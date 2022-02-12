На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК "Корсар" та "Стугна_П". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна_П".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в facebook.

"Підготовлені інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України", - зазначає Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві













Також дивіться: В Україні проходять командно-штабні навчання "Заметіль-2022". ВIДЕО











Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкові підрозділи ЗСУ тренувалися нищити ворожу бронетехніку на межі з окупованим Кримом. ВIДЕО