевая Мессия через два года и запалае допомога. Но виноват будет Шмаркля конечно.
показати весь коментар
11.02.2022 17:07 Відповісти
Ось тут мем "причем тут зеленский?" можна вживати у прямому значенні. Бо він і справді ні при чому.
показати весь коментар
11.02.2022 17:11 Відповісти
Цікава версія. Петька нашептав?
показати весь коментар
11.02.2022 17:12 Відповісти
Зеленський тупо обманув президента Америки Байдена. За зброю із Америки треба дякувати особисто Порошенко.
показати весь коментар
11.02.2022 17:34 Відповісти
І за схід і захід сонця. )
показати весь коментар
11.02.2022 17:36 Відповісти
Ні, троль, Зеленський пообіцяв особисто і підписав папери зобов'язуючись призначити незалежного керівника антикорупційного агенства. Він ТУПО збрехав. Йому за цю брехню гадають зброю?
показати весь коментар
11.02.2022 17:39 Відповісти
Для роздумів деяким шанувальникам солодкого.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.

А за що дякувати Порошенко? За те що під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ?
показати весь коментар
13.02.2022 20:08 Відповісти
Це в твоїй хворі уяві сивочолий порішав? Той хто так і не зміг ні з ким із світових лідерів зустрітись, бо їм було бридко? Той хто ***** хвалився що у нього рейтинг ? Той хто у Іловайську "цинічних бандер" ***** на розстріл віддав?
показати весь коментар
11.02.2022 20:45 Відповісти
які чудові паніконагнітачі на фото!
показати весь коментар
11.02.2022 17:22 Відповісти
Поки що Зеленський тупо бреше Байдену.
показати весь коментар
11.02.2022 17:32 Відповісти
А до чого тут не лох.Це не завдяки шмарклі.Ви бачили ,щоб він хоч один літак зустрів? Це ж не літаки ,з масками,для епіцентру.І взагалі ,як він казав ,що вже втомився від допомоги і що нам нічого не загрожує.
показати весь коментар
11.02.2022 21:13 Відповісти
Потрібно системи ППО та щось подібне до «Нептуна»
показати весь коментар
11.02.2022 17:03 Відповісти
та щось подібне до «Нептуна» ... вкрали на Крадівництві

за 2 роки після після прийняття на озброєння ми могли б вже майти
2-3 дівізіони Нептунів

"Технологічний цикл виготовлення комплексу "Нептун" становить дев'ять місяців. Три місяці йде на закупівлю всіх матеріалів та комплектуючих, ще три на виготовлення та ще три для проведення всіх випробувань, як окремих частин, так і виробу в цілому. Таким чином ми можемо поставляти серійний дивізіонний комплект за 9 "
Коростильов
https://defence-ua.com/army_and_war/protikorabelnij_kompleks_neptun_scho_varto_znati_pro_novu_ukrajinsku_zbroju-4827.html
показати весь коментар
11.02.2022 19:06 Відповісти
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундаметальлно озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за їх організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вже про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган зі "слуг" "95-го кварталу", а на зміну їм там виявляться професіонали-патріоти), в Україні можна було б виготовити і розмістити по її периметру бдостатню сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність враження в 1,5-2 тис км...
показати весь коментар
11.02.2022 20:00 Відповісти
за 2 роки після після прийняття на озброєння ми могли б вже майти
2-3 дівізіони Нептунів
Це не зовсім вірно. Перший дивізіон через 9 місяйів. А решта через кожні 3 місяці! Так працює конвеєр!
Тобто за 2 роки щонайменьше 6 дивізіонів!
показати весь коментар
13.02.2022 19:51 Відповісти
Амерам-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
11.02.2022 17:04 Відповісти
Москва будет разрушена и на ее месте будет несколько украинских сел .
показати весь коментар
11.02.2022 18:40 Відповісти
Дякуємо !!!
показати весь коментар
11.02.2022 17:05 Відповісти
Астанавитесь
показати весь коментар
11.02.2022 17:07 Відповісти
Петі стільки зброї не давали, бо тоді війни ще не було )
показати весь коментар
11.02.2022 17:07 Відповісти
бо в нього все горило-палало)) Шо толку ему было давать?! Хренов пионэр са спычкамы!!!
показати весь коментар
11.02.2022 17:08 Відповісти
Бо бачили, що у Петі працює оборонпром, розвивається армія, зростає зарплата військових і були впевнені, що Петя не здасть Україну, під приводом відсутності зборї, бронежилетів і касок.
показати весь коментар
11.02.2022 17:12 Відповісти
Иди проспись))
показати весь коментар
11.02.2022 17:22 Відповісти
Мокшатин, є що відповісти, по суті?
показати весь коментар
11.02.2022 17:24 Відповісти
Ухаді, рускій свін.
показати весь коментар
11.02.2022 17:35 Відповісти
«Але в той же час, коли я, на той момент - поранений, тільки-но приїхав у Київ з-під Іловайська, мої побратими в Іловайську вели бої. Вони в цей час дивилися на одному-єдиному «живому» телевізорі на Парад незалежності, на пишні вишиванки, на сяюче святкове місто, а в той час їх «вітали» з Днем Незалежності росіяни, обстрілюючи з артилерії, - і у них відчуття були геть протилежні», - говорить доброволець.

