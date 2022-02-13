З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Так, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

БОРТ БОРИСА КОЛЕСНІКОВА

БОРТ РІНАТА АХМЕТОВА У НЕДІЛЮ

Колесніков інформацію про свій відліт спротував у фейсбуці. "Я в Києві, і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги чемпіонів, який пройде у Швеції)", - повідомив він.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

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За даними УП від двох джерел з ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. УП звернулася до нього по коментар.

Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

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Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого - Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера уточнили Цензор.НЕТ, що бізнесмен полетів у відрядження в Дубаї на зустріч з DP World. Там уточнили, що це давно запланований захід. Ставніцер має повернутися найближчим часом.









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