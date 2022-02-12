"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш єдності за Україну відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу 12 лютого в центрі Києва відбувся "Марш єдності за Україну" в світлі ймовірного російського вторгнення.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
"У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір", - відмічають організатори акції.
Акція почалася о 14:00 в парку Шевченка. Учасники акції пройшлись центральними вулицями міста до Майдану Незалежності, де вивісили банер про те, що Україна буде чинити опір. Також були запалені фаєри. Наприкінці акції учасники заспівали гімн України.
Фото, відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+108 Прощай немытая раССея
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+90 oleg1966
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+84 San Luk
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Ти ж перший зі свого роду мокшань, який скинув лапті. І то лише тому, що тобі випала можливість народитись на окупованій кацапами території.
Люблю нашу страну, наших людей! Слава Україні!!!
У Харкові марш був організований Нацкорпусом, прийняло участь 5000 чоловік (це російськомовний Харків!)
У Києві організатором був ліберальний Рух Опору Капітуляції і особисто Леус. Організував слабо. Тільки тисячу чоловік (і це в Києві!). Націоналісти не були запрошені на марш (для лібералів націоналісти найбільші вороги), але прийняли участь всілякі маргінали, які компроментують саму ідею, типу наркоманської Демсокири, Стерненка, і навіть ЛГБТ (російська пропаганда завиватиме від радості, розповідаючи про гейропу і гей-Україну!). Погано організовано.
У Києві тисяча?!
Запрошували усіх хто проти агресії РФ в Україні, та хто небайдужий до долі країни. Якщо хтось з реєстрових націоналістів чекає офіційного запрошення на канцелярському папері - то може саме вони "погано організовані"?
У Британських газетах сьогодні фото з України! Українці заявили гучно на увесь світ що ***** й рашиссти отримають гідний опір!
Слава Україні!
Слава Захистникам!
Смерть ворогам!