А ПЕТЯ приймав ПАРАД
показати весь коментар
13.02.2022 20:03 Відповісти
" ..., - говорить доброволець.

Широкомасштабні святкування недоречні, але заходи за участі військових потрібні, аби продемонструвати боєготовність держави, зауважує аналітик групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Водночас, за його словами, важливо зробити наголос на вшанування пам'яті людей, які віддали життя за незалежність України."

А Петя приймав парад і озброював, одягав, годував армію.
показати весь коментар
13.02.2022 22:11 Відповісти
Для роздумів деяким шанувальникам солодкого.
Чому Порошенко гірше Гітлера?
Цитую п. 12 Програми Німецької Робочої Партії
- З огляду на жахливі людські та матеріальні жертви, що їх вимагає війна від нації, особисте збагачення під час війни мусить розглядатися як злочин проти народу. Тому ми вимагаємо безжального вилучення прибутків, зароблених від війни.

Народ кормив амію а не Петя, Добробати та волонтери.
А Президент України під час війни раптом став ОЛІГАРХОМ!
показати весь коментар
13.02.2022 22:27 Відповісти
Порадити би вам лікуватися, та ви ж не скористаєтесь порадою.
І досить розности по сайту свій ватний сморід, це й трирічної давнини.
показати весь коментар
13.02.2022 22:48 Відповісти
Тобто по суті заперечень не має. От і славно!
Чи може олігарх-Президент буде сам себе топити?
показати весь коментар
13.02.2022 22:56 Відповісти
По якій суті? Про гітлера чи ватний фуфел про особисте "збагачення, став олігархом"? Де докази, чи це я маю спросувати?
показати весь коментар
13.02.2022 23:15 Відповісти
Ще порада подивитися з ким стояв Петя коли Україна отримувала святиню, Томос, в руки Єпіфанія.
Нагадаю, поруч стояв кримінальний авторитет Нарік!
Товін буде боротися з бандитами?
показати весь коментар
13.02.2022 23:06 Відповісти
Ви всі запліснявілі помийки вирішили процитувати?
показати весь коментар
13.02.2022 23:16 Відповісти
Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти

А в Петі друг бандит Нарік!
показати весь коментар
13.02.2022 23:19 Відповісти
Ты тупой бот с бородатыми кремлевскими фейками---в спам!
показати весь коментар
13.02.2022 23:22 Відповісти
Чому ви ображаєтесь, коли я вам раджу лікуватись?
показати весь коментар
13.02.2022 23:27 Відповісти
Лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, який пообіцяв зривати "проплачені мітинги" президента Петра Порошенка в регіонах, заявив про плани гаранта усунути лідерів полку "Азов" за допомогою "сірого кардинала" Дніпра https://p-p.com.ua/news/kryminalnyi-avtorytet-i-psevdometsenat-otrymav-dergavnu-nagorodu-vid-poroshenka/ Олександра Петровського на прізвисько "Нарік" . Про це він повідомив під час сьогоднішнього брифінгу, інформує https://strana.ua/news/190151-biletskij-zajavil-chto-poroshenko-brosit-titushek-narika-na-liderov-azova-.html С
показати весь коментар
13.02.2022 23:29 Відповісти
Чому ви ображаєтесь, коли я вам раджу лікуватись?
А ви не пробували скористатися власними порадами?
показати весь коментар
13.02.2022 23:33 Відповісти
Ви ідіЙот?
На дворі 2022 рік. Скільки ви будете мусолити це передвиборче лайно?
показати весь коментар
13.02.2022 23:33 Відповісти
По данным главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, Александр Петровский, известный в криминальных кругах под именем Нарик, проходил по материалам МВД как лидер организованной преступной группировки.

