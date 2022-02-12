"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш єдності за Україну відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу 12 лютого в центрі Києва відбувся "Марш єдності за Україну" в світлі ймовірного російського вторгнення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

"У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір", - відмічають організатори акції.

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Акція почалася о 14:00 в парку Шевченка. Учасники акції пройшлись центральними вулицями міста до Майдану Незалежності, де вивісили банер про те, що Україна буде чинити опір. Також були запалені фаєри. Наприкінці акції учасники заспівали гімн України.







































































Фото, відео - Олег Богачук