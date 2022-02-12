На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК "Корсар" та "Стугна_П". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна_П".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в facebook.
"Підготовлені інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України", - зазначає Генштаб.
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Топ коментарі
+31 18c49ed2
показати весь коментар12.02.2022 10:04
+18 Таня Таня #487890
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+13 Александр Чуднивец #474549
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Честно говоря, более интересно, когда эти инструкторы начнут учить непосредственно бойцов теробороны ... и как учить.
Я, практически, на 100% уверен, что это не более чем голимый PR.
P.S.
Кабель сиреневого цвета добил. Это для повышенной "маскировки"? А чё не жёлтенький или беленький?
p.s....может и ошибаюсь...хочется верить что конструкторы из за этих соображений поставил такого цвета кабель..........пусть козломордые бурятские твари сгорят в аду...
Во всем мире дураки - делают зеленые-защитные (в худшем случае-чёрные), а у нас самые умные ... Ню, ню ...
Стугна выпускалась в кооперации с Белоруссией. А как там сейчас обстоят дела с этой кооперацией???
круто, млять.
а 8 тисяч штук в військах
з них хто мав стріляти???
когда читаеш что в черкасской обл. нападение на домовладение.
где, кто, как?
и только через неделю уточнения.
а может есть сведетели, другие пострадавшие.
ну, лиш бы новость.
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/248985924081160
Зато зам.по коммуникации с СМИ получает от души
Демография на грани депопуляции
https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати
https://www.ng.ru/discuss/?ID=719325&TYPE=articles Обсудить на форуме
По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
"інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України" Джерело: "
Отже, й самі інструктори зі складу Тероборони...
А от щодо підрозділів тероборони...
ПТРК «Стугна-П» на озброєнні ЗС України з 2011
В 2015 році батальйони тероборони, які не входили до складу ЗС України, але пройшли бойовий вишкіл, були реформовані в мотопіхотні батальйони регулярних ЗС України. Тобто, до 2015 року, включно, ПТРК не могли бути на озброєнні батальйонів тероборони.
З 2015 по 2017 загони тероборони існували лише на папері у вигляді списків військовозобов'язаних у військоматах.
29 серпня 2017 року ДК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» повідомив про приймання ПТРК "Корсар" на озброєння ЗС України. Отже, до 2018 року ПТРК "Корсар" вивчали лише інженери та представники військового приймання, які забезпечували дотримання підприємством-виробником погоджених ТТХ виробу. І ніяк його не могли вивчати в теробороні.
У 2018 році було створено експериментальну 119-ту бригаду ТрО (Чернігівську) в складі ЗС України, а в кінці цього ж року було командування ТрО в складі Сухопутних військ без належного фінансування для розгортання підрозділів.
Сили територіальної оборони ЗС України як окремий рід сил були узаконені лише 16.07.2021 з підписання Закону України "Про основи національного спротиву"...
Ось такі Григорію котлети...
- ЗСУ!
- 50 шт. - отримання ЗС дослідно-конструкторських зразків для випробувань в умовах максимально наближених до бойових - це обов'язкова процедура для успішного завершення дослідно-конструкторської роботи.
Для тероборони в їїї ********* вигляді Корсар та Стугна-П з тепловізором є незнайомими виробами! І досить мусолити тему!
от так наприклад:
сьогодні зранку якісь ватні покидьки спробували помайданити біля ОДА в Одесі.
Навіть і 5 хвилин це неподобство не відбувалося як ії прогнали невідомі цивільні!