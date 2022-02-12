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На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК "Корсар" та "Стугна_П". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів протитанкових ракетних комплексів "Корсар" та "Стугна_П".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в facebook.

"Підготовлені інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України", - зазначає Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Правий сектор" проведе відкритий вишкіл у Гідропарку в Києві

На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 01
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 02
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 03
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 04
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 05
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 06

Також дивіться: В Україні проходять командно-штабні навчання "Заметіль-2022". ВIДЕО


На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 07
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 08
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 09
На Київщині завершено підготовку першої групи інструкторів - операторів ПТРК Корсар та Стугна_П 10

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкові підрозділи ЗСУ тренувалися нищити ворожу бронетехніку на межі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6565) Київська область (4018) оборона (4780) військові навчання (2775) навчання (578)


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Топ коментарі
+31
Все бы хорошо. Только вот на 2022 год Зеля не заказал "Лучу" ни одного ПТРК. Ни одного ! Американцы и британцы прут нам ракеты борт за бортом, а Зеля бабло вместо армии закатывает в асфальт, где просто его тырит не переставая.
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12.02.2022 10:04
+18
Лишилось за 2 дні навчити всіх інших...
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12.02.2022 09:56
+13
Жарєний бурят как я рад-Йьося Кабздун...
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12.02.2022 09:46
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Жарєний бурят как я рад-Йьося Кабздун...
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12.02.2022 09:46 Відповісти
Лишилось за 2 дні навчити всіх інших...
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12.02.2022 09:56 Відповісти
Не повірите, зараз Зазистникі за 2 хвилин можуть навчитися підсмажуіати Рашисстов. Здібні хлопці в Україні.
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13.02.2022 18:19 Відповісти
А що буде через 2 дні?
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14.02.2022 10:35 Відповісти
Нужно тотальное минирование всей приграничной територии противотанковыми и противопехотными минами
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12.02.2022 09:58 Відповісти
Ага, доствай миллиард мин из гаража
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12.02.2022 10:09 Відповісти
При легитимном Украина уничтожила запасы противопехотных мин
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12.02.2022 10:20 Відповісти
По международной конвенции противопехотные мины запрещены. Поэтому их утилизировали
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12.02.2022 10:26 Відповісти
Територіальним батальонам вже роздали зброю, чи будуть зустрічати козломордих з деревяними рушницями? Зеленоморді до сих пір мутять з зустрічею ворога.
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12.02.2022 09:59 Відповісти
Читай статтю, це і є тероборона
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12.02.2022 10:04 Відповісти
На 8-м году войны дошло ...
Честно говоря, более интересно, когда эти инструкторы начнут учить непосредственно бойцов теробороны ... и как учить.
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12.02.2022 10:01 Відповісти
И где взять ПТРК для теробороны? Установок и ракет "Луч" уже не выпускает, т.к. нет заказа от Зели.
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12.02.2022 10:06 Відповісти
Отличный вопрос!
Я, практически, на 100% уверен, что это не более чем голимый PR.

P.S.
Кабель сиреневого цвета добил. Это для повышенной "маскировки"? А чё не жёлтенький или беленький?
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12.02.2022 10:31 Відповісти
Главное написать"первый, первое, впервые".
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12.02.2022 10:48 Відповісти
И не говори. Для полноты картины не хватает: " ... в рамках президентской программы "большая стройка"
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12.02.2022 12:44 Відповісти
как не смешно сиреневый цвет маскируется под другие окружающие цвета серый и коричневый и др....например если в пошиве одежды сергого цвета нет нток нужного оотенка то ставят сиреневого оттенка чтобы нитки сливались с материалом и их не было видно......
p.s....может и ошибаюсь...хочется верить что конструкторы из за этих соображений поставил такого цвета кабель..........пусть козломордые бурятские твари сгорят в аду...
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12.02.2022 11:01 Відповісти
Смешно.
Во всем мире дураки - делают зеленые-защитные (в худшем случае-чёрные), а у нас самые умные ... Ню, ню ...
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12.02.2022 12:46 Відповісти
ню...ню..
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12.02.2022 14:12 Відповісти
наплювать якого кольору кабель. головне щоб ракета долетіла і влучила. хіба вам не байдуже якої масті кінь на якому їхать ?
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12.02.2022 16:19 Відповісти
Согласен с вами. Странно что танки в сиреневый не красят. Думаю что и желтенькая форма у солдат ВСУ неплохо бы смотрелась. Правда ведь? "Хіба не байдуже?" ...
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12.02.2022 16:52 Відповісти
Установок и ракет "Луч" уже не выпускает, т.к. нет заказа от Зели

