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"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш єдності за Україну відбувся в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу 12 лютого в центрі Києва відбувся "Марш єдності за Україну" в світлі ймовірного російського вторгнення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій. 

"У такі непрості для нашої держави часи дуже важливо показати всьому світові, що ми не віддамо російському агресору нашу країну. Українці готові обʼєднуватись та будуть чинити опір", - відмічають організатори акції.

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Акція почалася о 14:00 в парку Шевченка. Учасники акції пройшлись центральними вулицями міста до Майдану Незалежності, де вивісили банер про те, що Україна буде чинити опір. Також були запалені фаєри. Наприкінці акції учасники заспівали гімн України.  

Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 01
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 02
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 03
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 04
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 05
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 06
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 07
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 08
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 09
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 10
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 11
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 12
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 13
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 14
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 15
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 16
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 17
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 18
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 19
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 20
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 21
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 22
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 23
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 24
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 25
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 26
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 27
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 28
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 29
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 30
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 31
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 32
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 33
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 34
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш єдності за Україну відбувся в Києві 35

Фото, відео - Олег Богачук

Київ (19461) марш (334) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+108
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12.02.2022 16:36
+90
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12.02.2022 16:52
+84
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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12.02.2022 16:38
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Який же він тобі рідний Таллин ?
Ти ж перший зі свого роду мокшань, який скинув лапті. І то лише тому, що тобі випала можливість народитись на окупованій кацапами території.
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12.02.2022 18:44 Відповісти
ты мордовская свинособака родилась на болотах комми и корякии.
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12.02.2022 18:16 Відповісти
да ты удмурт. как минимум.
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12.02.2022 18:12 Відповісти
Спасибо за эти фото, до мурашек и слез!!!
Люблю нашу страну, наших людей! Слава Україні!!!
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12.02.2022 18:12 Відповісти
Героям Слава!!!
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12.02.2022 19:37 Відповісти
дивлюся на фото видео чудовий репортаж акции...обличча, лозунги, транспоранти .і думаю.....яка ж тільки **** ця россія з путіним....ось так весь світ напрягти....щоб його всі умовляли не робити цього..... де ж ця фашистська держава тільки взялася на цій планеті....? ще нащодавно в 90 була слабка...голодна, бідна.....їй допомгав світ .сша .... а вона відкормилася....відмилася...розбогатіла на нафті і газі, до речі за рахунок же нас всіх...і зараз вона каже що встала з колін, і хоче помститися всім .всьому світу за розвал ссср. залити світ в крові....... я в люті...одна тільки злість на россію і її народ((
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12.02.2022 18:47 Відповісти
Хотілось подякувати тим хто вийшов ну це десь близько десяти тисяч ,для столиці це мало, а решта "какая разница " чи як ,щонайменше мало бути сто тисяч ,що б рашиська чума побачила силу украінського народу.
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12.02.2022 19:06 Відповісти
Думаю, що було більше. Під судом було біля 10, а тут більше вдвічі!
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12.02.2022 19:38 Відповісти
Багато хто просто не знав, що буде хода. Нажаль. Якби ж розпоасюджували інформацію так як треба
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13.02.2022 14:59 Відповісти
На Прямому завжди зазделегідь попереджають.
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13.02.2022 18:40 Відповісти
Нравится, не нравится - NАТО приближается !
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12.02.2022 19:57 Відповісти
бідні українці за що це їм
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12.02.2022 21:24 Відповісти
Слава Україні ! Героям Слава !
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12.02.2022 22:07 Відповісти
Марш єдності без єдності.
У Харкові марш був організований Нацкорпусом, прийняло участь 5000 чоловік (це російськомовний Харків!)
У Києві організатором був ліберальний Рух Опору Капітуляції і особисто Леус. Організував слабо. Тільки тисячу чоловік (і це в Києві!). Націоналісти не були запрошені на марш (для лібералів націоналісти найбільші вороги), але прийняли участь всілякі маргінали, які компроментують саму ідею, типу наркоманської Демсокири, Стерненка, і навіть ЛГБТ (російська пропаганда завиватиме від радості, розповідаючи про гейропу і гей-Україну!). Погано організовано.
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13.02.2022 15:01 Відповісти
Брехня та дешеві маніпуляції.
У Києві тисяча?!
Запрошували усіх хто проти агресії РФ в Україні, та хто небайдужий до долі країни. Якщо хтось з реєстрових націоналістів чекає офіційного запрошення на канцелярському папері - то може саме вони "погано організовані"?
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13.02.2022 16:08 Відповісти
Саша, на работе? Сколько ******* платит? Смотри не продешеви!
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13.02.2022 18:42 Відповісти
Перш ніж називати мене агентом Путіна, вивчи українську мову. А то тебе московський говір видає!
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13.02.2022 20:41 Відповісти
Молодці.
У Британських газетах сьогодні фото з України! Українці заявили гучно на увесь світ що ***** й рашиссти отримають гідний опір!
Слава Україні!
Слава Захистникам!
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13.02.2022 18:15 Відповісти
Героям Слава!

Смерть ворогам!
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13.02.2022 18:43 Відповісти
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13.02.2022 20:32 Відповісти
Правильно, всю вату на карандаш, а коли почнеться шухер - до стінки.
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14.02.2022 10:06 Відповісти
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