Во время молебна в храме Рождества Пресвятой Богородицы Православной церкви Украины в Днепре возле предстоятеля Православной церкви Украины Епифания и президента Петра Порошенко были замечены лидер организованной преступной группировки Александр Петровский, известный в криминальных кругах как Нарик, и его помощник - криминальный авторитет по прозвищу Эмиль. Об этом сообщил в Facebook журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
показати весь коментар
13.02.2022 23:40 Відповісти
На церковной службе, которая предшествовала подписанию томоса, рядом с официальными лицами Украины присутствовал бизнесмен с криминальным прошлым из Днепра Александр Петровский.

В СМИ Петровского (он же Налекрешвили) называли криминальным авторитетом по прозвищу «Нарик».

Как сообщает издание https://strana.ua/news/179793-aleksandr-petrovskij-on-zhe-narik-pribyl-na-podpisanie-tomosa-v-stambul-5-janvarja-2019.html Страна , ранее Петровского заметили на торжественной службе недавно созданной ПЦУ в Днепре. Он стоял в храме рядом с Петром Порошенко и Епифанием. На фото с ним был тогда и Эмиль Арутюнян (прозвище - Эмиль), который также считается близким к Петровскому «авторитетным» бизнесменом.
показати весь коментар
13.02.2022 23:45 Відповісти
Митрополит Епіфаній теж входив в це бандформування?
Ще раз, лікуйтесь.
А це для розуміння чий друг нарік.
показати весь коментар
13.02.2022 23:49 Відповісти
Митрополит Епіфаній теж входив в це бандформування?
А він що? Його запрошував?
Він в свиті Петі а не Єпіфанія
А це для розуміння хто такий Петя
А Сам Roshen вважають найголовнішим активом Порошенка. У Forbes корпорацію оцінюють в $1,1 мільярда, а усі статки Порошенка - в $1,6 мільярда.
Зароблені НЕПОСИЛЬНИМ обдиранням українців!

Ще раз, лікуйтесь.
показати весь коментар
14.02.2022 00:00 Відповісти
1. Наріка запросив патріарх Філарет. Це, якщо ви не в курсі, той білобородий чововік в церковному одязі на фото.

2. "За часи президентства Порошенко втратив 40% свого багатства - Bloomberg"

3. Нарік дружбан Бені. Беня, хазяїн Буби. Беня і Буба- вороги Пороха.
показати весь коментар
14.02.2022 00:11 Відповісти
1. На фото він в цивільному. Без сану ніхто на цього підрясник не натягне.
2. Не потрібно відмазуватися by Bloomberg. Вони використовують фінансову звітність за рік. І не враховують Петіні фінти.
У 2019 році Петро Порошенко формально перестав бути власником ключових активів своєї бізнес-імперії. Відтак, корпорація Roshen перейшла старшому синові Олексію Порошенку.
Так, якщо 2018 року Петро Порошенко був бенефіціаром у 95 компаніях, то вже 2020 року офіційно володів лише 26 компаніями, за даними Єдиного держреєстру декларацій. На початку 2022 року у Порошенка залишилося лише 18 компаній, свідчать дані Opendatabot.