Стугна выпускалась в кооперации с Белоруссией. А как там сейчас обстоят дела с этой кооперацией???
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13.02.2022 18:47 Відповісти
Совсем нет. По кооперации выпускался "Скиф", а не "Стугна П". "Стугна П" и "Корсар" - собственные разработки "Луча". В "Скифе" были системы наведения от белорусов и то лет 8-10 назад. В "Стугне" и "Корсаре" системы от черкасского завода "Фотоприбор", которые на голову лучше.
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Все бы хорошо. Только вот на 2022 год Зеля не заказал "Лучу" ни одного ПТРК. Ни одного ! Американцы и британцы прут нам ракеты борт за бортом, а Зеля бабло вместо армии закатывает в асфальт, где просто его тырит не переставая.
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12.02.2022 10:04 Відповісти
на восьмому році перша група???
круто, млять.
а 8 тисяч штук в військах
з них хто мав стріляти???
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12.02.2022 10:04 Відповісти
Я тоже так подумал, но это Тероборона имеется ввиду. Новость по идиотски написана. Редактора Цензора оч слабенькие, как журналисты.
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12.02.2022 10:11 Відповісти
а некоторым писакам, лиш бы высер сделать.
когда читаеш что в черкасской обл. нападение на домовладение.
где, кто, как?
и только через неделю уточнения.
а может есть сведетели, другие пострадавшие.
ну, лиш бы новость.
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12.02.2022 10:16 Відповісти
Погоня за хайпом на первом месте
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12.02.2022 10:23 Відповісти
Это новость дословно с ФБ Минобороны
https://www.facebook.com/100069092624537/posts/248985924081160

Зато зам.по коммуникации с СМИ получает от души

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12.02.2022 10:51 Відповісти
а, що не так із нарахуванням...чи може треба було ці гроші віддати стареньким, немічним, зневіреним, голодним школярам і вагітним дівчаткам, щоб з 9-поверхівок не стрибали???
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12.02.2022 13:10 Відповісти
351,5 тыс. грн. в месяц просто говорящей голове? И из них 275 тыс. помощи и премии. Которая вот так по дебильному составляет текст новости? А не пробовали солдатам побольше платить???

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12.02.2022 13:46 Відповісти
только щас? дайте ему ещё 100 дней...
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12.02.2022 10:06 Відповісти
07.09.2021 18:33:00
Демография на грани депопуляции

https://www.ng.ru/nauka/2021-09-07/9_8245_demography.html?print=Y Версия для печати

https://www.ng.ru/discuss/?ID=719325&TYPE=articles Обсудить на форуме

По расчетам академиков, прирост смертности в РФ за год пандемии составил более 800 тысяч человек
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12.02.2022 10:11 Відповісти
это за счет жванецких, куравлевых, а не танкистов, бурятов, вагнровцев и псковских десантников....такие умирают не от пандеми
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12.02.2022 13:13 Відповісти
Если раиса нападет, то она развалится на кучу объектов. Скорей бы уже напала, шоб забыть за это говно. А они там пусть потом друг с другом воюют И это не шутка и не сарказм
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12.02.2022 10:11 Відповісти
Зебіли! Корсар прийнятий на озброєння 29.08.2017 р.! Чи ви хочете сказати, що 4,5 роки експлуатації відбувалось без підготовки інструкторів. Десятки знищених бліндажів, сотні роликів - без інструкторів... Чекаємо на повідомлення: "Вперше зійшло сонце..." Дебіли ***... ( цит по. Говорящий конь)
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12.02.2022 10:26 Відповісти
Дебилы,зебилы,ты хоть прочё полностью новость,клоун.
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12.02.2022 10:38 Відповісти
подготовливали только инструкторов как класть асфальт
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12.02.2022 11:04 Відповісти
если при укладке асфальта принимали участие инструктора саперного дела, то под ним могут оказаться противотанковые мины
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12.02.2022 14:19 Відповісти
Читай уважно...
"інструктори вже найближчим часом передадуть теоретичні знання та практичні навички особовому складу в батальйонах Територіальної оборони ЗС України" Джерело: "
Отже, й самі інструктори зі складу Тероборони...
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12.02.2022 17:15 Відповісти
Я уважно читаю, особливо заголовок. Заголовок не відповідає змісту повідомлення. Крім того окремі підрозділи тероборони проходили вишкіл протягом 2014-19 років, в тому числі з ********* ПТРК. Висвітлювалось в новинах. Саме тому не перша група інструкторів. Інструктори не готуються окремо для тероборони, окремо для танкістів, десантників, велосипедистів і кухарок...
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12.02.2022 18:30 Відповісти
З тим, що заголовок не відповідає змісту - згоден абсолютно! Але що зробиш - такий вже рівень підготовки автора повідомлення...
А от щодо підрозділів тероборони...
ПТРК «Стугна-П» на озброєнні ЗС України з 2011
В 2015 році батальйони тероборони, які не входили до складу ЗС України, але пройшли бойовий вишкіл, були реформовані в мотопіхотні батальйони регулярних ЗС України. Тобто, до 2015 року, включно, ПТРК не могли бути на озброєнні батальйонів тероборони.
З 2015 по 2017 загони тероборони існували лише на папері у вигляді списків військовозобов'язаних у військоматах.
29 серпня 2017 року ДК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC «Укроборонпром» повідомив про приймання ПТРК "Корсар" на озброєння ЗС України. Отже, до 2018 року ПТРК "Корсар" вивчали лише інженери та представники військового приймання, які забезпечували дотримання підприємством-виробником погоджених ТТХ виробу. І ніяк його не могли вивчати в теробороні.
У 2018 році було створено експериментальну 119-ту бригаду ТрО (Чернігівську) в складі ЗС України, а в кінці цього ж року було командування ТрО в складі Сухопутних військ без належного фінансування для розгортання підрозділів.
Сили територіальної оборони ЗС України як окремий рід сил були узаконені лише 16.07.2021 з підписання Закону України "Про основи національного спротиву"...
Ось такі Григорію котлети...
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12.02.2022 19:49 Відповісти
Так, звичайно, прагнення сенсації - голосна назва а текст про інше. Тільки незначне уточнення. Окремі батальйони тероборони сформовані 2017 року і не тільки списочним складом у військоматах. 2017 восени вишкіл пройшли окремі підрозділи ОБрТО 122, в грудні 58 чол. склало присягу, пройшли вишкіл, тоді ж слад налічував 300 чол. Це для прикладу одна бригада. Так, вони створюются дуже повільно, а відносно озброєння ще складніше... ПТРК "Корсар" до прийняття на озброєння пройшов випробування (розроблявся з 2011 року). В серпні 2017 ЗСУ отримало 50 шт. Корсарів. для використання...
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12.02.2022 21:23 Відповісти
"В серпні 2017 ЗСУ отримало 50 шт. Корсарів. для використання..."
- ЗСУ!
- 50 шт. - отримання ЗС дослідно-конструкторських зразків для випробувань в умовах максимально наближених до бойових - це обов'язкова процедура для успішного завершення дослідно-конструкторської роботи.
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12.02.2022 21:53 Відповісти
Успішне завершення конструкторської робити в основному - прийняття зразка на озброєння. Але цим не обмежується, як може цим і не завершитись. ДКР може проводитись і далі включати роботи з модернізації і т.п (Постанова КМУ №120 Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску...) Мова про те, що Корсари на сьогодні відомі, використовувались. А повідомлення, що в ЗСУ надійшли Корсари 2017 року не опротестовувалось а навпаки підтверджувалось відео їх роботи.
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12.02.2022 22:24 Відповісти
Григорію, ми відхиляємось від теми!
Для тероборони в їїї ********* вигляді Корсар та Стугна-П з тепловізором є незнайомими виробами! І досить мусолити тему!
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12.02.2022 22:32 Відповісти
Надеюсь, что поставки из Британии и США, рассредоточены по боевым частям сразу после разгрузки самолётов. Складирование в данной ситуации-- преступление. С инструкторами или без, а оружие обороны должно обезопасить от сдачи врагу нашей властью или уничтожения дг. Сейчас одна надежда на военных.
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12.02.2022 10:49 Відповісти
цивільні їх теж не повинні підвести.
от так наприклад:
сьогодні зранку якісь ватні покидьки спробували помайданити біля ОДА в Одесі.
Навіть і 5 хвилин це неподобство не відбувалося як ії прогнали невідомі цивільні!
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12.02.2022 16:24 Відповісти
Перша!!! група?? На сьогодні 12.02.22 року? Залишається лише надіятися на черговий прокол автора.
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12.02.2022 11:41 Відповісти
Корсара та Стугну в розпорядження тероборони - це дуже приємно!
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12.02.2022 17:06 Відповісти
 
 