Декларацію за 2021 рік Порошенко ще не подавав. Нас чекає нове диво - Петя майже все втртив!
3.Нарік дружбан Бені.
Ще раз, лікуйтесь.
показати весь коментар
14.02.2022 00:38 Відповісти
Теперь уже нет смысла разбиратся с чего или от кого пошла эта тема шумная по части войны и войск у наших границ---здесь всё реально. И чем бы это не окончилось и когда---никто сегодня знать не может точно. Поэтому---пока оружие везут, пусть напряжение будет. При самом сложном исходе, лучше быть с оружием и готовым хоть как чем наоборот, как недавно было. Пусть везут что везут, брать всё подряд и спасибо говорить им. Даже пол года назад о таком потоке не мечтали. И пора выводить на чистую воду 5 колону, можно и на лёд выводить---весна идёт---поможет ледоходом.
показати весь коментар
11.02.2022 17:15 Відповісти
Йой, як же ви брешете і перекручуєте все!
показати весь коментар
11.02.2022 17:36 Відповісти
Ну не може адекватна людина із хоча б елементарною обізнаністю в новинах «створити» подібний висєр із правди і брехні! Ви просто тупо палитесь, конторські!
показати весь коментар
11.02.2022 17:37 Відповісти
На жаль, Україна живе в такій культурній парадигмі, яка підживлює 5-ту колону. Про її ліквідацію можна хіба мріяти. А поки що у Києві існує дискримінація за мовною ознакою при прийомі на роботу у деякі приватні фірми. Українці в етой странє і досі чужі.
показати весь коментар
11.02.2022 17:36 Відповісти
Когда долго очень парадигмы просчитывают---что конечно стоит делать, то иногда прессуется проблема, и все понимают это. А вдруг само собой решится. бывает конечно---редко правда. А потом наступает момент истины. Причём вариант всегда один. Или они нас---или мы их! Наверно пришло такое время. Мог бы я и короче конечно---*Кто не с нами---тот против нас*.
показати весь коментар
11.02.2022 20:10 Відповісти
То такі фірми в Україні чужі, які не приймають на роботу українців. А українці надто терплячі, до непристойності.
показати весь коментар
11.02.2022 20:15 Відповісти
Слава ВІЛЬНОМУ СВІТУ !
показати весь коментар
11.02.2022 17:16 Відповісти
Танки, танки давай!...
показати весь коментар
11.02.2022 17:34 Відповісти
Класс! Джавелинов уже такое нормальное количество, жарить и жарить бурятов)))
показати весь коментар
11.02.2022 17:36 Відповісти
показати весь коментар
11.02.2022 17:42 Відповісти
Дякуємо! От де наші брати,а не мокшансько - бульбонські окупанти.
показати весь коментар
11.02.2022 17:46 Відповісти
- Бачиш, он летять російські окупанти, натискай!

показати весь коментар
11.02.2022 17:57 Відповісти
В корабль, по－идее, должно поместиться больше！Не？😀
показати весь коментар
11.02.2022 18:07 Відповісти
Ви дуже спостережливі, але літаками швидше.
показати весь коментар
11.02.2022 18:11 Відповісти
ПНХ *******
показати весь коментар
11.02.2022 18:39 Відповісти
Это подарки, Но ты не в теме. Иди выпей водки.
показати весь коментар
11.02.2022 18:53 Відповісти
Безкоштовно. Цікавтеся, а не московські методики штудюйте.
НІКОЛИ ми не будемо за то платити. Це істотна умова
показати весь коментар
11.02.2022 19:05 Відповісти
Спасибо и не останавливайтесь! Хай ЗЕчмо удавиться от вашей помощи Украине! Украинцы говорят спасибо
показати весь коментар
11.02.2022 18:21 Відповісти
Спасибо США!
показати весь коментар
11.02.2022 18:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/zanimatelnaya-javelin-matematika/
показати весь коментар
11.02.2022 19:23 Відповісти
God bless...
показати весь коментар
11.02.2022 22:02 Відповісти
Зоотечественникам которые непонятно за что благодарят... Американцы и англичане воевать с русскими не будут. Это ваша задача.
А вот ядерное оружие вам пришлось отдать за просто так.
показати весь коментар
12.02.2022 00:41 Відповісти
не на просто так, а за будапешский меморандум, на который раисся наклала
показати весь коментар
13.02.2022 19:13 Відповісти
 
 